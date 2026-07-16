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Petrol fiyatlarında İran gerilimi etkisi: Brent 85 doların üzerinde! Hürmüz Boğazı endişesi artıyor

ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırıları ve bölgede artan askeri gerilim, küresel petrol arzına ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşıdı. Brent ve WTI petrol fiyatları, Hürmüz Boğazı'nda olası kesintiler nedeniyle haftanın dördüncü işlem gününde de yükselişini sürdürdü. İşte detaylar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.07.2026 07:36 Güncelleme Tarihi: 16.07.2026 07:38
Petrol fiyatlarında İran gerilimi etkisi: Brent 85 doların üzerinde! Hürmüz Boğazı endişesi artıyor

Petrol fiyatları, ABD'nin İran'daki askeri hedeflere yönelik yeni saldırılarının ardından Orta Doğu'daki çatışmaların yeniden genişleyebileceği ve Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleşen enerji sevkiyatlarının riske girebileceği endişeleriyle perşembe günü art arda dördüncü işlem gününde yükseldi.

Petrol fiyatlarında İran gerilimi etkisi: Brent 85 doların üzerinde! Hürmüz Boğazı endişesi artıyor

ABD, çarşamba günü İran limanlarına yönelik deniz ablukasını yeniden başlatmasının ardından İran'ın kıyı savunma sistemleri ile füze altyapısını hedef aldı.

Petrol fiyatlarında İran gerilimi etkisi: Brent 85 doların üzerinde! Hürmüz Boğazı endişesi artıyor

İran ise ABD ile "varoluşsal bir savaş" içerisinde olduğunu açıklayarak bölgedeki enerji ihracatını daha fazla sınırlandırabileceği mesajını verdi.

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Petrol fiyatlarında İran gerilimi etkisi: Brent 85 doların üzerinde! Hürmüz Boğazı endişesi artıyor

BRENT VE WTI PETROL FİYATLARINDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Brent petrol vadeli kontratları yüzde 0,4 değer kazanarak varil başına 85,28 dolara yükseldi. ABD ham petrolü WTI ise yüzde 0,5 artışla 80,02 dolar seviyesinde işlem gördü.

Petrol fiyatlarında İran gerilimi etkisi: Brent 85 doların üzerinde! Hürmüz Boğazı endişesi artıyor

Her iki petrol göstergesi de çarşamba günü yaklaşık yüzde 0,3 yükselmiş, salı günü ulaştıkları yaklaşık son bir ayın en yüksek seviyelerine yakın hareket etmeye devam etmişti.

Petrol fiyatlarında İran gerilimi etkisi: Brent 85 doların üzerinde! Hürmüz Boğazı endişesi artıyor

Nissan Securities Investment Baş Stratejisti Hiroyuki Kikukawa, Orta Doğu'daki tansiyonun yeniden yükselmesiyle birlikte petrol piyasasında alımların öne çıktığını belirtti.

Petrol fiyatlarında İran gerilimi etkisi: Brent 85 doların üzerinde! Hürmüz Boğazı endişesi artıyor

Kikukawa, bölgedeki ülkelerin arabuluculuk girişimlerinin sürdüğünü ve piyasalarda genel beklentinin geniş çaplı bir savaş ihtimalinin düşük olduğu yönünde olduğunu ifade etti.

Petrol fiyatlarında İran gerilimi etkisi: Brent 85 doların üzerinde! Hürmüz Boğazı endişesi artıyor

Ancak çatışmaların seyrine bağlı olarak WTI petrol fiyatının varil başına 85-87 dolar aralığına çıkabileceğini değerlendirdi.

Petrol fiyatlarında İran gerilimi etkisi: Brent 85 doların üzerinde! Hürmüz Boğazı endişesi artıyor

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ RİSKLER FİYATLARI DESTEKLİYOR

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, savaş öncesinde küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ticaretinin yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek arz kesintilerine yönelik kaygılar etkili oldu.

Petrol fiyatlarında İran gerilimi etkisi: Brent 85 doların üzerinde! Hürmüz Boğazı endişesi artıyor

İran ile ABD arasındaki çatışmalar, geçen hafta yeniden alevlenerek haziran ayında aylar süren gerilimin ardından sağlanan kırılgan ateşkesi daha da zayıflattı.

Petrol fiyatlarında İran gerilimi etkisi: Brent 85 doların üzerinde! Hürmüz Boğazı endişesi artıyor

Analistler, İran'ın Yemen'deki Husi müttefikleri aracılığıyla Kızıldeniz'e açılan Babülmendep Boğazı'nı kapatma ihtimaline dikkat çekiyor.

Petrol fiyatlarında İran gerilimi etkisi: Brent 85 doların üzerinde! Hürmüz Boğazı endişesi artıyor

Böyle bir gelişmenin ABD'ye karşı yeni bir cephe oluşturabileceği ve dünyanın en önemli iki enerji geçiş hattını tehdit edebileceği belirtiliyor.

Petrol fiyatlarında İran gerilimi etkisi: Brent 85 doların üzerinde! Hürmüz Boğazı endişesi artıyor

GOLDMAN SACHS'TAN PETROL FİYATI İÇİN 110 DOLAR TAHMİNİ

Goldman Sachs, Körfez bölgesinden yapılan petrol ihracatındaki toparlanmanın gecikmesi halinde Brent petrol fiyatlarının yılın dördüncü çeyreğinde 110 doların üzerine çıkabileceğini öngördü.

Petrol fiyatlarında İran gerilimi etkisi: Brent 85 doların üzerinde! Hürmüz Boğazı endişesi artıyor

Banka, gerilimin azalması ve üretimin beklentilerden daha hızlı toparlanması durumunda ise petrol fiyatlarının yıl sonuna doğru 60 dolar seviyelerine kadar gerileyebileceğini ifade etti.

Petrol fiyatlarında İran gerilimi etkisi: Brent 85 doların üzerinde! Hürmüz Boğazı endişesi artıyor

ABD PETROL STOKLARINDA DÜŞÜŞ AÇIKLANDI

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), 10 Temmuz'da sona eren haftada ülkedeki ham petrol stoklarının 1,7 milyon varil azaldığını açıkladı.

Piyasa analistleri ise stoklarda yaklaşık 2,6 milyon varillik daha büyük bir düşüş yaşanmasını bekliyordu.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
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