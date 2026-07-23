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Öğrencilere ulaşım desteğinde yeni tutar belli oldu! Bakan Göktaş duyurdu: İşte başvuru şartları
Öğrencilere ulaşım desteğinde yeni tutar belli oldu! Bakan Göktaş duyurdu: İşte başvuru şartları
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ailesinden farklı bir ilde eğitim gören sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki öğrencilere sağlanan Ulaşım Desteği Programı'nın ayrıntılarını açıkladı. Üst limiti 1.900 TL'ye yükseltilen destekten yılda 2 gidiş ve 2 dönüş olmak üzere toplam 4 kez yararlanılabiliyor. İşte başvuru şartları...
Giriş Tarihi: 23.07.2026 11:09
Güncelleme Tarihi: 23.07.2026 11:13