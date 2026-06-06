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Ne altın ne de gümüş! İşte haftanın tek kazandıran yatırımı

Küresel piyasalarda bu hafta jeopolitik risklere rağmen kritik desteklerde tutunmaya çalışan altın, gümüş ve kripto paralar bu hafta çok sert düşüşler yaşadı. Ons altın yüzde 4,62 kayıp yaşarken, ons gümüş ise yüzde 10'a yakın değer kaybı yaşadı. En sert düşüş ise kripto paralarda görüldü. Bitcoin 60 bin doların altına sarkarken, altcoinlerde yüzde 32'yi aşan düşüşler meydana geldi. Haftanın tek kazandıranı ise BİST100 endeksi oldu. İşte ayrıntılar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.06.2026 16:25 Güncelleme Tarihi: 06.06.2026 16:39
Ne altın ne de gümüş! İşte haftanın tek kazandıran yatırımı

Küresel piyasalaar oldukça hareketli ve satıcılı bir haftayı daha geride bıraktı. ABD'den gelen güçlü istihdam verilerinin Federal Rezerv'in (Fed) faiz artırımı beklentilerini yeniden alevlendirmesi, İsrail-Lübnan arasındaki ateşkes anlaşmasının iptal edilmesi gibi etkenler nedeniyle altın, gümüş ve kripto paralar haftanın son işlem gününde çok sert düşüş yaşadı.

Brent Petrol, BIST 100 ve dolar ise haftayı sınırlı da olsa eksiden kurtularak yeşil bölgede tamamlamayı başardı.

Ne altın ne de gümüş! İşte haftanın tek kazandıran yatırımı

ALTIN VE GÜMÜŞ SERT DÜŞTÜ

ABD istihdam verisi öncesinde de enflasyon endişeleri ve Orta Doğu'daki diplomatik tıkanıklıklar nedeniyle baskı altındaki altın ve gümüş fiyatları Mayıs ayında ABD tarım dışı istihdam artışının beklentilerin üzerinde gelmesiyle yönünü aşağı çevirdi. Federal Rezerv'in (Fed) faiz artırımı beklentilerini yeniden alevlenmesi değerli metallerde şok etkisi yarattı.

Haftanın son işlem gününde yüzde 3,5 kayıpla 4.300 dolar seviyelerine gerileyen ons altın haftalık bazda yüzde 4,64 oranında değer kaybederek son ayların en keskin haftalık geri çekilmesini kaydetti. Ons gümüş ise günlük yüzde 8'den fazla kayıpla 67 dolara kadar geriledi. Beyaz metalde haftalık kayıp yüzde 10'a dayandı.

Ne altın ne de gümüş! İşte haftanın tek kazandıran yatırımı

GRAM ALTIN SON BİR AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Küresel piyasalarda yaşanan sert gerileme yurt içinde gram altına da yansıdı. Mayıs ortasında 7.000 TL barajını zorlayan gram altın, uzun bir süredir tutunduğu 6.600 TL'lik güçlü desteğini kırarak sert düşüşe geçti. Sarı metal cuma günü yaşadığı yüzde 3,5'a varan kaybın ardından 6.400 TL'nin altına geriledi. 6.388 TL'ye kadar düşen gram atlın daha sonra 6.400 TL'nin üzerinde dengeledi. Gram altın küresel dalganın etkisiyle haftalık bazda yatırımcısına yüzde 4.22'lik ciddi bir kayıp yaşatarak son bir ayın en düşük seviyelerine gerilemiş oldu.

Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,56 düşüşle 43 bin 592 lira oldu. Çeyrek altının satış fiyatı da önceki haftadaki kapanışının yüzde 2,57 altında 10 bin 836 liraya geriledi.

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Ne altın ne de gümüş! İşte haftanın tek kazandıran yatırımı

Gram gümüş ise yüzde 8'i aşkın bir kayıpla 100 TL'ye kadar düştü. Günlük 9 TL'ye yakın bir kayıp yaşayan gram gümüş haftalık bazda yüzde 9.5'e yakın bir kayıp yaşadı.

