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Petrol fiyatları yeniden tırmanışta! BofA '10 kat' diyerek kış ayları için yükseliş uyarısı yaptı
Petrol fiyatları yeniden tırmanışta! BofA "10 kat" diyerek kış ayları için yükseliş uyarısı yaptı
ABD ile İran arasında kalıcı bir barış anlaşmasına yönelik umutların zayıflaması petrol fiyatlarını yukarı taşıdı. Brent petrol yeniden 87 doları aşarken, WTI ise 82 dolara yükseldi. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılıp açılmayacağı yakından takip edilirken BofA'dan kış ayları için uyarı geldi. BofA, petrolde istikrar için Hürmüz'den 10 kat daha fazla geminin geçişine ihtiyaç olduğunu vurguladı.
Giriş Tarihi: 11.08.2026 08:52
Güncelleme Tarihi: 11.08.2026 09:00