Petrol fiyatları için iki senaryo! Kritik eşik 120 dolar... Barış olmazsa o rakama yükselebilir

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ RİSKLER FİYATLARI YÜKSEK TUTUYOR

Washington merkezli bir düşünce kuruluşunun verilerine göre ekim ayı, Hürmüz Boğazı ve çevresindeki sularda ticari gemilere yönelik saldırılar açısından 2017'den bu yana en kötü ay oldu.