Neredeyse her AVM’de satılıyor! 8 kozmetik ürününden ayçiçek yağı çıktı

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, alışveriş merkezlerinde de şubeleri bulunan bir kozmetik ve kişisel bakım ürünleri zincirinin LIFE IN markalı yağ ürünlerini denetim altına aldı. Neredeyse her AVM'de satılan markanın ürünlerinde yapılan incelemede, 8 farklı bitkisel yağın içeriğinde ayçiçek yağı bulunduğu tespit edildi. 8 FARKLI YAĞ ÜRÜNÜNDE AYÇİÇEK YAĞI TESPİT EDİLDİ İnceleme kapsamında çay ağacı, lavanta, kekik, nane, okaliptus, portakal, biberiye ve gül yağı adıyla pazarlanan ürünler değerlendirildi. Söz konusu ürünlerin içeriklerinde ayçiçek yağı da bulunduğu belirlendi. Reklam Kurulu, denetimde yalnızca ürünlerin içeriğini değil, ambalajlarda kullanılan ifadeleri ve görselleri de inceledi. Değerlendirmede, şişelerin üzerindeki isimlerin ve görsellerin, ürünlerin yalnızca adı belirtilen bitkisel yağdan oluştuğu izlenimini yarattığı sonucuna varıldı. Ürünlerin içeriğinde ayçiçek yağı da bulunmasına rağmen ambalajların tüketicide farklı bir algı oluşturabileceği değerlendirilerek tanıtımların yanıltıcı nitelik taşıdığı belirtildi. REKLAMLARI DURDURMA CEZASI VERİLDİ İnceleme sonucunda LIFE IN markalı yağ ürünlerine yönelik tanıtımların, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı olduğu değerlendirildi. Reklam Kurulu, ilgili firmaya reklamları durdurma cezası uygulanmasına karar verdi. TİCARET BAKANLIĞI'NDAN DENETİM MESAJI Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, tüketicilerin satın aldıkları ürünler hakkında doğru bilgiye ulaşmasının önemine dikkat çekti. Kaplan, yanıltıcı reklam ve tanıtımlara yönelik denetimlerin devam edeceğini bildirdi. Bakanlık, tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi ve yanıltıcı tanıtımlara karşı korunması amacıyla denetimlerin sürdürüleceğini belirtti.