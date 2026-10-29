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Petrolde barış umutları tükendi! 100 dolar üstü kalıcı mı olacak? İşte fiyatları yüksek tutan 5 neden
Petrolde barış umutları tükendi! 100 dolar üstü kalıcı mı olacak? İşte fiyatları yüksek tutan 5 neden
Orta Doğu'da barış görüşmelerinin yeniden başlayabileceğine ilişkin beklentiler ile petrol fiyatları yüzde 1 civarında düştü. Dört ay üst üste yükselişe ilerleyen Brent için bankacılık devi barış sağlansa bile 100 doların üzerinde kalacağını öngörüyor. İşte petrol fiyatlarını yükselten 5 neden...
Giriş Tarihi: 29.10.2026 08:51
Güncelleme Tarihi: 29.10.2026 09:13