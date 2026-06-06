Ne altın ne de gümüş! İşte haftanın tek kazandıran yatırımı

Küresel piyasalaar oldukça hareketli ve satıcılı bir haftayı daha geride bıraktı. ABD'den gelen güçlü istihdam verilerinin Federal Rezerv'in (Fed) faiz artırımı beklentilerini yeniden alevlendirmesi, İsrail-Lübnan arasındaki ateşkes anlaşmasının iptal edilmesi gibi etkenler nedeniyle altın, gümüş ve kripto paralar haftanın son işlem gününde çok sert düşüş yaşadı.

Brent Petrol, BIST 100 ve dolar ise haftayı sınırlı da olsa eksiden kurtularak yeşil bölgede tamamlamayı başardı.