2- Renault
Clio Evolution Plus TCe EDC 115 hp
Satış fiyatı: 1.830.000 TL
Tahmini ÖTV muafiyetli fiyat: 1.176.429 TL
Clio Esprit Alpine TCe EDC 115 hp
Satış fiyatı: 2.035.000 TL
Tahmini ÖTV muafiyetli fiyat: 1.281.296 TL
Duster Evolution Eco-G 120 hp
Satış fiyatı: 1.865.000 TL
Tahmini ÖTV muafiyetli fiyat: 1.198.929 TL
Duster Evolution Turbo TCe EDC 145 hp
Satış fiyatı: 2.050.000 TL
Tahmini ÖTV muafiyetli fiyat: 1.290.741 TL
Duster Evolution Hybrid 4x4 150 hp
Satış fiyatı: 2.850.000 TL
Tahmini ÖTV muafiyetli fiyat: 1.425.000 TL
Duster Techno Turbo TCe EDC 145 hp
Satış fiyatı: 2.200.000 TL
Tahmini ÖTV muafiyetli fiyat: 1.385.185 TL
Duster Techno Full Hybrid E-Tech 160 hp
Satış fiyatı: 2.725.000 TL
Tahmini ÖTV muafiyetli fiyat: 1.362.500 TL
Duster Techno Hybrid 4x4 150 hp
Satış fiyatı: 2.920.000 TL
Tahmini ÖTV muafiyetli fiyat: 1.440.000 TL