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Öğrencilere zararlı ürünler raflardan kalkıyor! İşte okul kantinlerinde yeni fiyat tarifesi

Okullarda yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala kantinlerde hazırlıklar tamamlandı. Yaklaşık 18 milyon öğrenciyi ilgilendiren "Okul Gıdası Logosu" uygulaması 14 Eylül'de başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıklarıyla birlikte yürüttüğü uygulama ile kantinlerde birçok ürünün satışına izin verilmeyecek. Aynı zamanda okul kantinlerinde uygulanacak tavan fiyat tarifesi belli oldu. İşte ayrıntılar...

DHA
AA
Giriş Tarihi: 10.09.2026 11:49 Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 11:53
Öğrencilere zararlı ürünler raflardan kalkıyor! İşte okul kantinlerinde yeni fiyat tarifesi
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Yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte okul kantinlerinde hem satılabilecek ürünlere hem de fiyatlara ilişkin yeni dönem başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Okul Gıdası Logosu" uygulaması 14 Eylül itibarıyla hayata geçirilecek. Düzenlemeyle öğrencilerin tükettiği ambalajlı ürünlerin belirlenen beslenme kriterlerine uygun olup olmadığı daha kolay anlaşılacak.

Öğrencilere zararlı ürünler raflardan kalkıyor! İşte okul kantinlerinde yeni fiyat tarifesi

ŞEKER, TUZ VE YAĞ ORANI YÜKSEK ÜRÜNLERE İZİN YOK

Yaklaşık 18 milyon öğrenciyi ilgilendiren uygulamada, ürünlerin yalnızca adına değil, içeriğine ve besin değerlerine de bakılacak. Özellikle şeker, tuz ve yağ oranı belirlenen sınırların üzerinde olan ürünlerin okul kantinlerinde satışına izin verilmeyecek.

Yeni sistemin öğrencilerin daha sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Öğrencilere zararlı ürünler raflardan kalkıyor! İşte okul kantinlerinde yeni fiyat tarifesi

BU ÜRÜNLER KANTİN RAFLARINDA SATILAMAYACAK

Düzenleme kapsamında öğrencilerin sağlıklı beslenme alışkanlıklarını olumsuz etkileyebilecek çeşitli ürünlerin okul kantinlerinde satışına izin verilmeyecek.

Satışı yasaklanan ürünler arasında enerji içecekleri, gazlı ve kolalı içecekler, aromalı içecekler, kızartmalar, cipsler, çikolata ve şekerlemeler bulunuyor.

Öğrencilere zararlı ürünler raflardan kalkıyor! İşte okul kantinlerinde yeni fiyat tarifesi

Bunun yanı sıra kremalı veya çikolata dolgulu kek ve bisküviler, hamur işleri, şerbetli tatlılar, çiğ köfte, tatlandırıcı içeren yiyecek ve içecekler ile tuzlu krakerler de kantinlerde satılamayacak.

Öğrencilere zararlı ürünler raflardan kalkıyor! İşte okul kantinlerinde yeni fiyat tarifesi

KANTİNLERDE HANGİ ÜRÜNLER SATILABİLECEK?

Yeni sistemle birlikte belirlenen kriterleri karşılayan ürünlerin öğrencilerin erişimine sunulması amaçlanıyor.

Kantinlerde mevsimine uygun taze meyve ve çiğ sebzelerin yanı sıra en fazla 30 gramlık porsiyonlarda kuru meyve ve tuzsuz kuruyemiş bulunabilecek.

Süt, yoğurt, ayran, peynir çeşitleri, yumurta, tam buğday ekmeği, içme suyu, doğal mineralli su ve şekersiz sakız da satışına izin verilen ürünler arasında yer alacak.

Öğrencilere zararlı ürünler raflardan kalkıyor! İşte okul kantinlerinde yeni fiyat tarifesi

Taze sıkılmış meyve ve sebze sularında ise 250 mililitre sınırı uygulanacak.

