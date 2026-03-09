Petrol 4 yılın zirvesinde, altın baskı altında: Piyasalarda sert dalgalanma
Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla enerji piyasaları diken üstünde. Petrol fiyatları 2022 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken petrol için 150 dolar senaryoları gündeme gelmeye başladı. Küresel enflasyon riskine karşı merkez bankalarının para politikalarında sıkılaşmaya gidebileceği ifade ediliyor. Dalga halinde yayılan kriz korkusu gözleri altın fiyatlarına çevirdi. Altın, FED faiz indirimlerine ilişkin beklentilerin değişmesi, Orta Doğu'daki tırmanan savaş ve güvenli liman alımları ile 5.000 doların üzerinde seyrediyor. İşte piyasalardaki son gelişmeler…
