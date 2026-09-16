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Petrolde yüzde 22'lik sıçrama! Dünya ekonomisini yeni bir sınav bekliyor: İşte akaryakıtta son durum...
Petrolde yüzde 22'lik sıçrama! Dünya ekonomisini yeni bir sınav bekliyor: İşte akaryakıtta son durum...
Brent petrolün varil fiyatının 107 doları aşarak 4 ayın zirvesine çıkması küresel piyasalarda enflasyon ve faiz endişelerini yeniden alevlendirdi. ABD ve Almanya'da akaryakıt fiyatları rekor seviyelere ulaşırken, Türkiye'de motorinin litre fiyatı 100 TL sınırına dayandı. İşte akaryakıtta son durum...
Giriş Tarihi: 16.09.2026 06:00
Güncelleme Tarihi: 16.09.2026 06:04