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Pakistan'dan gaz müjdesi! Sukhpur-II'de üretim başladı, enerji filosu yola çıkıyor

Enerjide dışa bağımlılığını azaltma hedefi doğrultusunda küresel enerji sahalarında etkinliğini artıran Türkiye, attığı adımların meyvesini toplamaya devam ediyor. Dünyanın her köşesinde petrol ve gaz arayan TPAO, Pakistan'da %15 ortak olduğu Sukhpur-II sahasında doğal gaz üretimine başladı. Sahada başka arama ve sondaj faaliyetleri de yapılacak. Barbaros Hayreddin Gemisi Pakistan'a gidecek.

BARIŞ ŞİMŞEK
Giriş Tarihi: 12.09.2026 09:14 Güncelleme Tarihi: 12.09.2026 09:29
Pakistan’dan gaz müjdesi! Sukhpur-II’de üretim başladı, enerji filosu yola çıkıyor

Türkiye, enerjide dışa bağımlılığını sonlandırmak ve küresel bir oyuncu olmak adına yurtdışında yürüttüğü doğalgaz ve petrol aramacılığı çalışmaları kapsamında yeni bir başarıya daha imza attı.

Pakistan’dan gaz müjdesi! Sukhpur-II’de üretim başladı, enerji filosu yola çıkıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır" sözüyle küresel sahalarda da petrol ve gaz arama faaliyetlerine başlayan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) bir müjde de Pakistan'dan geldi.

Pakistan’dan gaz müjdesi! Sukhpur-II’de üretim başladı, enerji filosu yola çıkıyor

TPAO'nun yüzde 15 ile ortak olduğu Pakistan'daki Sukhpur-II Bloğu'nda yer alan Lundali-1 Kuyusu'nda doğalgaz üretimine başlandı.

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Pakistan’dan gaz müjdesi! Sukhpur-II’de üretim başladı, enerji filosu yola çıkıyor

İLK KUYUDAN 103 MİLYON M3
Sukhpur-II Bloğu'nda TPAO yüzde 15 ortaklığa sahipken, diğer hisselerin tümü Pakistanlı firmalar olan Prime Global Energies, OGDCL ve MARI'ye ait. Yani kardeş Pakistan sahada yalnızca Türklerle ortaklık kurdu.

Pakistan’dan gaz müjdesi! Sukhpur-II’de üretim başladı, enerji filosu yola çıkıyor

Sukhpur-II olarak adlandırılan kara bloğu, Pakistan'ın Sindh eyaletindeki Kirthar Kıvrım Kuşağı Havzası'nda, Karaçi'nin yaklaşık 270 kilometre kuzeyinde yer alırken, Sukhpur-II Bloğu için Petrol İmtiyaz Anlaşması ve Arama Ruhsatı, 2 Aralık 2025 tarihinde yürürlüğe girdi. Kuyu şu anda günde 10 milyon standart fit küp (MMscfd) gaz üretirken, yıllık üretim ise 103 milyon metreküp olacak. Sahada başka kuyularda da arama ve sondaj faaliyetleri devam edecek.

Pakistan’dan gaz müjdesi! Sukhpur-II’de üretim başladı, enerji filosu yola çıkıyor

BARBAROS HAYREDDİN PAKİSTAN YOLCUSU
Türkiye, Hint Okyanusu'nda Somali ile başlattığı yurtdışı sondaj çalışmalarına Pakistan ile denizlerde de devam edecek. Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi önümüzdeki haftalarda Pakistan'a giderek, burada sismik çalışmalar yapacak.

Pakistan’dan gaz müjdesi! Sukhpur-II’de üretim başladı, enerji filosu yola çıkıyor

Sismik çalışmalar sonucu belirlenecek en verimli sahalarda ise sondaj filosunun göreve başlaması hedefleniyor. Çalışmalar kapsamında Pakistan'daki 3 deniz ve 2 kara sahasında petrol ve doğal gaz aranacak. Türkiye bu sahalarda Pakistan'ın petrol şirketleri MARI Energies, Fatima, OGDCL, PPL, Prime ve GHPL ile ortaklık yapacak.

Pakistan’dan gaz müjdesi! Sukhpur-II’de üretim başladı, enerji filosu yola çıkıyor

OPERATÖR ÜLKE TÜRKİYE OLACAK

Pakistan'daki deniz sahalarında Türkiye operatör ülke olarak görev üstlenecek. Sondaj çalışmalarında tek söz sahibi ülke Türkiye olacak. Türkiye, sahip olduğu 6 sondaj ve 2 sismik araştırma gemisiyle dünyanın en büyük 4'üncü deniz enerji filosunu yönetiyor. TPAO, ülke sınırları dışında da sondaj projelerini yürütüyor.

Pakistan’dan gaz müjdesi! Sukhpur-II’de üretim başladı, enerji filosu yola çıkıyor

SOMALİ'DE MÜJDENİN ELİ KULAĞINDA

Türkiye kıtalararası ilk sondaj çalışmasına Çağrı Bey sondaj gemisi ile bu yıl Somali'de başladı. Somali dilinde "bir ailede doğan ilk bebek" anlamına gelen ve toplam 7 bin 500 metre derinde bulunan CURAD-1 kuyusunda sondaj sürüyor.

Pakistan’dan gaz müjdesi! Sukhpur-II’de üretim başladı, enerji filosu yola çıkıyor

Çağrı Bey'in yürüttüğü sondaj operasyonunda 4 bin metreye dalabilen bir su altı robotu da kullanılırken, iklim ve hava şartlarının uygun seyretmesi durumunda sondaj operasyonunun bu yılın sonuna doğru tamamlanması hedefleniyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#PAKİSTAN #RECEP TAYYİP ERDOĞAN