Ne altın ne de gümüş! İşte haftanın tek kazandıran yatırımı

BORSA BU HAFTA SINIRLI DA OLSA YÜKSELDİ

Bayramdan önce 15.000 puanlık rekor ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi daha sonra yaşadığı düşüşün ardından toparlanmaya başladı. BİST100 haftayı yüzde 0,23 artarak 13.694,19 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 13.661,82 puanı, en yüksek 14.219,96 puanı gördü.

Ne altın ne de gümüş! İşte haftanın tek kazandıran yatırımı

Borsa İstanbul'da aynı dönemde mali endeks yüzde 1,61 değer kazancıyla 18.636,15 puana, sanayi endeksi yüzde 0,46 artışla 18.168,68 puana, hizmetler endeksi yüzde 0,12 artışla 12.750,13 puana yükselirken, teknoloji endeksi yüzde 1,54 kayıpla 46.419,34 puana geriledi.

Ne altın ne de gümüş! İşte haftanın tek kazandıran yatırımı

YATIRIM VE BES FONLARI DA KAZANDIRDI

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,26, BES fonları yüzde 0,78 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 1,86 ile "Hisse Senedi Fonları"nda gerçekleşirken, en fazla değer kaybeden kategori yüzde 6,37 ile "Borsa Yatırım Fonları" oldu.

BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 1,5 ile "Hisse Senedi"nde görülürken, tek değer kaybeden kategori yüzde 1,72 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

Ne altın ne de gümüş! İşte haftanın tek kazandıran yatırımı

DÖVİZ KURLARI DOLAR HARİÇ KAYBETTİRDİ

Doların satış fiyatı yüzde 0,39 artarak 46,0840 liraya yükselirken, avronun satış fiyatı yüzde 0,15 azalışla 53,3680 lira oldu.

Geçen hafta 61,8820 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,12 düşüşle 61,8050 liraya geriledi.

İsviçre frangı da yüzde 0,71 değer kaybederek 58,1370 liradan işlem gördü.

Ne altın ne de gümüş! İşte haftanın tek kazandıran yatırımı
Ne altın ne de gümüş! İşte haftanın tek kazandıran yatırımı
Ne altın ne de gümüş! İşte haftanın tek kazandıran yatırımı

KRİPTO PARALAR RESMEN ÇÖKTÜ

En büyük kripto para, değişen spekülatif piyasa koşullarının baskısı altında değer kaybetmeye devam etti. Bitcoin, Cuma günü yüzde 6'ya varan düşüşle 59 bin 770 dolara kadar geriledi.

Lider kripto para birimi Bitcoin, dikey kırılmalara direnç göstermeye çalışsa da BTC/USD bazında %17,43, BTC/TRY bazında ise %17,14'lük sert düşüşlerden kaçamadı.

Bitcoin böylelikle geçen yılın Ekim ayında 126 bin doların üzerindeki zirvesini görmesinin ardından değerinin yarısından fazlasını kaybetmiş oldu.

Ne altın ne de gümüş! İşte haftanın tek kazandıran yatırımı

En sert düşüşü ise altcoinlerde yaşadı. Cardano (ADA haftalık bazda %32,83'lük devasa bir kayıpla listenin en çok değer kaybeden yatırım aracı oldu. Benzer bir grafik sergileyen iki popüler altcoinden Avalanche (AVAX) ve Solana (SOL) %24,34 oranında geriledi.

Ne altın ne de gümüş! İşte haftanın tek kazandıran yatırımı

Kripto dünyasının ikinci büyüğü Ethereum (ETH), haftalık süreçte %22,52 değer kaybederek yatırımcısını üzdü.

DOGE & XRP de yüzde 18,53 civarı kayıp yaşadı. Stellar (XLM) günlük bazda %6,83'lük güçlü bir tepki yükselişi alsa da, haftalık genel görünümde %13,01'lik kayıpla haftayı zararda kapattı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#BIST 100 #GRAM ALTIN