Petrolde asıl zirve henüz görülmedi! Brent yüzde 20 prim yaptı, uzmanlardan uyarı geldi

SUUDİ ARABİSTAN'DAN YENİ GÜVENLİK GİRİŞİMİ

Petrol fiyatlarını sınırlayan gelişmelerden biri ise Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz ile Aden Körfezi'ni kapsayan Babülmendep Boğazı'nın güvenliğini güçlendirmeye yönelik yeni bir uluslararası girişim başlatması oldu.

Riyad yönetimi, aralarında Türkiye, Pakistan, Mısır, Sudan ve Cibuti'nin de bulunduğu 14 ülkenin bu girişime resmî destek verdiğini açıkladı.