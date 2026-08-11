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Petrol fiyatları yeniden tırmanışta! BofA "10 kat" diyerek kış ayları için yükseliş uyarısı yaptı

ABD ile İran arasında kalıcı bir barış anlaşmasına yönelik umutların zayıflaması petrol fiyatlarını yukarı taşıdı. Brent petrol yeniden 87 doları aşarken, WTI ise 82 dolara yükseldi. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılıp açılmayacağı yakından takip edilirken BofA'dan kış ayları için uyarı geldi. BofA, petrolde istikrar için Hürmüz'den 10 kat daha fazla geminin geçişine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.08.2026 08:52 Güncelleme Tarihi: 11.08.2026 09:00
Petrol fiyatları yeniden tırmanışta! BofA 10 kat diyerek kış ayları için yükseliş uyarısı yaptı

Petrol fiyatları, ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerinin kalıcı bir anlaşmaya dönüşme ihtimalinin zayıflamasıyla yükseldi. İran'ın bu hafta başında açıkladığı 6 koşul ve ABD Başkanı Donald Trump'ın bu şartlara yönelik açıklamaları, taraflar arasındaki görüş ayrılığını yeniden gündeme taşıdı.

Petrol fiyatları yeniden tırmanışta! BofA 10 kat diyerek kış ayları için yükseliş uyarısı yaptı

BRENT PETROL BİR GÜNDE YÜZDE 5 YÜKSELDİ

Brent petrol önceki seansta yaklaşık yüzde 5 yükselerek 87,72 dolardan kapanmıştı. Yeni günde ise Brent petrolün varil fiyatı 88 dolara, Batı Teksas türü ham petrolün (WTI) fiyatı ise 82,47 dolara yükseldi.

Petrol fiyatları yeniden tırmanışta! BofA 10 kat diyerek kış ayları için yükseliş uyarısı yaptı

"ANLAŞMA HALA UZAK GÖRÜNÜYOR"

KCM Trade baş piyasa analisti Tim Waterer, ABD ile İran'ın anlaşmanın nasıl olması gerektiği konusunda birbirinden oldukça uzak pozisyonlarda bulunduğunu söyledi.

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Petrol fiyatları yeniden tırmanışta! BofA 10 kat diyerek kış ayları için yükseliş uyarısı yaptı

Waterer, "ABD ve İran arasında herhangi bir anlaşmanın gerçekte nasıl görüneceği konusunda bir uçurum var gibi görünüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Petrol fiyatları yeniden tırmanışta! BofA 10 kat diyerek kış ayları için yükseliş uyarısı yaptı

ING emtia stratejistleri ise bugün yayımladıkları notta, "Mevcut söylemler, olası bir anlaşmanın hâlâ uzakta olduğunu gösteriyor. Bu da petrol fiyatları için risklerin yukarı yönlü kalmaya devam ettiği anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Petrol fiyatları yeniden tırmanışta! BofA 10 kat diyerek kış ayları için yükseliş uyarısı yaptı

Stratejistler, Hürmüz Boğazı'ndaki aksamalara rağmen petrol akışının sürdüğüne de dikkat çekerek, "Petrol, aksaklıklar devam etse bile Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye devam ediyor. Bu durum, dönemsel çalkantılara rağmen piyasanın akışları sürdürme kabiliyetinin altını çiziyor" değerlendirmesini yaptı.

Petrol fiyatları yeniden tırmanışta! BofA 10 kat diyerek kış ayları için yükseliş uyarısı yaptı

Petrol piyasasında Hürmüz Boğazı endişesi sürerken Bank of America'dan dikkat çeken bir uyarı geldi. Banka, ABD ile İran'ın boğazın yeniden açılması konusunda anlaşmaya varamaması halinde petrol fiyatlarının kış aylarında yükselişini sürdürebileceğini belirtti.

Petrol fiyatları yeniden tırmanışta! BofA 10 kat diyerek kış ayları için yükseliş uyarısı yaptı

Bankanın emtia ve türev araştırmaları başkanı Francisco Blanch, daha önce Brent petrolün varil fiyatının 70-80 dolar aralığında kalmasını beklediklerini ancak Hürmüz Boğazı konusunda çözüm sağlanamaması halinde fiyatların daha da yukarı gidebileceğini söyledi.

Petrol fiyatları yeniden tırmanışta! BofA 10 kat diyerek kış ayları için yükseliş uyarısı yaptı

"KIŞA DOĞRU YÜKSELİŞ SÜREBİLİR"

Blanch, CNBC'ye yaptığı açıklamada, "Bir çözüm göreceğimiz varsayımıyla Brent petrolün varil başına 70 ila 80 dolar aralığında olmasını bekliyorduk. Ancak bunu gerçekleştiremezsek, kış aylarına doğru yükselmeye devam edeceğiz" dedi.

Petrol fiyatları yeniden tırmanışta! BofA 10 kat diyerek kış ayları için yükseliş uyarısı yaptı

Uyarı, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin görüşmelerin sonuçsuz kalması ve dünyanın en önemli petrol geçiş noktalarından birinden geçen tanker trafiğinin savaş öncesindeki seviyelerin çok altında seyretmesi sırasında geldi.

Petrol fiyatları yeniden tırmanışta! BofA 10 kat diyerek kış ayları için yükseliş uyarısı yaptı

10 KAT DAHA FAZLA GEMİYE İHTİYAÇ VAR

Blanch'ın verdiği bilgilere göre Hürmüz Boğazı'ndan şu anda günde yalnızca 5 ila 10 gemi geçiyor. Savaş öncesinde bu rakam yaklaşık 140 gemi seviyesindeydi.

Bazı petrol sevkiyatlarının Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden alternatif güzergahlara yönlendirilmesine rağmen, enerji piyasalarının istikrara kavuşması için günlük tanker trafiğinin 80 ila 100 gemiye çıkması gerektiği belirtiliyor.

Blanch, "Şimdilik yeterli ham petrolümüz var ancak motorin piyasalarında, benzin piyasalarında ve küresel gaz piyasasında gerçek anlamda kıtlıklar yaşıyoruz. Şu anda enerji piyasalarının nihai ürünlerinde ciddi açıklar var" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#BRENT PETROL #HÜRMÜZ BOĞAZI #BOFA