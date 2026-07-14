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Petroldeki yükseliş akaryakıt fiyatlarına nasıl yansıdı? Benzin ve motorine zam var mı? İşte güncel rakamlar...
Petroldeki yükseliş akaryakıt fiyatlarına nasıl yansıdı? Benzin ve motorine zam var mı? İşte güncel rakamlar...
14 Temmuz itibarıyla Brent petrolün varili 85 dolardan işlem görüyor. Söz konusu hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Peki benzin, motorin ve LPG'nin litresi kaç TL oldu? Benzine zam gelecek mi? İşte güncel rakamlar...
Giriş Tarihi: 14.07.2026 07:30
Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 07:35