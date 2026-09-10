Öğrencilere zararlı ürünler raflardan kalkıyor! İşte okul kantinlerinde yeni fiyat tarifesi

Osmanoğlu, "Bu sene bir müjde vermek istiyorum. 2026-2027 yılının ilk sezonunda fiyatlara yüzde 6,2 civarında zam yaptık. Çocuklarımız beslensin diye yönetim kurulu ve meslektaşlarımızla birlikte düşük bir zam yapma kararı aldık." dedi.

Kantinlerde tost, sandviç ve dürüm gibi ürünlerin daha fazla tercih edildiğini belirten Osmanoğlu, bu ürünlerdeki fiyat artışını da sınırlı tuttuklarını söyledi. Bir öğrencinin yaklaşık 130 liraya tost ve ayran alabileceğini ifade etti.