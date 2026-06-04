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Parasını Türkiye'ye getirene 20 yıl yüzde 0 vergi! İşte Varlık Barışı ve dev vergi reformunun detayları

AK Parti tarafından hazırlanan yeni vergi düzenlemelerini ve Varlık Barışı'nı içeren yasa teklifi Meclis'te kabul edilmesinin ardından bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Yürürlüğe giren yasa ile vergi ve kamu borcu olanlara 72 aya kadar taksit imkânı gelirken, kazandığı varlıklarını Türkiye'ye getirenlerden 20 yıl vergi alınmayacak. Peki yeni vergi düzenlemesinden kimler faydalanacak? Vergi indirimi hangi varlıklar için geçerli? İşte ayrıntılar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.06.2026 08:56 Güncelleme Tarihi: 04.06.2026 09:15
Parasını Türkiye’ye getirene 20 yıl yüzde 0 vergi! İşte Varlık Barışı ve dev vergi reformunun detayları

Türkiye ekonomisinde taşları yerinden oynatacak, yabancı sermaye ve nitelikli iş gücü akışını hızlandıracak dev vergi reformu paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Parasını Türkiye’ye getirene 20 yıl yüzde 0 vergi! İşte Varlık Barışı ve dev vergi reformunun detayları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyu ile paylaştığı "Türkiye Yüzyılı'nda Merkez Ülke Türkiye, Güvenli Liman Türkiye" hedefinin altyapısını oluşturacak vergi reformuyla çok uluslu şirketlerin yönetim merkezlerini Türkiye'ye taşımasından varlık barışına, üreticilere vergi indiriminden start-up desteklerine kadar çok geniş bir yelpazede tarihi muafiyetler geldi.

Parasını Türkiye’ye getirene 20 yıl yüzde 0 vergi! İşte Varlık Barışı ve dev vergi reformunun detayları

İşte milyarlarca dolarlık sermayeyi ve küresel yatırımcıları Türkiye'ye çekmesi beklenen tarihi reform paketinin öne çıkan başlıkları:

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Parasını Türkiye’ye getirene 20 yıl yüzde 0 vergi! İşte Varlık Barışı ve dev vergi reformunun detayları

KAMU BORÇLARINDA TAKSİT SÜRESİ İKİ KATINA ÇIKACAK

Kanunla birlikte Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da değişikliğe gidildi.

Buna göre kamuya olan borçların tecil edilerek taksitlendirilmesinde azami süre 36 aydan 72 aya yükseltildi. Ayrıca tecil yetkisinde dikkate alınan alt sınır da 50 bin liradan 1 milyon liraya çıkarıldı. Düzenleme, vergi ve diğer kamu alacaklarının ödenmesinde mükelleflere daha uzun vadeli ödeme imkânı sağlayacak

Parasını Türkiye’ye getirene 20 yıl yüzde 0 vergi! İşte Varlık Barışı ve dev vergi reformunun detayları

YENİ VARLIK BARIŞI DEVREDE, PARASINI GETİRENE YÜZDE 0 VERGİ

Kanunla birlikte yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye'ye getirilmesini teşvik eden yeni varlık barışı uygulaması da yürürlüğe girdi.

Gerçek ve tüzel kişiler, yurt dışındaki varlıklarını 31 Temmuz 2027 tarihine kadar banka veya aracı kurumlara bildirebilecek. Bildirilen varlıkların iki ay içerisinde Türkiye'ye getirilmesi gerekecek.

Parasını Türkiye’ye getirene 20 yıl yüzde 0 vergi! İşte Varlık Barışı ve dev vergi reformunun detayları

Düzenleme kapsamında bildirilen varlıklardan yüzde 5 oranında vergi alınacak. Ancak varlıkların belirli sürelerle Türkiye'de tutulmasının taahhüt edilmesi halinde vergi oranı yüzde 0 ile yüzde 4 arasında değişecek. Kanun, bildirilen varlıklar için belirli şartların sağlanması halinde vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmamasını da öngörüyor.

Parasını Türkiye’ye getirene 20 yıl yüzde 0 vergi! İşte Varlık Barışı ve dev vergi reformunun detayları

BEYİN GÖÇÜNE 20 YILLIK VERGİ KALKANI

Kanunun en dikkat çekici maddelerinden biri Gelir Vergisi Kanunu'na eklenen yeni düzenleme oldu. Yeni karar ile yurt dışındaki nitelikli yatırımcıları ve profesyonelleri Türkiye'ye çekmek için önemli bir adım atılmış oldu.

