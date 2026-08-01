Petrolde asıl zirve henüz görülmedi! Brent yüzde 20 prim yaptı, uzmanlardan uyarı geldi
ABD-İran arasındaki ateşkes görüşmelerinin rafa kalkmasıyla petrol fiyatlarındaki yükseliş ivmesi sürüyor. Brent Petrol haftalık olarak yüzde 4'ten fazla kayıp yaşasa da Temmuz ayını yüzde 20'den fazla prim ile kapattı. Bu savaşın başladığı Mart ayından bu yana en yüksek aylık artış olarak kayıtlara geçti. Enerji uzmanı ise petrolde asıl zirvenin henüz görülmediği konusunda uyarılarda bulundu.
Giriş Tarihi: 01.08.2026 10:18
Güncelleme Tarihi: 01.08.2026 10:31