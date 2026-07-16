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Petrol fiyatlarında İran gerilimi etkisi: Brent 85 doların üzerinde! Hürmüz Boğazı endişesi artıyor
Petrol fiyatlarında İran gerilimi etkisi: Brent 85 doların üzerinde! Hürmüz Boğazı endişesi artıyor
ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırıları ve bölgede artan askeri gerilim, küresel petrol arzına ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşıdı. Brent ve WTI petrol fiyatları, Hürmüz Boğazı'nda olası kesintiler nedeniyle haftanın dördüncü işlem gününde de yükselişini sürdürdü. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 16.07.2026 07:36
Güncelleme Tarihi: 16.07.2026 07:38