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Otel ve pansiyonlarda kurallar değişti: Yeni şartlar ve düzenlemeler Resmi Gazete' yayımlandı
Otel ve pansiyonlarda kurallar değişti: Yeni şartlar ve düzenlemeler Resmi Gazete' yayımlandı
Basit konaklama tesislerine yönelik yenilikler Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Basit konaklama turizm işletme belgeleri miras ya da ölüm gibi haller dışında devredilemeyecek. Havuzlarda güvenlik önlemleri artırılırken 25 oda ve üzeri tesislere resepsiyon zorunluluğu geliyor. Yeni uygulamalar ise 1 Kasım tarihinden itibaren uygulamaya konulacak. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 26.08.2026 10:11
Güncelleme Tarihi: 26.08.2026 10:14