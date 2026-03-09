Petrol 4 yılın zirvesinde, altın baskı altında: Piyasalarda sert dalgalanma

Öte yandan altın fiyatları da gün içinde fiyat değişimleri ile dikkat çekti.

ALTIN FAİZ BASKISINDA

Orta Doğu'da sürekli artan gerilim ve enflasyon beklentileri ile beraber yüksek faiz beklentileri altın fiyatlarını baskı altına aldı. Külçe altın bir aydan uzun süre sonra ilk kez haftalık düşüş kaydederek ons başına 5.015 dolar oldu. Bu yüzde 3'lük bir geri çekilmeye denk geliyor. Bir süre sonra kayıplarını telafi eden altın, 5.100 dolara kadar yükseldi.