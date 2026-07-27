Petrol fiyatlarında yüzde 5’lik sert düşüş! Brent petrol 100 dolarlık riskten uzaklaşıyor

Yeni haftaya sert satışla başlayan Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5,05 düşüşle 91,89 dolara gerilerken, seans içerisinde kısa süreliğine psikolojik öneme sahip 90 dolar seviyesinin de altını gördü. ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 5,23 kayıpla varil başına 84,64 dolardan işlem gördü.

Her iki gösterge petrol kontratı da son üç haftadır devam eden yükselişin ardından yaklaşık bir haftanın en düşük seviyelerine geriledi.