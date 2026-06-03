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Petrol fiyatlarında yüzde 7'lik şok yükseliş! Kırmızı bölge kapıda, yaz ayları için uyarı geldi
Petrol fiyatlarında yüzde 7'lik şok yükseliş! Kırmızı bölge kapıda, yaz ayları için uyarı geldi
Mayıs ayını yüzde 23'lük kayıpla kapatan petrol fiyatları ABD-İran hattındaki çatışmaların bu hafta yeniden alevlenmesiyle yükselişe geçti. Brent Petrol 100 dolara dayanırken, ABD ham petrolünde yüzde 7'lik yükseliş yaşandı. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ise yaz aylarında petrol piyasasının kırmızı bölgeye girebileceği uyarısı geldi.
Giriş Tarihi: 03.06.2026 08:20