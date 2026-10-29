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Petrolde barış umutları tükendi! 100 dolar üstü kalıcı mı olacak? İşte fiyatları yüksek tutan 5 neden

Orta Doğu'da barış görüşmelerinin yeniden başlayabileceğine ilişkin beklentiler ile petrol fiyatları yüzde 1 civarında düştü. Dört ay üst üste yükselişe ilerleyen Brent için bankacılık devi barış sağlansa bile 100 doların üzerinde kalacağını öngörüyor. İşte petrol fiyatlarını yükselten 5 neden...

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SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.10.2026 08:51 Güncelleme Tarihi: 29.10.2026 09:13
Petrolde barış umutları tükendi! 100 dolar üstü kalıcı mı olacak? İşte fiyatları yüksek tutan 5 neden

Küresel petrol fiyatları, 29 Ekim Perşembe günü Orta Doğu'da diplomatik temasların yeniden canlanabileceği beklentisiyle geriledi.

Petrolde barış umutları tükendi! 100 dolar üstü kalıcı mı olacak? İşte fiyatları yüksek tutan 5 neden

PETROLDE YÜZDE 1'LİK DÜŞÜŞ

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,1 düşüşle 114,10 dolara, ABD tipi Batı Teksas petrolü (WTI) ise yüzde 1,3 gerileyerek 101,45 dolara indi. Fiyatlar, bir önceki gün Brent petrolde yüzde 1,3, WTI'da ise yüzde 3 yükselmişti.

Petrolde barış umutları tükendi! 100 dolar üstü kalıcı mı olacak? İşte fiyatları yüksek tutan 5 neden

PETROL 4 AYLIK YÜKSELİŞ SERİSİNE İLERLİYOR

Petrol fiyatları 4 aylık yükselişe ilerliyor. Brent petrol, çarşamba günü varil başına 115,30 dolar yükselmişti. ABD tipi Batı Teksas petrolü (WTI) yüzde 2 artışla 101,90 doları görmüştü.

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Petrolde barış umutları tükendi! 100 dolar üstü kalıcı mı olacak? İşte fiyatları yüksek tutan 5 neden

RUSYA'DA PETROL ÜRETİMİ BEKLENTİSİ FİYATLARI SINIRLADI

Petrol fiyatları üzerinde etkili olan bir diğer gelişme de Rusya'nın ham petrol ve dizel üretiminin artabileceğine yönelik beklentiler oldu.

JPMorgan analistleri, 15 Ekim'de Ryazan rafinerisine düzenlenen saldırının ardından Rusya'nın rafineri altyapısına yönelik doğrulanmış yeni bir saldırı bildirilmediğini belirtti. Analistlere göre bu durum, Rusya'daki rafineri faaliyetlerinin geçen hafta günlük 350 bin varil artarak 4 milyon varile yükselmesine olanak sağladı.

Analistler, rafineri faaliyetlerindeki artışın Rusya'nın ham petrol üretimini de benzer ölçüde yükseltebileceğini değerlendirdi. Rusya'nın üretimi son dönemde günlük 8,4 milyon varile gerileyerek 2003'ten bu yana en düşük seviyesine inmişti. Ancak analistler, üretimdeki artışın ham petrol ihracatının da aynı ölçüde artacağı anlamına gelmediğine dikkat çekti.

Petrolde barış umutları tükendi! 100 dolar üstü kalıcı mı olacak? İşte fiyatları yüksek tutan 5 neden

STANDARD CHARTERED'DAN KRİTİK TAHMİN

Standard Chartered, barış anlaşması sağlansa bile Körfez'deki petrol üretimi ve deniz taşımacılığı tam olarak toparlanana kadar arz sıkışıklığının sürebileceğine dikkat çekiyor. Bankaya göre petrol 100 doların üzerinde kalabilir.

Petrolde barış umutları tükendi! 100 dolar üstü kalıcı mı olacak? İşte fiyatları yüksek tutan 5 neden

UBS PETROL TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

İsviçre merkezli UBS, Orta Doğu'daki arz kesintileri ve Hürmüz Boğazı çevresinde artan gemi saldırıları nedeniyle Brent petrol için 2026 yıl sonu tahminini varil başına 100 dolardan 110 dolara çıkardı. Banka, 2027 yılına ilişkin fiyat öngörülerini de yükseltirken küresel petrol stoklarındaki düşüşün fiyatları destekleyebileceğine dikkat çekti.

Petrolde barış umutları tükendi! 100 dolar üstü kalıcı mı olacak? İşte fiyatları yüksek tutan 5 neden

PETROL FİYATLARI NEDEN DÜŞMÜYOR?

