Başkan Erdoğan'ın ortaya koyduğu stratejik vizyon ve Enerji Bakanlığı döneminde Berat Albayrak öncülüğünde başlatılan milli enerji hamlesiyle Türkiye, dünyanın en büyük 4'üncü enerji filosuna sahip oldu. Yerli ve millî imkânlarla geliştirilen Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katıldığı törenin ardından Pakistan'da petrol ve gaz aramak üzere göreve başladı. Oruç Reis, 52 gün boyunca 670 kilometrekarelik alanda üç boyutlu sismik veri toplayacak. Türkiye ile Pakistan arasında imzalanan üç ayrı madencilik anlaşması kapsamında ise üç farklı sahada maden arama çalışmaları yapılacak.