Buna göre Türkiye'de yerleşik sayılan gerçek kişiler, son üç takvim yılında Türkiye'de ikamet etmemiş ve vergi mükellefi olmamış olmaları şartıyla, yurt dışında elde ettikleri kazanç ve gelirler için 20 yıl boyunca gelir vergisi ödemeyecek.

Düzenleme kapsamında söz konusu gelirler yıllık beyannameye de dahil edilmeyecek.

Parasını Türkiye’ye getirene 20 yıl yüzde 0 vergi! İşte Varlık Barışı ve dev vergi reformunun detayları

YABANCI YATIRIMLARA YENİ VERGİ TEŞVİKİ

Resmi Gazete'de yayımlanan 7582 Sayılı "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" düzenlemesi ile Türkiye küresel şirketlerin merkez üssü haline gelecek. Yeni düzenlemeyle en az 3 ülkede faaliyeti olan küresel şirket gruplarına finans, hukuk, İK, yazılım ve yönetim gibi operasyonel hizmetler sunmak üzere Türkiye'de kurulacak "Nitelikli Hizmet Merkezleri" ile vergi avantajı sunulacak.

Bu merkezlerin yurt dışından elde ettikleri kazançların %95'i kurumlar vergisinden muaf olacak.

Eğer bu merkezler İstanbul Finans Merkezi (İFM) bünyesinde veya özel endüstri bölgelerinde açılırsa muafiyet %100 olarak uygulanacak ve tam 20 yıl boyunca devam edecek.

Bu merkezlerde çalışan nitelikli personelin maaşlarının brüt asgari ücretin 3 ila 5 katına kadar olan kısmı da gelir vergisinden muaf tutulacak.

Parasını Türkiye’ye getirene 20 yıl yüzde 0 vergi! İşte Varlık Barışı ve dev vergi reformunun detayları

İFM'YE 2047 GÜVENCESİ

İstanbul'u küresel finansın kalbi yapma vizyonunda vites büyütüldü. İFM'de faaliyet gösteren finansal kuruluşların yurt dışına sundukları hizmetlerden elde ettikleri kazançlara sağlanan %100'lük vergi muafiyeti süresi 2031 yılından 2047 yılına kadar uzatıldı.

Parasını Türkiye’ye getirene 20 yıl yüzde 0 vergi! İşte Varlık Barışı ve dev vergi reformunun detayları

ÜRETİCİYE VE GİRİŞİMCİLERE VERGİ KOLAYLIĞI

Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle sanayi sicil belgesine sahip ve fiilen üretim yapan şirketler ile zirai üretim faaliyetinde bulunan kurumların üretimden elde ettikleri kazançları için kurumlar vergisi oranı yüzde 12,5 olarak uygulanacak.

Düzenleme 2027 yılı ve sonrasındaki vergilendirme dönemlerinde geçerli olacak.

Parasını Türkiye’ye getirene 20 yıl yüzde 0 vergi! İşte Varlık Barışı ve dev vergi reformunun detayları

Araştırma, geliştirme ve tasarım faaliyetlerini destekleyen düzenlemeler de kanunda yer aldı.

Teknogirişim rozeti sahibi şirketlere şarta bağlı sermaye artırımı konusunda kolaylık sağlanırken, teknoloji geliştirme bölgelerinde kuluçka girişimcisi olarak faaliyet gösteren ve dijital şirket kriterlerini karşılayan işletmeler üç yıla kadar oda ve borsa aidatlarından muaf tutulacak.

Parasını Türkiye’ye getirene 20 yıl yüzde 0 vergi! İşte Varlık Barışı ve dev vergi reformunun detayları

Veraset vergisinde avantaj sağlandı

Gelir vergisi istisnasından yararlanan kişilere yönelik veraset ve intikal vergisinde de özel bir düzenleme yapıldı.

Kanuna göre, yeni getirilen yurt dışı gelir istisnasından yararlanan kişilerin istisna süresi içinde gerçekleşen miras yoluyla mal intikallerinde veraset ve intikal vergisi oranı yüzde 1 olarak uygulanacak.

Parasını Türkiye’ye getirene 20 yıl yüzde 0 vergi! İşte Varlık Barışı ve dev vergi reformunun detayları

DÜZENLEME 1 OCAK 2026'DAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Kanunda yer alan bazı maddeler yayımı tarihinde yürürlüğe girerken, yurt dışı gelir istisnasına ilişkin düzenleme 1 Ocak 2026'dan itibaren Türkiye'ye yerleşmiş sayılan kişiler için uygulanacak.

Kurumlar vergisine ilişkin bazı değişiklikler ise 2026 ve 2027 vergilendirme dönemlerinden itibaren geçerli olacak.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
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