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Petrol fiyatları için iki senaryo! Kritik eşik 120 dolar... Barış olmazsa o rakama yükselebilir

ABD-İran savaşının sona erebileceğine yönelik diplomatik temaslar petrol fiyatlarında geri çekilmeye yol açarken, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar arz endişelerini canlı tutuyor. Brent petrol için 120 doların aşılması halinde 125-135 dolar bandı bekleniyor. İşte ayrıntılar...

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SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.10.2026 09:28 Güncelleme Tarihi: 27.10.2026 09:36
Petrol fiyatları için iki senaryo! Kritik eşik 120 dolar... Barış olmazsa o rakama yükselebilir

Petrol fiyatları, Orta Doğu'daki çatışmaların sona erebileceğine ilişkin beklentilerin arz kesintisi risklerini azaltmasıyla salı günü geriledi.

Petrol fiyatları için iki senaryo! Kritik eşik 120 dolar... Barış olmazsa o rakama yükselebilir

PETROL FİYATLARI BARIŞ UMUDUYLA GERİLEDİ

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,57 düşüşle 115,15 dolara, ABD Batı Teksas tipi ham petrolün (WTI) fiyatı ise yüzde 0,43 gerileyerek 101,32 dolara indi. Buna karşın Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ve Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik riskleri, petrol fiyatlarının yüksek seviyelerde kalmasına yol açtı.

Petrol fiyatları için iki senaryo! Kritik eşik 120 dolar... Barış olmazsa o rakama yükselebilir

ORTA DOĞU'DA DİPLOMASİ TRAFİĞİ HIZLANDI

Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'dan yetkililer, Orta Doğu'daki gerilimi azaltmak amacıyla pazartesi günü Tahran'da İranlı yetkililerle görüştü. Suudi Arabistan, ziyaretin askeri gerilimin yeniden tırmanmasını önlemek ve açık müzakere kanalları oluşturmak amacıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

İran devlet medyasına göre dört ülke, barış ve güvenlik alanındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla görüşmeleri sürdürme konusunda anlaşmaya vardı.

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Petrol fiyatları için iki senaryo! Kritik eşik 120 dolar... Barış olmazsa o rakama yükselebilir

Çatışmanın sona erebileceğine yönelik umutlar, petrol arzında yaşanabilecek kesintilere ilişkin endişeleri azaltarak fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu. Ancak İran'la bağlantılı Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını yeniden yoğunlaştırması, barış ihtimalinin kırılganlığını ortaya koydu. Bu gelişme, petrol fiyatlarındaki düşüşü de sınırladı.

Petrol fiyatları için iki senaryo! Kritik eşik 120 dolar... Barış olmazsa o rakama yükselebilir

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ RİSKLER FİYATLARI YÜKSEK TUTUYOR

Washington merkezli bir düşünce kuruluşunun verilerine göre ekim ayı, Hürmüz Boğazı ve çevresindeki sularda ticari gemilere yönelik saldırılar açısından 2017'den bu yana en kötü ay oldu.

Petrol fiyatları için iki senaryo! Kritik eşik 120 dolar... Barış olmazsa o rakama yükselebilir

Şubat ayında başlayan savaş, küresel enerji arzının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nı çatışmaların merkezine taşıdı. İran'ın boğaz çevresindeki tankerlere yönelik saldırılarının ardından Brent petrolün varil fiyatı geçen hafta 117 doların üzerine çıkarak nisandan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Brent petrol, pazartesi günü de 117 dolara ulaştı.

Petrol fiyatları için iki senaryo! Kritik eşik 120 dolar... Barış olmazsa o rakama yükselebilir

Bölgedeki askeri gelişmeler ve deniz taşımacılığına yönelik tehditler, petrol arzının kesintiye uğrayabileceği endişelerini canlı tutuyor. Bu nedenle diplomatik temaslara rağmen fiyatlardaki gerileme sınırlı kaldı.

Petrol fiyatları için iki senaryo! Kritik eşik 120 dolar... Barış olmazsa o rakama yükselebilir

WTI PETROLDE 106 DOLAR EŞİĞİ ÖNE ÇIKIYOR

WTI ham petrolün 104-106 dolar bölgesinde önemli bir direnç alanıyla karşı karşıya. Analizlere göre 106 dolar seviyesinin üzerinde aylık kapanış gerçekleşmesi, fiyatların 125-130 dolar bandına ve devamında 150 dolara doğru yükselişinin önünü açabilir. 93 ve 87 dolar seviyeleri ise önemli destek noktaları.

Petrol fiyatları için iki senaryo! Kritik eşik 120 dolar... Barış olmazsa o rakama yükselebilir

BRENT PETROLDE 120 DOLAR SONRASI 135 DOLAR GÜNDEMDE

Brent petrolün ise 120 dolar direncini aşması halinde 125-135 dolar aralığına doğru yükselişin devam edebileceği öngörülüyor.

Petrol fiyatları için iki senaryo! Kritik eşik 120 dolar... Barış olmazsa o rakama yükselebilir

PETROLDE YENİ YÖNÜ SAVAŞ VE DİPLOMASİ BELİRLEYECEK

Petrol piyasasında önümüzdeki dönemde barış görüşmelerinin seyri ve arz güvenliğine yönelik gelişmeler belirleyici olacak. Görüşmelerde ilerleme sağlanması ve deniz taşımacılığının güvenliğinin artması, arz endişelerini azaltarak fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabilir.

Petrol fiyatları için iki senaryo! Kritik eşik 120 dolar... Barış olmazsa o rakama yükselebilir

Buna karşılık enerji tesislerine veya petrol taşımacılığına yönelik yeni saldırılar, arz kesintisi endişelerini yeniden artırarak fiyatları yukarı taşıyabilir. WTI petrolde 106 dolar, Brent petrolde ise 120 dolar seviyeleri, teknik görünüm açısından yakından izlenecek eşikler arasında bulunuyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#PETROL FİYATLARI #BRENT PETROL