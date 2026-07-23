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Öğrencilere ulaşım desteğinde yeni tutar belli oldu! Bakan Göktaş duyurdu: İşte başvuru şartları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ailesinden farklı bir ilde eğitim gören sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki öğrencilere sağlanan Ulaşım Desteği Programı'nın ayrıntılarını açıkladı. Üst limiti 1.900 TL'ye yükseltilen destekten yılda 2 gidiş ve 2 dönüş olmak üzere toplam 4 kez yararlanılabiliyor. İşte başvuru şartları...

AA
Giriş Tarihi: 23.07.2026 11:09 Güncelleme Tarihi: 23.07.2026 11:13
Öğrencilere ulaşım desteğinde yeni tutar belli oldu! Bakan Göktaş duyurdu: İşte başvuru şartları

Ailesinden uzakta eğitim gören öğrencilerin şehirlerarası ulaşım masraflarının karşılanması amacıyla uygulanan destek devam ediyor.

Öğrencilere ulaşım desteğinde yeni tutar belli oldu! Bakan Göktaş duyurdu: İşte başvuru şartları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ulaşım Desteği Programı'ndan 2025-2026 eğitim öğretim yılında 59 bin 277 öğrencinin yararlandığını bildirdi. Program kapsamında öğrencilere yılda toplam 4 kez ulaşım desteği sağlanırken, ödeme üst limiti 1.900 TL olarak uygulanıyor.

Öğrencilere ulaşım desteğinde yeni tutar belli oldu! Bakan Göktaş duyurdu: İşte başvuru şartları

ULAŞIM DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANABİLİYOR?

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Ulaşım Desteği Programı kapsamında sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan ve ailesinden farklı bir ilde eğitim gören öğrencilerin şehirlerarası ulaşım giderlerinin karşılandığını belirtti.

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Öğrencilere ulaşım desteğinde yeni tutar belli oldu! Bakan Göktaş duyurdu: İşte başvuru şartları

Geleceğin teminatı olan öğrencilere eğitim hayatlarını daha rahat sürdürebilmeleri için her türlü desteği sağlamaya devam ettiklerini vurgulayan Göktaş, programın Aralık 2022'de hayata geçirildiğini hatırlattı.

Öğrencilere ulaşım desteğinde yeni tutar belli oldu! Bakan Göktaş duyurdu: İşte başvuru şartları

YILDA 4 KEZ DESTEK VERİLİYOR

Eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesine önem verdiklerinin altını çizen Göktaş, ailelerinden uzakta öğrenim gören öğrencilere sağlanan ulaşım desteğinin hem aile bütçesine katkı sunduğunu hem de gençlerin eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmesine imkan tanıdığını ifade etti.

Öğrencilere ulaşım desteğinde yeni tutar belli oldu! Bakan Göktaş duyurdu: İşte başvuru şartları

Bakan Göktaş, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki öğrencilere yılda 2 gidiş ve 2 dönüş olmak üzere toplam 4 kez ulaşım desteği sağlandığını bildirdi.

Öğrencilere ulaşım desteğinde yeni tutar belli oldu! Bakan Göktaş duyurdu: İşte başvuru şartları

ÜST LİMİT 1.900 TL'YE YÜKSELTİLDİ

Ulaşım Desteği Programı'nın güncel tutarına ilişkin bilgi veren Bakan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek gençlerimizi, öğrencilerimizi eğitim hayatlarında farklı program ve projelerle desteklemeyi sürdürüyoruz. Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrenciler için hayata geçirdiğimiz Ulaşım Desteği Programı'mızın üst limit tutarını 1900 liraya yükseltmiştik. Bu kapsamda sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için uygulanan ulaşım desteğinden 2025-2026 eğitim öğretim yılında 59 bin 277 öğrenci yararlandı."

Öğrencilere ulaşım desteğinde yeni tutar belli oldu! Bakan Göktaş duyurdu: İşte başvuru şartları

536 MİLYON LİRAYI AŞKIN DESTEK SAĞLANDI

Göktaş, programın başladığı tarihten bu yana 158 bin 867 öğrencinin Ulaşım Desteği Programı'ndan yararlandığını açıkladı.

Program kapsamında 2022'den Haziran 2026'ya kadar öğrencilere toplam 536 milyon 714 bin TL destek sağlandığını bildiren Göktaş, sosyal destek mekanizmalarını güçlendirerek sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.

Öğrencilere ulaşım desteğinde yeni tutar belli oldu! Bakan Göktaş duyurdu: İşte başvuru şartları

BAŞVURULAR NEREYE YAPILIYOR?

Ulaşım Desteği Programı'na başvurular öğrenci veya öğrencinin ailesi tarafından gerçekleştirilebiliyor. Başvurunun, ailenin ikamet ettiği yerde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) yapılması gerekiyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