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Ölüm aylığı için kritik gelişme: SSK, Bağkur emeklisi arasındaki fark nedir? Kimler dul ve yetim aylığı alabilir?
Ölüm aylığı için kritik gelişme: SSK, Bağkur emeklisi arasındaki fark nedir? Kimler dul ve yetim aylığı alabilir?
Ölüm aylığı yaşamı yitiren sigortalının yakınlarına Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sağlanan bir ödemedir. Dul ve yetim aylığı olarak da bilinen ödemenin alınabilmesi için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Kimler ölüm aylığı alabilir? Uzman isim aylık bağlama şartlarını sıralayarak SSK ve Bağkur emeklileri arasındaki kritik farkı anlattı.
Giriş Tarihi: 28.07.2026 12:17
Güncelleme Tarihi: 28.07.2026 13:20