Petrol 4 yılın zirvesinde, altın baskı altında: Piyasalarda sert dalgalanma

Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla enerji piyasaları diken üstünde. Petrol fiyatları 2022 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken petrol için 150 dolar senaryoları gündeme gelmeye başladı. Küresel enflasyon riskine karşı merkez bankalarının para politikalarında sıkılaşmaya gidebileceği ifade ediliyor. Dalga halinde yayılan kriz korkusu gözleri altın fiyatlarına çevirdi. Altın, FED faiz indirimlerine ilişkin beklentilerin değişmesi, Orta Doğu'daki tırmanan savaş ve güvenli liman alımları ile 5.000 doların üzerinde seyrediyor. İşte piyasalardaki son gelişmeler…

Giriş Tarihi: 09.03.2026 10:47 Güncelleme Tarihi: 09.03.2026 11:00
ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasının ardından Tahran elindeki en büyük kozu oynayarak dünya petrol ticaretinin yüzde 20'sının geçtiği Hürmüz Boğazını kapattı. Petrol arzında yaşanacak aksamının enflasyonu körükleyeceği ve enerji krizine neden olabileceği endişeleri ekonomik kriz korkularını tırmandırdı. Gelişmelerin ardından petrol fiyatları rekor seviyelerde artış gösterdi. Altın fiyatları ise denge arayışında… İşte tüm detaylar…

WTI ham petrol vadeli işlemleri haftanın ilk işlem gününde yüzde 31'e varan rekor bir artışla 117 dolar seviyelerini gördü. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması Orta Doğu'daki üreticilerin üretim kesintileri fiyatların varil başına yüzde 100 doların üzerine fırlattı. Petrol günlükj yüzde 25'lik bir artışla işlem görmeye devam etti. Bu rekor sıçrama Nisan 2020'den bu yana kaydedilen en büyük günlük artış olarak kayıtlara geçti.

Kuveyt, petrol sahalarında ve rafinerilerinde üretimi azaltmaya başladı. Irak'ın güneyindeki üç ana petrol sahasından elde edilen üretim, çatışmadan önce 4,3 milyon varil/günden %70 azalarak 1,3 milyon varil/güne düştü. Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri de petrol üretimini kısıyor.

  • Petrol, 22 Eylül 2008'de 25 doların üzerinde artarak 130 dolara ulaşmıştı.
  • 1990'da Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesiyle WTI petrol fiyatı temmuz sonundaki 21 dolar olarak görülürken 6 Ağustos'a kadar 28 dolara yükseldi. Bu yüzde 33'lük bir artışa denk geliyor.

Öte yandan altın fiyatları da gün içinde fiyat değişimleri ile dikkat çekti.

ALTIN FAİZ BASKISINDA

Orta Doğu'da sürekli artan gerilim ve enflasyon beklentileri ile beraber yüksek faiz beklentileri altın fiyatlarını baskı altına aldı. Külçe altın bir aydan uzun süre sonra ilk kez haftalık düşüş kaydederek ons başına 5.015 dolar oldu. Bu yüzde 3'lük bir geri çekilmeye denk geliyor. Bir süre sonra kayıplarını telafi eden altın, 5.100 dolara kadar yükseldi.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Küresel altın fiyatlarındaki geri çekilmeden gram altın da etkilendi. Kapalı Çarşı piyasalarında 7 bin 470 lira bandında hareket ediyor. Altının gram fiyatı 2 Mart'taki 7 bin 661 lira seviyelerinin altında görülüyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN

ALIŞ: 7.233,61
SATIŞ: 7.234,77

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 11.994,00
SATIŞ: 12.115,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 47.811,39
SATIŞ: 48.747,81

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 47.831,00
SATIŞ: 48.222,00