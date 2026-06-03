Trend Galeri Trend Ekonomi Petrol fiyatlarında yüzde 7'lik şok yükseliş! Kırmızı bölge kapıda, yaz ayları için uyarı geldi

Petrol fiyatlarında yüzde 7'lik şok yükseliş! Kırmızı bölge kapıda, yaz ayları için uyarı geldi

Mayıs ayını yüzde 23'lük kayıpla kapatan petrol fiyatları ABD-İran hattındaki çatışmaların bu hafta yeniden alevlenmesiyle yükselişe geçti. Brent Petrol 100 dolara dayanırken, ABD ham petrolünde yüzde 7'lik yükseliş yaşandı. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ise yaz aylarında petrol piyasasının kırmızı bölgeye girebileceği uyarısı geldi.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.06.2026 08:20
Petrol fiyatlarında yüzde 7’lik şok yükseliş! Kırmızı bölge kapıda, yaz ayları için uyarı geldi

Diplomatik temasların sürmesi ve gerilimin kontrollü kalacağı beklentisiyle düşüşe geçen petrol fiyatları, Hürmüz'de süren sıcak çatışmalarla yeniden yükselişe geçti. Geçtiğimiz ayı yüzde 23'e varan düşüşle kapatan Brent Petrol bugün yeniden 100 dolar eşiğine dayandı. ABD ham petrolünde ise yüzde 7'lik şok bir yükseliş yaşandı.

Petrol fiyatlarında yüzde 7’lik şok yükseliş! Kırmızı bölge kapıda, yaz ayları için uyarı geldi

PETROL FİYATLARI YÜKSELİŞTE

ABD ile İran'ın bir barış anlaşmasına varma ihtimaline ilişkin artan karamsarlık ve Orta Doğu'da yeniden şiddetlenen çatışmaların etkisiyle üçüncü gününde de yükselen Brent petrolün varil fiyatı 97 doları aştı, ABD ham petrolü (WTI) haftanın ilk iki işlem gününde yüzde 7'den fazla yükseldikten sonra 95 dolar civarında işlem gördü.

Petrol fiyatlarında yüzde 7’lik şok yükseliş! Kırmızı bölge kapıda, yaz ayları için uyarı geldi

ENDİŞELER SÜRÜYOR, RİSKLER YUKARI YÖNLÜ

Singapur merkezli ING Groep NV Emtia Stratejisi Başkanı Warren Patterson, "ABD ile İran arasındaki görüş ayrılıkları, petrol akışlarının normalleşmesini sağlayacak bir anlaşmanın hâlâ uzak olduğunu gösteriyor" dedi. Patterson, "Özellikle mevsimsel olarak talebin güçlendiği üçüncü çeyreğe yaklaşırken riskler yukarı yönlü" değerlendirmesinde bulundu.

Petrol fiyatlarında yüzde 7’lik şok yükseliş! Kırmızı bölge kapıda, yaz ayları için uyarı geldi

PETROL İÇİN KIRMIZI BÖLGE UYARISI

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), hızla azalan ham petrol stoklarının yaz aylarında zirveye ulaşan yakıt talebiyle aynı döneme denk gelmesi nedeniyle küresel petrol piyasalarının temmuz ve ağustos aylarında "kırmız ıbölgeye" girebileceği uyarısında bulundu.

IEA Petrol Endüstrisi ve Piyasalar Bölümü Başkanı Toril Bosoni, "Yaz aylarına girerken stok çekilişlerinin devam ettiğini görüyoruz. Zirve yaz talebi başlamadan hemen önce kritik ya da tarihi düşük seviyelere ulaşma ihtimali, hatta olasılığı bulunuyor" dedi.

Petrol fiyatlarında yüzde 7’lik şok yükseliş! Kırmızı bölge kapıda, yaz ayları için uyarı geldi

Hürmüz Boğazı'nın kapanması, küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 10'unu devre dışı bıraktı ve bu durum tarihin en büyük petrol arz şokuna yol açtı. Körfez bölgesindeki üreticilerden kaynaklanan toplam net arz kaybı 1 milyar varili aşarken, günlük yaklaşık 14 milyon varillik üretim durdu.

IEA'nın tahminlerine göre küresel petrol arzı 2026 yılı genelinde günlük yaklaşık 3,9 milyon varil azalacak. Kurum, yılın tamamında küresel petrol açığının günlük ortalama 1,78 milyon varil seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyor.

IEA'ya üye 32 ülke, tarihteki en büyük stratejik rezerv hamlelerinden biri kapsamında 400 milyon varillik petrol rezervini piyasaya sürme konusunda anlaşmaya varmış olsa da, bu miktarın kaybedilen arzı telafi etmek için yeterli olmayabileceği belirtiliyor.

Petrol fiyatlarında yüzde 7’lik şok yükseliş! Kırmızı bölge kapıda, yaz ayları için uyarı geldi

ABD Stratejik Petrol Rezervi'ndeki (SPR) stoklar da rekor seviyedeki çekilişler nedeniyle yaklaşık 365 milyon varile geriledi. Son üç ayda yaklaşık 50 milyon varillik düşüş yaşayan rezervler, son iki yılın en düşük seviyesine indi. Mevcut seviye, Ukrayna savaşı sırasında görülen yaklaşık 347 milyon varillik son 40 yılın en düşük seviyesine de oldukça yakın bulunuyor.

Petrol fiyatlarında yüzde 7’lik şok yükseliş! Kırmızı bölge kapıda, yaz ayları için uyarı geldi

GELECEK YIL İÇİN UMUTLAR SÜRÜYOR, ÇİFT HANELİ ARTIŞLAR KAPIDA

Orta Doğu'daki petrol üreticilerinin çoğunun, İran savaşı ve Hürmüz Boğazı'nın kapanması nedeniyle bu yıl yaşanan üretim kesintilerinin ardından, gelecek yıl ham petrol üretiminde çift haneli artışlar kaydetmesi bekleniyor.

Fitch Solutions'a bağlı BMI'nin, Malezya merkezli New Straits Times tarafından aktarılan raporuna göre, OPEC'in ikinci en büyük üreticisi olan Irak, sevkiyat aksaklıklarının ardından üretimi ilk azaltan ülke olmuştu ve 2027 yılında üretimini yüzde 34,1 oranında artırarak en güçlü toparlanmayı yaşayan ülke olacak.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) – OPEC üyeliğinden ayrılmasının ardından kartel kısıtlamalarından bağımsız hale geldiği için – üretimini yüzde 33 artıracak. Kuveyt'te üretim yüzde 26,3, Bahreyn'de yüzde 15,7 ve Suudi Arabistan'da yüzde 14,5 artış gösterecek.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#ULUSLARARASI ENERJİ AJANSI #ABD #İRAN #BRENT PETROL