Petrol sevkiyatları önemli ölçüde toparlanmasına rağmen küresel petrol fiyatlarında beklenen düşüş gerçekleşmiyor. Brent petrol, ihracat hacminin savaş dönemindeki en düşük seviyelere kıyasla yükseldiği bir ortamda yeniden varil başına 110 dolar civarına çıktı.

Petrolde barış umutları tükendi! 100 dolar üstü kalıcı mı olacak? İşte fiyatları yüksek tutan 5 neden

PETROLÜN GERÇEK DEĞERİ 94 DOLAR MI?

JPMorgan Küresel Emtia Stratejisi Başkanı Natasha Kaneva, İran'la savaşın sekizinci ayına girilmesiyle petrol fiyatını belirlemenin beklenenden daha karmaşık hâle geldiğine dikkat çekti. Kaneva'nın modeline göre Brent petrolün teorik değeri varil başına 94 dolar seviyesinde bulunuyor. Buna karşın piyasa fiyatı 110 doların üzerinde seyrediyor.

Petrolde barış umutları tükendi! 100 dolar üstü kalıcı mı olacak? İşte fiyatları yüksek tutan 5 neden

Goldman Sachs'ın hesaplamasına göre, arz kesintilerinin yeniden yaşanabileceği endişesi Brent petrolün fiyatına yaklaşık 27 dolar ek risk primi getirdi. Rafinerilerin mevcut arzdan yararlanmak için petrol alımlarını artırması ve yatırımcıların olası bir enerji şokuna karşı vadeli işlemler üzerinden korunmaya çalışması da fiyatlamayı etkiliyor.

Petrolde barış umutları tükendi! 100 dolar üstü kalıcı mı olacak? İşte fiyatları yüksek tutan 5 neden

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ RİSKLER SEVKİYATI PAHALILAŞTIRIYOR

Gemi takip şirketi Kpler'in verilerine göre, Hürmüz Boğazı ve bölgedeki alternatif güzergâhlar üzerinden yapılan sevkiyatlar dâhil olmak üzere Basra Körfezi'nden petrol ihracatı, 18 Ekim'de sona eren haftada günlük 24 milyon varilin üzerine çıktı. Bu miktar, savaş öncesindeki günlük 23,3 milyon varillik seviyeyi aştı.

Ancak toparlanma kalıcı olmadı. 26 Ekim'de sona eren haftada ihracat günlük en az 15,7 milyon varile geriledi.

Petrolde barış umutları tükendi! 100 dolar üstü kalıcı mı olacak? İşte fiyatları yüksek tutan 5 neden

KÜRESEL PETROL STOKLARINDAKİ TAMPON DARALIYOR

Fiyatları yüksek tutan bir diğer unsur, yeni bir arz kesintisine karşı küresel piyasanın elindeki güvenlik payının azalması.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın son verilerine göre, karada bulunan ve gerektiğinde hızla piyasaya sunulabilecek petrol stokları en az 2016'dan bu yana görülen en düşük seviyelere yaklaştı.

Petrolde barış umutları tükendi! 100 dolar üstü kalıcı mı olacak? İşte fiyatları yüksek tutan 5 neden

HÜRMÜZ'DE YENİ BİR GERİLİM İHTİMALİ FİYATLARA YANSIYOR

Yatırımcılar, ABD'nin 3 Kasım'daki ara seçimlerin ardından İran'a yönelik saldırılarını yeniden başlatabileceği ihtimalini de fiyatlıyor.

Wall Street Journal'ın haberine göre Washington, bazı Körfez ülkelerini kısa süreli ancak yoğun bir askerî harekât ihtimaline karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyardı.

Petrolde barış umutları tükendi! 100 dolar üstü kalıcı mı olacak? İşte fiyatları yüksek tutan 5 neden

PETROL TAŞIMACILIĞI PAHALILAŞTI

Körfez'den Asya'ya ham petrol taşımanın maliyeti ekim başında varil başına yaklaşık 36 dolara çıktı. Bu tutar, savaş öncesi seviyenin beş katından fazla.

Petrolde barış umutları tükendi! 100 dolar üstü kalıcı mı olacak? İşte fiyatları yüksek tutan 5 neden

ÇİN'İN PETROL ALIMLARI YENİDEN ARTIYOR

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'in alımları da fiyatların yönü açısından önem taşıyor.

Çin, mayıs ve haziran aylarında ham petrol ithalatını günlük 3 milyon varil azaltmıştı. Bu miktar, İtalya ve Fransa'nın toplam günlük petrol tüketimine yaklaşık olarak eşitti. İthalattaki gerileme, küresel fiyatlar üzerindeki baskıyı sınırlayan unsurlardan biri olmuştu.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#JPMORGAN #PETROL FİYATLARI