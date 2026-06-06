Ne altın ne de gümüş! İşte haftanın tek kazandıran yatırımı
Küresel piyasalarda bu hafta jeopolitik risklere rağmen kritik desteklerde tutunmaya çalışan altın, gümüş ve kripto paralar bu hafta çok sert düşüşler yaşadı. Ons altın yüzde 4,62 kayıp yaşarken, ons gümüş ise yüzde 10'a yakın değer kaybı yaşadı. En sert düşüş ise kripto paralarda görüldü. Bitcoin 60 bin doların altına sarkarken, altcoinlerde yüzde 32'yi aşan düşüşler meydana geldi. Haftanın tek kazandıranı ise BİST100 endeksi oldu. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 06.06.2026 16:25
Güncelleme Tarihi: 06.06.2026 16:39