Petrol fiyatlarında yüzde 7’lik şok yükseliş! Kırmızı bölge kapıda, yaz ayları için uyarı geldi

Hürmüz Boğazı'nın kapanması, küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 10'unu devre dışı bıraktı ve bu durum tarihin en büyük petrol arz şokuna yol açtı. Körfez bölgesindeki üreticilerden kaynaklanan toplam net arz kaybı 1 milyar varili aşarken, günlük yaklaşık 14 milyon varillik üretim durdu.

IEA'nın tahminlerine göre küresel petrol arzı 2026 yılı genelinde günlük yaklaşık 3,9 milyon varil azalacak. Kurum, yılın tamamında küresel petrol açığının günlük ortalama 1,78 milyon varil seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyor.

IEA'ya üye 32 ülke, tarihteki en büyük stratejik rezerv hamlelerinden biri kapsamında 400 milyon varillik petrol rezervini piyasaya sürme konusunda anlaşmaya varmış olsa da, bu miktarın kaybedilen arzı telafi etmek için yeterli olmayabileceği belirtiliyor.