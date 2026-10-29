Petrolde barış umutları tükendi! 100 dolar üstü kalıcı mı olacak? İşte fiyatları yüksek tutan 5 neden

RUSYA'DA PETROL ÜRETİMİ BEKLENTİSİ FİYATLARI SINIRLADI

Petrol fiyatları üzerinde etkili olan bir diğer gelişme de Rusya'nın ham petrol ve dizel üretiminin artabileceğine yönelik beklentiler oldu.

JPMorgan analistleri, 15 Ekim'de Ryazan rafinerisine düzenlenen saldırının ardından Rusya'nın rafineri altyapısına yönelik doğrulanmış yeni bir saldırı bildirilmediğini belirtti. Analistlere göre bu durum, Rusya'daki rafineri faaliyetlerinin geçen hafta günlük 350 bin varil artarak 4 milyon varile yükselmesine olanak sağladı.

Analistler, rafineri faaliyetlerindeki artışın Rusya'nın ham petrol üretimini de benzer ölçüde yükseltebileceğini değerlendirdi. Rusya'nın üretimi son dönemde günlük 8,4 milyon varile gerileyerek 2003'ten bu yana en düşük seviyesine inmişti. Ancak analistler, üretimdeki artışın ham petrol ihracatının da aynı ölçüde artacağı anlamına gelmediğine dikkat çekti.