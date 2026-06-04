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Parasını Türkiye'ye getirene 20 yıl yüzde 0 vergi! İşte Varlık Barışı ve dev vergi reformunun detayları
Parasını Türkiye'ye getirene 20 yıl yüzde 0 vergi! İşte Varlık Barışı ve dev vergi reformunun detayları
AK Parti tarafından hazırlanan yeni vergi düzenlemelerini ve Varlık Barışı'nı içeren yasa teklifi Meclis'te kabul edilmesinin ardından bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Yürürlüğe giren yasa ile vergi ve kamu borcu olanlara 72 aya kadar taksit imkânı gelirken, kazandığı varlıklarını Türkiye'ye getirenlerden 20 yıl vergi alınmayacak. Peki yeni vergi düzenlemesinden kimler faydalanacak? Vergi indirimi hangi varlıklar için geçerli? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 04.06.2026 08:56
Güncelleme Tarihi: 04.06.2026 09:15