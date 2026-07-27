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Petrol fiyatlarında yüzde 5'lik sert düşüş! Brent petrol 100 dolarlık riskten uzaklaşıyor

ABD ile İran'ın karşılıklı saldırıları durdurması ve diplomasi umutlarının güçlenmesi petrol fiyatlarını sert düşürdü. Brent petrol yüzde 5'in üzerinde kayıpla 91,89 dolara gerilerken, seans içinde 90 doların altını gördü. Çatışmalar sırasında 100 dolara kadar yükselen Brent'te gözler şimdi Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin normale dönüp dönmeyeceğine çevrildi.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.07.2026 09:32 Güncelleme Tarihi: 27.07.2026 09:38
Petrol fiyatlarında yüzde 5’lik sert düşüş! Brent petrol 100 dolarlık riskten uzaklaşıyor

ABD ile İran arasındaki mutabakatın sona ermesinin ardından çatışmaların yeniden başlaması, Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş sorunları ve enerji arzına yönelik endişeler ile 100 dolarlık risk bölgesine tırmanan petrol fiyatları, diplomatik çözüm umutlarıyla yeniden düşüşe geçti.

Petrol fiyatlarında yüzde 5’lik sert düşüş! Brent petrol 100 dolarlık riskten uzaklaşıyor

Yeni haftaya sert satışla başlayan Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5,05 düşüşle 91,89 dolara gerilerken, seans içerisinde kısa süreliğine psikolojik öneme sahip 90 dolar seviyesinin de altını gördü. ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 5,23 kayıpla varil başına 84,64 dolardan işlem gördü.

Her iki gösterge petrol kontratı da son üç haftadır devam eden yükselişin ardından yaklaşık bir haftanın en düşük seviyelerine geriledi.

Petrol fiyatlarında yüzde 5’lik sert düşüş! Brent petrol 100 dolarlık riskten uzaklaşıyor

SAVAŞ PRİMİ GERİ ÇEKİLİYOR

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, Orta Doğu'daki gerilimin azalmasıyla küresel enerji arzına yönelik endişelerin hafiflemesi etkili oldu. Çatışmalar sırasında Hürmüz Boğazı'ndan yapılan petrol sevkiyatlarının azalması ve gerilimin Kızıldeniz'e yayılması Brent petrolün 100 dolar seviyesine kadar yükselmesine neden olmuştu.

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Petrol fiyatlarında yüzde 5’lik sert düşüş! Brent petrol 100 dolarlık riskten uzaklaşıyor

HÜRMÜZ'DE GEMİ TRAFİĞİ HÂLÂ DÜŞÜK

Petrol fiyatlarındaki sert düşüşe rağmen Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinde henüz belirgin bir normalleşme görülmedi.

Kpler verilerine göre saldırılara verilen araya rağmen hafta sonunda Hürmüz Boğazı'ndan günlük geçen emtia gemisi sayısı 10'un altında kaldı.

Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz kıyısındaki Suudi petrol tesislerine saldırmasının ardından Bab el-Mendeb Boğazı'ndan geçen gemi trafiği de pazar günü azaldı. Buna karşılık üçüncü bir Çin süper tankerinin Bab el-Mendeb üzerinden bölgeden çıkış yapmayı başardığı belirtildi.

Petrol fiyatlarında yüzde 5’lik sert düşüş! Brent petrol 100 dolarlık riskten uzaklaşıyor

"TOPARLANMANIN YAVAŞ VE SINIRLI OLMASI BEKLENİYOR"

MST Marquee analisti Saul Kavonic, saldırıların durmasının ardından Hürmüz Boğazı'ndaki taşımacılığın hızla eski seviyesine dönmesinin beklenmemesi gerektiğini belirtti.

Petrol fiyatlarında yüzde 5’lik sert düşüş! Brent petrol 100 dolarlık riskten uzaklaşıyor

Kavonic, "Hürmüz Boğazı'ndaki taşımacılıkta yaşanacak olası toparlanmanın yavaş ve sınırlı olması bekleniyor. Birçok armatör hâlâ temkinli davranıyor ve boğaza daha fazla boş gemi göndermeden önce güvenlik konusunda daha güçlü işaretler görmek isteyecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#BRENT PETROL