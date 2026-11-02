Neredeyse her AVM’de satılıyor! 8 kozmetik ürününden ayçiçek yağı çıktı

Reklam Kurulu, denetimde yalnızca ürünlerin içeriğini değil, ambalajlarda kullanılan ifadeleri ve görselleri de inceledi. Değerlendirmede, şişelerin üzerindeki isimlerin ve görsellerin, ürünlerin yalnızca adı belirtilen bitkisel yağdan oluştuğu izlenimini yarattığı sonucuna varıldı.