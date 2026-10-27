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Petrol fiyatları için iki senaryo! Kritik eşik 120 dolar... Barış olmazsa o rakama yükselebilir
Petrol fiyatları için iki senaryo! Kritik eşik 120 dolar... Barış olmazsa o rakama yükselebilir
ABD-İran savaşının sona erebileceğine yönelik diplomatik temaslar petrol fiyatlarında geri çekilmeye yol açarken, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar arz endişelerini canlı tutuyor. Brent petrol için 120 doların aşılması halinde 125-135 dolar bandı bekleniyor. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 27.10.2026 09:28
Güncelleme Tarihi: 27.10.2026 09:36