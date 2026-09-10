Öğrencilere zararlı ürünler raflardan kalkıyor! İşte okul kantinlerinde yeni fiyat tarifesi
Okullarda yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala kantinlerde hazırlıklar tamamlandı. Yaklaşık 18 milyon öğrenciyi ilgilendiren "Okul Gıdası Logosu" uygulaması 14 Eylül'de başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıklarıyla birlikte yürüttüğü uygulama ile kantinlerde birçok ürünün satışına izin verilmeyecek. Aynı zamanda okul kantinlerinde uygulanacak tavan fiyat tarifesi belli oldu. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 10.09.2026 11:49
Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 11:53