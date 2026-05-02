Ne gram altın ne de gümüş! Yatırımcılar şaşkın... İşte ayın şampiyon yatırımı

ALTIN VE GÜMÜŞE HÜRMÜZ BASKISI

ABD-İran savaşında süresiz ateşkes ilan edilse de Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatılması ve ablukanın devam etmesi altın ve gümüş başta olmak üzere değerli metalleri baskıladı.

Yön arayışını sürdüren altın fiyatları Nisan ayının ikici haftasından itibaren düşüşe geçti. Geçtiğimiz haftayı yüzde 2,51 düşüşle kapatan ons altın bu hafta da yüzde 2'lik kayıp yaşadı.

Doların değer kaybetmesi ve yatırımcıların ABD'nin İran'da yeniden askeri bir müdahaleye girişme ihtimalini değerlendirmesiyle üç günlük düşüşüne son veren sarı metal, ilk defa savaş zamanı petrole paralel yükselişe geçti. Ancak haftayı yine 4.614 dolardan kapattı.

Nisan ayına 4.672 dolardan başlayan ay içinde en yüksek 4.889 doları gören ons altın Mart ayındaki yüzde 11,48'lik düşüşün ardından bu ayı da yüzde 1,30'un üzerinde kayıpla bitirdi.