Petrol fiyatları yeniden tırmanışta! BofA "10 kat" diyerek kış ayları için yükseliş uyarısı yaptı

10 KAT DAHA FAZLA GEMİYE İHTİYAÇ VAR

Blanch'ın verdiği bilgilere göre Hürmüz Boğazı'ndan şu anda günde yalnızca 5 ila 10 gemi geçiyor. Savaş öncesinde bu rakam yaklaşık 140 gemi seviyesindeydi.

Bazı petrol sevkiyatlarının Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden alternatif güzergahlara yönlendirilmesine rağmen, enerji piyasalarının istikrara kavuşması için günlük tanker trafiğinin 80 ila 100 gemiye çıkması gerektiği belirtiliyor.

Blanch, "Şimdilik yeterli ham petrolümüz var ancak motorin piyasalarında, benzin piyasalarında ve küresel gaz piyasasında gerçek anlamda kıtlıklar yaşıyoruz. Şu anda enerji piyasalarının nihai ürünlerinde ciddi açıklar var" ifadelerini kullandı.