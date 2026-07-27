Petrol fiyatlarında yüzde 5'lik sert düşüş! Brent petrol 100 dolarlık riskten uzaklaşıyor
ABD ile İran'ın karşılıklı saldırıları durdurması ve diplomasi umutlarının güçlenmesi petrol fiyatlarını sert düşürdü. Brent petrol yüzde 5'in üzerinde kayıpla 91,89 dolara gerilerken, seans içinde 90 doların altını gördü. Çatışmalar sırasında 100 dolara kadar yükselen Brent'te gözler şimdi Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin normale dönüp dönmeyeceğine çevrildi.
Giriş Tarihi: 27.07.2026 09:32
Güncelleme Tarihi: 27.07.2026 09:38