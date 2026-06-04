Parasını Türkiye’ye getirene 20 yıl yüzde 0 vergi! İşte Varlık Barışı ve dev vergi reformunun detayları

BEYİN GÖÇÜNE 20 YILLIK VERGİ KALKANI

Kanunun en dikkat çekici maddelerinden biri Gelir Vergisi Kanunu'na eklenen yeni düzenleme oldu. Yeni karar ile yurt dışındaki nitelikli yatırımcıları ve profesyonelleri Türkiye'ye çekmek için önemli bir adım atılmış oldu.

Buna göre Türkiye'de yerleşik sayılan gerçek kişiler, son üç takvim yılında Türkiye'de ikamet etmemiş ve vergi mükellefi olmamış olmaları şartıyla, yurt dışında elde ettikleri kazanç ve gelirler için 20 yıl boyunca gelir vergisi ödemeyecek.

Düzenleme kapsamında söz konusu gelirler yıllık beyannameye de dahil edilmeyecek.