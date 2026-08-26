Otel ve pansiyonlarda kurallar değişti: Yeni şartlar ve düzenlemeler Resmi Gazete’ yayımlandı

HAVUZLARDA EN AZ 2 SERTİFİKALI CANKURTARAN

Basit konaklama tesislerinin havuzları için yeni güvenlik ve hijyen kuralları da geldi. Buna göre, Yüzme havuzu bulunması halinde; yüzme havuzunun zemin ve duvarları uygun ve nitelikli malzeme ile kaplı olması, çevresinde taşma oluğu veya aynı fonksiyonu yapan benzer sistemin olması, suyunun devamlı temizliğini sağlayan filtrasyon ve dezenfeksiyon sisteminin bulunması, çevresinde ve güneşlenme alanlarında kaymayı önleyici zemin kaplamasının ve düzenlemesinin bulunması, içinde emniyet basamaklarının olması, derinliğin değiştiği her kademede ölçünün olması şartı getirildi.