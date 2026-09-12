Pakistan’dan gaz müjdesi! Sukhpur-II’de üretim başladı, enerji filosu yola çıkıyor

Sukhpur-II olarak adlandırılan kara bloğu, Pakistan'ın Sindh eyaletindeki Kirthar Kıvrım Kuşağı Havzası'nda, Karaçi'nin yaklaşık 270 kilometre kuzeyinde yer alırken, Sukhpur-II Bloğu için Petrol İmtiyaz Anlaşması ve Arama Ruhsatı, 2 Aralık 2025 tarihinde yürürlüğe girdi. Kuyu şu anda günde 10 milyon standart fit küp (MMscfd) gaz üretirken, yıllık üretim ise 103 milyon metreküp olacak. Sahada başka kuyularda da arama ve sondaj faaliyetleri devam edecek.