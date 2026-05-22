Ne kadar olacağını artık vatandaş belirleyecek! Fahiş site aidatlarına karşı ilk karar Resmi Gazete'de

Fırsatçıların soluksuz şekilde haksız kazanç elde ettiği mecralardan birisi olan ve ev kiraları ile yarışan fahiş site aidatlarına yönelik ilk karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuyla ilgili ilk açıklamayı yaptı.

Giriş Tarihi: 22.05.2026 08:53 Güncelleme Tarihi: 22.05.2026 08:57
Sitelerde ikamet edenleri maddi olarak zorlayan fahiş site aidatlarına yönelik kanun teklifine yönelik ilk karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, yöneticinin görevleri, aidat ve toplanacak avans tutarları yeniden belirlendi.

"Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamında site yönetimlerinin aidat ve avans tutarlarını tek başına belirlemesinin önü kesildi.

SİTE AİDATI İÇİN YENİ KURAL

Yeni düzenlemeye göre site yöneticileri artık aidat tutarını tek taraflı belirleyemeyecek. Hazırlanan işletme projelerinin kat malikleri kurulunun onayından geçmesi gerekecek.

Genel kurul kararı alınana kadar uygulanabilecek geçici aidat artışlarında ise yeniden değerleme oranı sınır olarak uygulanacak. Böylece yönetimlerin kısa süreli dönemlerde yüksek oranlı zam yapmasının önüne geçilecek.

Düzenleme kapsamında:

  • Yönetim planı değişiklikleri için 3'te 2 çoğunluk şartı getirildi.
  • Geçici işletme projeleri en fazla 3 aylık hazırlanabilecek.
  • Kat maliklerine yazılı bildirim zorunlu olacak.
  • Profesyonel site yönetim şirketleri daha sıkı denetime tabi tutulacak.
Bakan Kurum: Yetki vatandaşta olacak

Murat Kurum, düzenlemeye ilişkin açıklamasında site aidatlarında karar yetkisinin vatandaşlara devredildiğini belirtti.

Kurum, sosyal medya paylaşımında "Site yönetiminin fiyat belirleme yetkisi vatandaşa aktarıldı" ifadelerini kullanarak düzenlemenin keyfi kararların önüne geçeceğini söyledi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