Yeni uygulamayla birlikte öğrencilerin okul saatleri içerisinde daha sağlıklı gıdalara yönlendirilmesi ve beslenme açısından uygun olmayan ürünlere erişimin sınırlandırılması hedefleniyor.

Öğrencilere zararlı ürünler raflardan kalkıyor! İşte okul kantinlerinde yeni fiyat tarifesi

KANTİN ÜRÜNLERİNE YÜZDE 6,2 ZAM GELDİ

Yeni eğitim öğretim döneminde kantin fiyatları da belli oldu. Türkiye Kantin İşletmecileri Federasyonu Başkanı Vahap Osmanoğlu öğrencilerin beslenmesini dikkate alarak zam oranını sınırlı tuttuklarını belirtti.

Öğrencilere zararlı ürünler raflardan kalkıyor! İşte okul kantinlerinde yeni fiyat tarifesi

Osmanoğlu, "Bu sene bir müjde vermek istiyorum. 2026-2027 yılının ilk sezonunda fiyatlara yüzde 6,2 civarında zam yaptık. Çocuklarımız beslensin diye yönetim kurulu ve meslektaşlarımızla birlikte düşük bir zam yapma kararı aldık." dedi.

Kantinlerde tost, sandviç ve dürüm gibi ürünlerin daha fazla tercih edildiğini belirten Osmanoğlu, bu ürünlerdeki fiyat artışını da sınırlı tuttuklarını söyledi. Bir öğrencinin yaklaşık 130 liraya tost ve ayran alabileceğini ifade etti.

Öğrencilere zararlı ürünler raflardan kalkıyor! İşte okul kantinlerinde yeni fiyat tarifesi

SU 15 LİRADA SABİT KALDI

Kantin kiralarındaki yüksek artışların işletmecileri olumsuz etkilediğine dikkat çeken Osmanoğlu, kira artışlarının yönetmeliğe uygun şekilde yapılması için ilgili kurumların gerekli adımları atmasını istedi.

Ürün fiyatlarının yönetim kurulunun yaptığı saha çalışmalarının ardından oluşturulduğunu anlatan Osmanoğlu, fiyat listesinin büyükşehir belediyeleri ve valiliğin onayının ardından belirlendiğini kaydetti.

Öğrencilere zararlı ürünler raflardan kalkıyor! İşte okul kantinlerinde yeni fiyat tarifesi

Osmanoğlu, "Bu yıl kantinlerde satılan suya zam yapmadık, 15 liradan satılacak. Çünkü temel ihtiyacımız su. Ürünlerimize yüzde 6,2'lik bir zam yaptık. Bu bizim için ve çocuklar için büyük bir avantaj." diye konuştu.

Öğrencilere zararlı ürünler raflardan kalkıyor! İşte okul kantinlerinde yeni fiyat tarifesi

HANGİ ÜRÜN NE KADAR OLDU?

Türkiye Kantin İşletmecileri Federasyonunun 2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci dönem fiyat tarifesine göre bazı ürünlerin fiyatları sabit tutulurken, bazı ürünlere zam yapıldı.

Çorbanın fiyatı 75 liradan 80 liraya yükseldi. Sandviç çeşitlerinin fiyatı ise 100-125 lira bandında belirlendi.

Kaşarlı ve sucuklu tostun fiyatı 90 liradan 100 liraya, karışık tostun fiyatı 110 liradan 120 liraya çıktı.

Öğrencilere zararlı ürünler raflardan kalkıyor! İşte okul kantinlerinde yeni fiyat tarifesi

Kırmızı etli hamburgerin fiyatı 150 liradan 160 liraya, beyaz etli hamburgerin fiyatı ise 125 liradan 135 liraya yükseldi.

Pastane ürünlerinde açmanın fiyatı 30 liradan 35 liraya çıkarken, poğaçanın fiyatı 30 lirada sabit kaldı.

Su 15 liradan, meyve suyu 30 liradan satılacak. Ayranın fiyatı 25 liradan 30 liraya yükselirken, çayın fiyatı ise 30 lira olarak belirlendi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör