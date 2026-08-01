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Petrolde asıl zirve henüz görülmedi! Brent yüzde 20 prim yaptı, uzmanlardan uyarı geldi

ABD-İran arasındaki ateşkes görüşmelerinin rafa kalkmasıyla petrol fiyatlarındaki yükseliş ivmesi sürüyor. Brent Petrol haftalık olarak yüzde 4'ten fazla kayıp yaşasa da Temmuz ayını yüzde 20'den fazla prim ile kapattı. Bu savaşın başladığı Mart ayından bu yana en yüksek aylık artış olarak kayıtlara geçti. Enerji uzmanı ise petrolde asıl zirvenin henüz görülmediği konusunda uyarılarda bulundu.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.08.2026 10:18 Güncelleme Tarihi: 01.08.2026 10:31
Petrolde asıl zirve henüz görülmedi! Brent yüzde 20 prim yaptı, uzmanlardan uyarı geldi

Orta Doğu'da yeniden yükselen gerilim enerji piyasalarını etkilemeye devam ediyor. ABD-İran arasında artan çatışmaların etkisiyle Brent Petrol ve ABD Ham Petorlü (WTI) savaşın başından bu yana en yüksek ikinci aylık kapanışını gerçekleştirdi.

Petrolde asıl zirve henüz görülmedi! Brent yüzde 20 prim yaptı, uzmanlardan uyarı geldi

BÖLGEDE GERİLİM YENİDEN TIRMANIYOR

İran ile ABD arasında son günlerde karşılıklı saldırılar yeniden hız kazanırken, hafta sonu ilan edilen ateşkes benzeri duruma rağmen çatışmaların yeniden başlaması dikkat çekti.

Bölgedeki gelişmeler, çatışmaların farklı ülkelere yayılabileceği endişesini artırırken, küresel enerji piyasalarında da risk algısını yükseltti. Son olarak İran basınında yer alan haberlere göre İran ordusu, Kuveyt'teki Ahmed el-Cabir Hava Üssü'nü hedef aldı.Tahran yönetimi bir gün önce de Bahreyn'deki Şeyh İsa Hava Üssü'nde bulunan ABD tesislerini hedef aldığını ileri sürmüştü.

Söz konusu gelişmeler, hafta başında yeniden diplomasiye dönülebileceği yönündeki beklentileri zayıflatırken petrol fiyatlarının yüksek seyrini korumasına neden oldu.

Petrolde asıl zirve henüz görülmedi! Brent yüzde 20 prim yaptı, uzmanlardan uyarı geldi

SUUDİ ARABİSTAN'DAN YENİ GÜVENLİK GİRİŞİMİ

Petrol fiyatlarını sınırlayan gelişmelerden biri ise Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz ile Aden Körfezi'ni kapsayan Babülmendep Boğazı'nın güvenliğini güçlendirmeye yönelik yeni bir uluslararası girişim başlatması oldu.

Riyad yönetimi, aralarında Türkiye, Pakistan, Mısır, Sudan ve Cibuti'nin de bulunduğu 14 ülkenin bu girişime resmî destek verdiğini açıkladı.

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Petrolde asıl zirve henüz görülmedi! Brent yüzde 20 prim yaptı, uzmanlardan uyarı geldi

PETROL FİYATLARI YÜKSEK SEYRİNİ KORUYOR

Artan jeopolitik riskler nedeniyle petrol fiyatları son günlerde varil başına 80 doların üst bandında işlem görmeye devam ediyor.

Hürmüz Boğazı'ndan geçen tanker sayısında kısmi toparlanma görülmesi petrol fiyatlarının 90 doların üzerine çıkmasını engellese de, Brent petrol ve Batı Teksas (WTI) tipi ham petrol temmuz ayında yaklaşık yüzde 20 değer kazandı. Haftalık olarak ise yüzde 4'ten fazla kayıp yaşandı.

Mart ayında yüzde 42,68 aylık yükseliş kaydeden petrol fiyatları böylelikle savaşın başından bu yana ikinci kez aylık en yüksek kazancı kaydetti.

Petrolde asıl zirve henüz görülmedi! Brent yüzde 20 prim yaptı, uzmanlardan uyarı geldi

PETROL FİYATLARINDA ZİRVE HENÜZ GÖRÜLMEDİ!

Analistler, Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatın kriz öncesi seviyelerin hâlâ oldukça altında bulunduğunu, bölgedeki her yeni gelişmenin petrol piyasalarında sert fiyat hareketlerine neden olabileceğini belirtiyor.

Enerji ekonomisti Michael Lynch, petrol fiyatlarındaki yükselişin henüz sona ermediğini belirterek asıl zirvenin ilerleyen dönemde görülebileceğini ifade etti.

Petrolde asıl zirve henüz görülmedi! Brent yüzde 20 prim yaptı, uzmanlardan uyarı geldi

Enerji uzmanına göre son dönemde Hürmüz Boğazı'ndan petrol sevkiyatında kısmi toparlanma görülmesi fiyatların 90 doların üzerine çıkmasını şimdilik engellese de, arz tarafındaki belirsizlikler tamamen ortadan kalkmış değil. Bu nedenle petrol fiyatlarının ilerleyen süreçte yeni zirveler görmesi ihtimali masada bulunuyor.

Petrolde asıl zirve henüz görülmedi! Brent yüzde 20 prim yaptı, uzmanlardan uyarı geldi

Lynch'e göre petrol fiyatlarında kalıcı bir gevşeme görülebilmesi için Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışının kriz öncesi seviyelere yaklaşması gerekiyor. Uzman isim, tanker trafiğindeki her olumlu gelişmenin vadeli petrol kontratlarında satış baskısı oluşturduğunu ancak mevcut toparlanmanın fiyatları kalıcı olarak aşağı çekmeye yetecek düzeyde olmadığını söylüyor.

Petrolde asıl zirve henüz görülmedi! Brent yüzde 20 prim yaptı, uzmanlardan uyarı geldi

DÜŞÜŞ İÇİN GÖZLER HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA

Lynch'e göre petrol fiyatlarında kalıcı bir gevşeme görülebilmesi için Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışının kriz öncesi seviyelere yaklaşması gerekiyor.

Uzman isim, tanker trafiğindeki her olumlu gelişmenin vadeli petrol kontratlarında satış baskısı oluşturduğunu ancak mevcut toparlanmanın fiyatları kalıcı olarak aşağı çekmeye yetecek düzeyde olmadığını değerlendirdi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#BRENT PETROL #PETROL FİYATLARI