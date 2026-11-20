2020 yılında Karadeniz'deki en büyük doğal gaz rezervinin keşfedildiğini hatırlatan Bayraktar, "Bugün bu sahalardan günde yaklaşık 10 milyon metreküp doğal gaz üretiyor ve yaklaşık 4 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşılıyoruz. 2028 yılında günlük üretimimizi yaklaşık 40 milyon metreküpe çıkararak 16 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşılayacağız. Bu çalışmalarda kazandığımız tecrübeyi ve mühendislik yetkinliğimizi Pakistanlı kardeşlerimizin hizmetine sunmak üzere buraya getirdik. Türkiye olarak, burada yürüttüğümüz çalışmaların iki millet arasındaki köklü dostluğu daha da güçlendireceğine yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı.