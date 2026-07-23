Öğrencilere ulaşım desteğinde yeni tutar belli oldu! Bakan Göktaş duyurdu: İşte başvuru şartları

ÜST LİMİT 1.900 TL'YE YÜKSELTİLDİ

Ulaşım Desteği Programı'nın güncel tutarına ilişkin bilgi veren Bakan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek gençlerimizi, öğrencilerimizi eğitim hayatlarında farklı program ve projelerle desteklemeyi sürdürüyoruz. Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrenciler için hayata geçirdiğimiz Ulaşım Desteği Programı'mızın üst limit tutarını 1900 liraya yükseltmiştik. Bu kapsamda sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için uygulanan ulaşım desteğinden 2025-2026 eğitim öğretim yılında 59 bin 277 öğrenci yararlandı."