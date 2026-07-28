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Ölüm aylığı için kritik gelişme: SSK, Bağkur emeklisi arasındaki fark nedir? Kimler dul ve yetim aylığı alabilir?

Ölüm aylığı yaşamı yitiren sigortalının yakınlarına Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sağlanan bir ödemedir. Dul ve yetim aylığı olarak da bilinen ödemenin alınabilmesi için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Kimler ölüm aylığı alabilir? Uzman isim aylık bağlama şartlarını sıralayarak SSK ve Bağkur emeklileri arasındaki kritik farkı anlattı.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.07.2026 12:17 Güncelleme Tarihi: 28.07.2026 13:20
Ölüm aylığı için kritik gelişme: SSK, Bağkur emeklisi arasındaki fark nedir? Kimler dul ve yetim aylığı alabilir?

Vefat eden sigortalının eş, çocuklar ve bazı özel durumlarda anne ve babasına kalan ölüm aylığı ile ilgili detaylar yeniden gündeme geldi. Yaşamını yitiren kişinin bağlı olduğu sigorta koluna göre aylık alma şartları değişirken Mali Müşavir Mustafa Genç, merak edilen detayları açıkladı.

Ölüm aylığı için kritik gelişme: SSK, Bağkur emeklisi arasındaki fark nedir? Kimler dul ve yetim aylığı alabilir?

ÖLÜM AYLIĞI NE KADAR OLDU?

Ölüm aylığının ödeme tutarı vefat eden sigortalının bağlı olduğu sigorta koluna ve enflasyon oranlarına göre yılda iki kez zamlanır. Temmuz 2026 itibari ile ölüm aylığı değişti.

Ölüm aylığı için kritik gelişme: SSK, Bağkur emeklisi arasındaki fark nedir? Kimler dul ve yetim aylığı alabilir?

Hisse oranları şu şekilde:

  • Yüzde 75 hisse ile 15 bin TL dul maaşı alanların aylığı, yüzde 17,76 zamla 17 bin 664 TL'ye yükseldi.
  • Yüzde 50 hisse ile 10 bin TL alanların maaşı, 11 bin 776 TL oldu.
  • Yüzde 25 hisse ile 5 bin TL alanların maaşı ise 5 bin 888 TL'ye çıktı.
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Ölüm aylığı için kritik gelişme: SSK, Bağkur emeklisi arasındaki fark nedir? Kimler dul ve yetim aylığı alabilir?

SSK,BAĞKUR EMEKLİSİ ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Öte yandan ölüm aylığı ile ilgili gelişmeler yeniden gündeme geldi. Mali Müşavir Mustafa Genç konuyla ilgili değerlendirmelerini A Haber ekranlarından yaparak şunları kaydetti:

Ölüm aylığı bildiğiniz gibi çalışan, emekli aylık alan, şahsın vefat etmesiyle birlikte sosyal güvenlik yasamızla birlikte hak eden kanunda belirtilmiş detayları hak edenlerin bağlattığı bir aylık. Halk arasında ölüm dul ve yetim aylığı diye bahsedilen anlaşılan bir mevzudur. Bunun çok detayları var. Bu vefatın geliştiği olduğu dönem mevzuat neyse ona göre sistem işler.

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Ölüm aylığı için kritik gelişme: SSK, Bağkur emeklisi arasındaki fark nedir? Kimler dul ve yetim aylığı alabilir?

Genç, vefat eden kişinin hizmet koluna göre maaş bağlama şartlarını şu sözlerle açıkladı:

Vefat eden sigortalı yönünden şöyle şartlar var: SSK'lı yönünden en az 1800 gün malullük yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödenmiş olması veya her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı olup toplamda 900 gün prim bildirilmiş olması gerekiyor.

Ölüm aylığı için kritik gelişme: SSK, Bağkur emeklisi arasındaki fark nedir? Kimler dul ve yetim aylığı alabilir?

Bu 900 gün prim bildirilmiş olması sadece SSK'lı çalışanlar yönünden işlemektedir. Bağkur ve emekli sandığı yönünde geçerli değildir. Bağkur ve Emekli Sandığı yönünden de gene aynı 1800 gün şartı geçerlidir.

Ölüm aylığı için kritik gelişme: SSK, Bağkur emeklisi arasındaki fark nedir? Kimler dul ve yetim aylığı alabilir?

Borçlanmayla ilgili bu süre tamamlanabilir mi diye sorduğunda vatandaşlarımız: Elbette tamamlanabilir. Askerlik borçlanması, doğum borçlanması, bu vefat edenle alakalı bu eksik süreler borçlanılarak bu 1800 gün veya 900 gün şartları borçlanılabilir.

Ölüm aylığı için kritik gelişme: SSK, Bağkur emeklisi arasındaki fark nedir? Kimler dul ve yetim aylığı alabilir?

Bu Bağkurlu yönünden şöyle bir şey var. Bağkurlularda ödenmemiş SSK borcu, genel sağlık sigortası borcunun olmaması gerekiyor. Aksi takdirde emekli maaşı hak ediciye bağlanmaz.

Ölüm aylığı için kritik gelişme: SSK, Bağkur emeklisi arasındaki fark nedir? Kimler dul ve yetim aylığı alabilir?

Emekli sandığı yönünden ise gene 1800 gün prim şartı bulunmakta. Eksik gün varsa vefat edenle alakalı gene borçlanma geçerli. Askerlik borçlanması, ücretsiz doğum sürelerinin borçlanması vesaire gibi borçlanmalarla bu süre tamamlanabilir.

Ölüm aylığı için kritik gelişme: SSK, Bağkur emeklisi arasındaki fark nedir? Kimler dul ve yetim aylığı alabilir?


ÖLÜM AYLIĞINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Ölenin dul eşi, çocuklar, anne ve baba. Bu dul eş kadın ve erkek olabilir. Erkekler de alabiliyor dul maaşını. Belli şartlar var tabii.

  • Bu birinci şartlardan en önemlisi yasal evlilik bağının olması,
  • Yeniden evlenmemiş olması, çalışma durumunda maaş kesilmiyor ama hesaplama oranı da değişiyor.
  • Pek çok şart olmakla birlikte başvurunun mutlaka bizzat yapılması şartı en önemlisi diyebilirim
Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#SOSYAL GÜVENLİK KURUMU #SSK #BAĞKUR