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Otel ve pansiyonlarda kurallar değişti: Yeni şartlar ve düzenlemeler Resmi Gazete' yayımlandı

Basit konaklama tesislerine yönelik yenilikler Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Basit konaklama turizm işletme belgeleri miras ya da ölüm gibi haller dışında devredilemeyecek. Havuzlarda güvenlik önlemleri artırılırken 25 oda ve üzeri tesislere resepsiyon zorunluluğu geliyor. Yeni uygulamalar ise 1 Kasım tarihinden itibaren uygulamaya konulacak. İşte detaylar…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.08.2026 10:11 Güncelleme Tarihi: 26.08.2026 10:14
Otel ve pansiyonlarda kurallar değişti: Yeni şartlar ve düzenlemeler Resmi Gazete’ yayımlandı

Basit konaklama tesislerinden yeni dönem kasım itibari ile başlıyor. Tesislere ait işletme belgeleri, havuzlardaki güvenlik önlemleri ve resepsiyon bulundurulmasına ilişkin şartlarda değişikliğe gidildi.

Otel ve pansiyonlarda kurallar değişti: Yeni şartlar ve düzenlemeler Resmi Gazete’ yayımlandı

RESEPSİYON ŞARTI

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik uyarınca 25 oda ve üzerinde olan tesislerde resepsiyon bulunması zorunlu olacak. Öte yandan tesislere yeme içme servisi yapılıyorsa ürünlerin uygun sıcaklıkta saklanması gerekecek.

Otel ve pansiyonlarda kurallar değişti: Yeni şartlar ve düzenlemeler Resmi Gazete’ yayımlandı

Basit konaklama tesislerindeki ilk yardım faaliyetleri ilişkin düzenlemeler de Resmi Gazete'de yer aldı. Buna göre, tesiste ilk yardım malzemeleri bulundurulması zorunlu hale gelirken ilk yardım sertifikalı personel istihdam edilmesine karar verildi. Tesislerin temizlik ve bakımlarının düzenli olarak sağlanması gerekliliği ile haşere ile düzenli mücadele edilmesine ilişkin maddelerde yeni düzenleme kapsamına alındı.

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Otel ve pansiyonlarda kurallar değişti: Yeni şartlar ve düzenlemeler Resmi Gazete’ yayımlandı

HAVUZLARDA EN AZ 2 SERTİFİKALI CANKURTARAN

Basit konaklama tesislerinin havuzları için yeni güvenlik ve hijyen kuralları da geldi. Buna göre, Yüzme havuzu bulunması halinde; yüzme havuzunun zemin ve duvarları uygun ve nitelikli malzeme ile kaplı olması, çevresinde taşma oluğu veya aynı fonksiyonu yapan benzer sistemin olması, suyunun devamlı temizliğini sağlayan filtrasyon ve dezenfeksiyon sisteminin bulunması, çevresinde ve güneşlenme alanlarında kaymayı önleyici zemin kaplamasının ve düzenlemesinin bulunması, içinde emniyet basamaklarının olması, derinliğin değiştiği her kademede ölçünün olması şartı getirildi.

Otel ve pansiyonlarda kurallar değişti: Yeni şartlar ve düzenlemeler Resmi Gazete’ yayımlandı

Çocuklar için en fazla elli santimetre derinlikte ayrı bir havuzun bulunması, havuz kullanım kurallarının yer aldığı Türkçe ve en az iki yabancı dilde belirtildiği levhanın bulunması, soyunma kabininin ve duşun olması, en az iki tane olmak üzere tesisteki havuz sayısı ve büyüklükleri dikkate alınarak yeterli sayıda sertifikalı cankurtaranın bulunması gerekliliği zorunlu oldu.

Otel ve pansiyonlarda kurallar değişti: Yeni şartlar ve düzenlemeler Resmi Gazete’ yayımlandı

Müşterilerin önceden bilgilendirilmesi şartıyla pazarlama ve işletme politikası gereği sadece on iki yaş ve üzeri müşteri kabul eden konaklama tesislerinde çocuk havuzu şartı aranmayacak. Ancak bu tesislerin, söz konusu pazarlama ve işletme politikasını değiştirmeleri durumunda anılan politikaları uygulamaya geçmeden önce çocuk havuzu yapmaları zorunlu olacak. Ayrıca havuz sayısı ve büyüklükleri dikkate alınarak en az iki sertifikalı cankurtaran bulundurulması gerekecek.

Otel ve pansiyonlarda kurallar değişti: Yeni şartlar ve düzenlemeler Resmi Gazete’ yayımlandı

Yüzme amaçlı kullanılmayan; kaydırak, şelale, dalga havuzu ve benzeri eğlence amaçlı su aktivitelerinin gerçekleştirildiği havuz ve düzenlemelerin bulunması durumunda eğlence havuzunun faal olduğu zamanlarda düzeni ve emniyeti sağlamakla görevli personel bulundurulacak.

Otel ve pansiyonlarda kurallar değişti: Yeni şartlar ve düzenlemeler Resmi Gazete’ yayımlandı

ODALAR İÇİN YENİ KRİTERLER DE BELİRLENDİ

Havuzlarda olduğu gibi yatak odaklarında da yeni kriterler belli oldu. Yatak odalarında; standartlara uygun yatak, kişi başı bir yastık, yastık kılıfı, el ve banyo havlusu, çarşaf, iklim koşullarına göre pike veya yorgan, yatak başucu sehpası veya benzeri düzenleme, genel aydınlatma, doğal havalandırma, priz, çöp kutusu, elbise dolabı veya benzeri düzenleme, perde veya benzeri düzenleme bulunacak.

Otel ve pansiyonlarda kurallar değişti: Yeni şartlar ve düzenlemeler Resmi Gazete’ yayımlandı

Oda kapılarında elektronik kilidin bulunmaması halinde ilave kilit sistemi yapılır. Banyolarda; suyun yayılımını engelleyici eşik veya benzeri düzenleme ile duş kabini veya duş perdesi, vitrifiye, armatür, batarya, duş donanımı, ayna, çöp kutusu ve sabun yer alacak.

Otel ve pansiyonlarda kurallar değişti: Yeni şartlar ve düzenlemeler Resmi Gazete’ yayımlandı

DÜZENLEMELER 1 KASIM'DA DEVREDE

Yönetmeliğin belge devrine ilişkin düzenlemesi ile diğer hükümleri yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi.

Otel ve pansiyonlarda kurallar değişti: Yeni şartlar ve düzenlemeler Resmi Gazete’ yayımlandı

Basit konaklama tesislerinin asgari niteliklerini düzenleyen yeni 8/A maddesindeki resepsiyon, yiyecek-içecek muhafazası, ilk yardım, temizlik, havuz, eğlence havuzu ve oda standartlarına ilişkin hükümler ise 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek.

Otel ve pansiyonlarda kurallar değişti: Yeni şartlar ve düzenlemeler Resmi Gazete’ yayımlandı

Düzenlemeyle birlikte plaj işletmeleri ve basit konaklama tesislerinin yönetmelikte belirlenen nitelikleri sağlaması zorunlu hale getirildi. Denetimlerde Bakanlık kontrolörleri de görev alabilecek.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#RESMİ GAZETE