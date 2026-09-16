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Petrolde yüzde 22'lik sıçrama! Dünya ekonomisini yeni bir sınav bekliyor: İşte akaryakıtta son durum...

Brent petrolün varil fiyatının 107 doları aşarak 4 ayın zirvesine çıkması küresel piyasalarda enflasyon ve faiz endişelerini yeniden alevlendirdi. ABD ve Almanya'da akaryakıt fiyatları rekor seviyelere ulaşırken, Türkiye'de motorinin litre fiyatı 100 TL sınırına dayandı. İşte akaryakıtta son durum...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.09.2026 06:00 Güncelleme Tarihi: 16.09.2026 06:04
Petrolde yüzde 22’lik sıçrama! Dünya ekonomisini yeni bir sınav bekliyor: İşte akaryakıtta son durum...

Petrol fiyatlarında devam eden yükseliş dünya ekonomilerinde tam anlamıyla yeni bir kaos ortamının kapısını araladı.

Petrolde yüzde 22’lik sıçrama! Dünya ekonomisini yeni bir sınav bekliyor: İşte akaryakıtta son durum...

Akaryakıt fiyatlarındaki yükselişten altındaki düşüşe, zirveye çıkan enflasyon endişelerinden faiz artırımı beklentilerine kadar piyasalar tedirginlik had safhaya ulaştı.

Petrolde yüzde 22’lik sıçrama! Dünya ekonomisini yeni bir sınav bekliyor: İşte akaryakıtta son durum...

ABD ve İran arasında müzakere olacağına ilişkin beklentilerin azalmasının küresel petrol arzına ilişkin endişeleri artırması petrol fiyatlarının dün de yükselişi sürdürmesine neden oldu.

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Petrolde yüzde 22’lik sıçrama! Dünya ekonomisini yeni bir sınav bekliyor: İşte akaryakıtta son durum...

BRENT 4 AYIN ZİRVESİNDE

Brent petrolün varil fiyatı dün 107 doları geçerek 4 ayın zirvesine çıktı. Petrolde 15 Eylül'den bu yana yaşanan yükseliş yüzde 22'ye ulaştı.

Petrolde yüzde 22’lik sıçrama! Dünya ekonomisini yeni bir sınav bekliyor: İşte akaryakıtta son durum...

Altının ons fiyatı ise dün 4 bin 280 dolara indi. Altında da 25 Ağustos'tan bu yana yaşanan düşüş yüzde 10 oldu.

Petrolde yüzde 22’lik sıçrama! Dünya ekonomisini yeni bir sınav bekliyor: İşte akaryakıtta son durum...

Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle petrol fiyatlarında yaşanan hızlı yükseliş, enflasyonun kalıcı olabileceğine yönelik endişeleri tetikledi. Bu durum Hürmüz Boğazı kaynaklı arz endişelerine neden olurken enerji fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesi tahvil getirilerinin artmasında etkili oldu.

Petrolde yüzde 22’lik sıçrama! Dünya ekonomisini yeni bir sınav bekliyor: İşte akaryakıtta son durum...

19 YILIN EN YÜKSEK FAİZİ

Bu gelişmelerle ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında para politikasını sıkılaştıracağına ilişkin beklentiler güçlendi. Güçlenen beklentiler ise tahvillerde satış baskısına neden oldu.

Petrolde yüzde 22’lik sıçrama! Dünya ekonomisini yeni bir sınav bekliyor: İşte akaryakıtta son durum...

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5.04'e çıkarak Temmuz 2007'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Bu durum, enflasyon ve faizlerin uzun süre yüksek kalacağı endişelerini artırırken, bu sebeple artan borçlanma ve yatırım maliyetleri küresel ekonomileri tehdit ediyor.

Petrolde yüzde 22’lik sıçrama! Dünya ekonomisini yeni bir sınav bekliyor: İşte akaryakıtta son durum...

AKARYAKIT REKOR KIRDI

ABD'de benzinin ülke genelindeki ortalama fiyatı galon (3,785 litre) başına 4,32 dolar seviyesine yükseldi. Benzin fiyatlarının yıllık bazda yüzde 35.9 arttığı dikkati çekiyor.

Petrolde yüzde 22’lik sıçrama! Dünya ekonomisini yeni bir sınav bekliyor: İşte akaryakıtta son durum...

Taşımacılık, lojistik ve tarım sektörlerinin ana yakıtı olan dizelde de tarihi zirveler görülüyor. ABD'de motorinin ortalama galon fiyatı, 14 Eylül'de 6.23 dolar ile rekor seviyeyi gördü.

Petrolde yüzde 22’lik sıçrama! Dünya ekonomisini yeni bir sınav bekliyor: İşte akaryakıtta son durum...

Motorin fiyatı yıllık bazda yüzde 68.7 yükseldi. Almanya'da da akaryakıt fiyatları tarihi zirveye yükseldi. Super E10 tipi benzinin litre fiyatı ülke genelinde ortalama 2,273 euroya yükseldi.

Petrolde yüzde 22’lik sıçrama! Dünya ekonomisini yeni bir sınav bekliyor: İşte akaryakıtta son durum...

Böylece Super E10'un litre fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Öte yandan Almanya'da toptan eşya fiyat endeksi ağustosta geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 6.8 arttı. Yıllık artış, Şubat 2023'ten bu yana görülen en yüksek düzeye ulaştı.

Petrolde yüzde 22’lik sıçrama! Dünya ekonomisini yeni bir sınav bekliyor: İşte akaryakıtta son durum...

MOTORİN 100 TL'YE DAYANDI

Türkiye'de de motorinin litre fiyatı İstanbul'da 95 TL'yi, İzmir'de ise 97 TL'yi aştı.

Petrolde yüzde 22’lik sıçrama! Dünya ekonomisini yeni bir sınav bekliyor: İşte akaryakıtta son durum...

Fiyatın 100 TL'yi aşma ihtimali, 14 bin akaryakıt istasyonunda yeni bir altyapı sorununu gündeme getirdi.

Petrolde yüzde 22’lik sıçrama! Dünya ekonomisini yeni bir sınav bekliyor: İşte akaryakıtta son durum...

İki haneli fiyat gösterimine uygun mevcut sayaçlar nedeniyle yaklaşık 80 bin pompanın üçte ikisinin revize edilmesi veya değiştirilmesi gerektiği belirtiliyor. Toplam maliyetin ise 212,5 milyon doları bulabileceği hesaplanıyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
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