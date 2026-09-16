Petrolde yüzde 22’lik sıçrama! Dünya ekonomisini yeni bir sınav bekliyor: İşte akaryakıtta son durum...

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5.04'e çıkarak Temmuz 2007'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Bu durum, enflasyon ve faizlerin uzun süre yüksek kalacağı endişelerini artırırken, bu sebeple artan borçlanma ve yatırım maliyetleri küresel ekonomileri tehdit ediyor.