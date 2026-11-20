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Petrol fiyatları yükselişe geçti: Brent ne kadar oldu? Küresel arz fazlası endişesi piyasaları etkiliyor
Petrol fiyatları yükselişe geçti: Brent ne kadar oldu? Küresel arz fazlası endişesi piyasaları etkiliyor
Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,80 yükselerek 92,72 dolara çıktı. Ancak küresel arz fazlası beklentisi, IEA ve Goldman Sachs'ın uyarıları ile jeopolitik gelişmelerin gölgesinde petrol fiyatlarında haftalık düşüş eğilimi devam ediyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 20.11.2026 07:58