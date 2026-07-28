Ölüm aylığı için kritik gelişme: SSK, Bağkur emeklisi arasındaki fark nedir? Kimler dul ve yetim aylığı alabilir?

SSK,BAĞKUR EMEKLİSİ ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Öte yandan ölüm aylığı ile ilgili gelişmeler yeniden gündeme geldi. Mali Müşavir Mustafa Genç konuyla ilgili değerlendirmelerini A Haber ekranlarından yaparak şunları kaydetti:

Ölüm aylığı bildiğiniz gibi çalışan, emekli aylık alan, şahsın vefat etmesiyle birlikte sosyal güvenlik yasamızla birlikte hak eden kanunda belirtilmiş detayları hak edenlerin bağlattığı bir aylık. Halk arasında ölüm dul ve yetim aylığı diye bahsedilen anlaşılan bir mevzudur. Bunun çok detayları var. Bu vefatın geliştiği olduğu dönem mevzuat neyse ona göre sistem işler.

Ölüm aylığı otomatik bağlanır mı, şartları neler? Başvuru nasıl oluyor? | Video