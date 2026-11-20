Buna karşın yatırımcıların odağında yalnızca jeopolitik riskler değil, küresel arz-talep dengesi de bulunuyor. Mevcut tabloda arz fazlası beklentileri petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskıyı korurken, Brent petroldeki günlük yükseliş henüz haftalık düşüş eğilimini tersine çevirmiş değil.