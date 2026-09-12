Pakistan'dan gaz müjdesi! Sukhpur-II'de üretim başladı, enerji filosu yola çıkıyor
Enerjide dışa bağımlılığını azaltma hedefi doğrultusunda küresel enerji sahalarında etkinliğini artıran Türkiye, attığı adımların meyvesini toplamaya devam ediyor. Dünyanın her köşesinde petrol ve gaz arayan TPAO, Pakistan'da %15 ortak olduğu Sukhpur-II sahasında doğal gaz üretimine başladı. Sahada başka arama ve sondaj faaliyetleri de yapılacak. Barbaros Hayreddin Gemisi Pakistan'a gidecek.
Giriş Tarihi: 12.09.2026 09:14
Güncelleme Tarihi: 12.09.2026 09:29