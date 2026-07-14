Trend Galeri Trend Ekonomi Petroldeki yükseliş akaryakıt fiyatlarına nasıl yansıdı? Benzin ve motorine zam var mı? İşte güncel rakamlar...

Petroldeki yükseliş akaryakıt fiyatlarına nasıl yansıdı? Benzin ve motorine zam var mı? İşte güncel rakamlar...

14 Temmuz itibarıyla Brent petrolün varili 85 dolardan işlem görüyor. Söz konusu hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Peki benzin, motorin ve LPG'nin litresi kaç TL oldu? Benzine zam gelecek mi? İşte güncel rakamlar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.07.2026 07:30 Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 07:35
Petroldeki yükseliş akaryakıt fiyatlarına nasıl yansıdı? Benzin ve motorine zam var mı? İşte güncel rakamlar...

ABD ile İran arasındaki gerilimin Hürmüz Boğazı'nda artması ve ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasını yeniden devreye alması, küresel enerji arzına ilişkin endişeleri artırdı. Bu gelişmelerin etkisiyle petrol fiyatları salı günü yüzde 2,8'e varan yükselişle son bir ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Petroldeki yükseliş akaryakıt fiyatlarına nasıl yansıdı? Benzin ve motorine zam var mı? İşte güncel rakamlar...

Brent petrol vadeli işlemleri 85,64 dolara kadar yükselirken, ABD Batı Teksas Ham Petrolü (WTI) yüzde 2,1 artışla varil başına 79,79 dolara ulaştı. Brent petrolü bir önceki seansta da yüzde 9,6 yükselerek Mayıs 2020'den bu yana en güçlü günlük kazancını kaydetmişti.

Petroldeki yükseliş akaryakıt fiyatlarına nasıl yansıdı? Benzin ve motorine zam var mı? İşte güncel rakamlar...

Artan jeopolitik riskler, enflasyon endişelerini yeniden gündeme getirirken faiz artışı beklentilerini de güçlendirdi. Petrol fiyatları, ABD ve İran'ın 17 Haziran'da savaşı sona erdirmeye yönelik mutabakatından bu yana en yüksek seviyelerine çıktı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Petroldeki yükseliş akaryakıt fiyatlarına nasıl yansıdı? Benzin ve motorine zam var mı? İşte güncel rakamlar...

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

Tüm bu gelişmeler ışığında akaryakıt fiyatlarındaki dalgalı seyir devam ediyor.

Son olarak; 10 Temmuz gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde motorine 3.10 TL zam yapıldı.

Petroldeki yükseliş akaryakıt fiyatlarına nasıl yansıdı? Benzin ve motorine zam var mı? İşte güncel rakamlar...

PEKİ, İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU? İŞTE YANITI…

Petroldeki yükseliş akaryakıt fiyatlarına nasıl yansıdı? Benzin ve motorine zam var mı? İşte güncel rakamlar...

14 TEMMUZ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

  • Benzinin litresi: 62.98 TL
  • Motorinin litresi: 69.96 TL
  • LPG: 31.19 TL
Petroldeki yükseliş akaryakıt fiyatlarına nasıl yansıdı? Benzin ve motorine zam var mı? İşte güncel rakamlar...

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

  • Benzinin litresi: 62.82 TL
  • Motorinin litresi: 69.80 TL
  • LPG: 30.59 TL
Petroldeki yükseliş akaryakıt fiyatlarına nasıl yansıdı? Benzin ve motorine zam var mı? İşte güncel rakamlar...

ANKARA

  • Benzinin litresi: 63.93 TL
  • Motorinin litresi: 71.07 TL
  • LPG: 31.19 TL
Petroldeki yükseliş akaryakıt fiyatlarına nasıl yansıdı? Benzin ve motorine zam var mı? İşte güncel rakamlar...

İZMİR

  • Benzinin litresi: 64.22 TL
  • Motorinin litresi: 71.34 TL
  • LPG: 30.99 TL
Petroldeki yükseliş akaryakıt fiyatlarına nasıl yansıdı? Benzin ve motorine zam var mı? İşte güncel rakamlar...

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, ülkenin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş petrol ürünleri fiyatlarının ortalaması ile döviz kurundaki değişimlere göre hesaplanıyor.

Rafineriler bu verileri baz fiyat için kullanıyor, üzerine dağıtım şirketlerinin maliyetleri ve rekabet koşulları ekleniyor. Bu nedenle nihai pompa fiyatları, dağıtım şirketi ve illere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.

Petroldeki yükseliş akaryakıt fiyatlarına nasıl yansıdı? Benzin ve motorine zam var mı? İşte güncel rakamlar...

ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nda yeniden yükselen gerilim, petrol piyasalarında sert fiyat hareketlerine neden oldu.

Petroldeki yükseliş akaryakıt fiyatlarına nasıl yansıdı? Benzin ve motorine zam var mı? İşte güncel rakamlar...

Brent petrol 85 doların üzerine çıkarak son bir ayın en yüksek seviyesini görürken, küresel piyasalarda enflasyon ve enerji arzına ilişkin endişeler yeniden gündeme geldi.

Petroldeki yükseliş akaryakıt fiyatlarına nasıl yansıdı? Benzin ve motorine zam var mı? İşte güncel rakamlar...

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ GERİLİM PETROLÜ YÜKSELTTİ

ABD'nin, Başkan Donald Trump'ın kararıyla İran gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine yönelik deniz ablukasını yeniden uygulamaya başlamasının ardından petrol fiyatları güçlü yükseliş kaydetti.

Petroldeki yükseliş akaryakıt fiyatlarına nasıl yansıdı? Benzin ve motorine zam var mı? İşte güncel rakamlar...

Bölgede artan askeri hareketlilik ve enerji sevkiyatına ilişkin belirsizlikler, piyasalarda arz endişelerini artırdı.

Petroldeki yükseliş akaryakıt fiyatlarına nasıl yansıdı? Benzin ve motorine zam var mı? İşte güncel rakamlar...

BRENT PETROL 85 DOLARI AŞTI

Brent petrolün varil fiyatı gün içinde yüzde 2,8'e kadar yükselerek 85,64 dolara ulaştı ve son dört haftanın en yüksek seviyesini gördü.

Petroldeki yükseliş akaryakıt fiyatlarına nasıl yansıdı? Benzin ve motorine zam var mı? İşte güncel rakamlar...

ABD Batı Teksas türü ham petrol (WTI) ise 1,65 dolar ya da yüzde 2,1 değer kazanarak varil başına 79,79 dolardan işlem gördü.

Petroldeki yükseliş akaryakıt fiyatlarına nasıl yansıdı? Benzin ve motorine zam var mı? İşte güncel rakamlar...

Öte yandan Brent petrol, önceki işlem gününde kaydettiği yüzde 9,6'lık yükselişle Mayıs 2020'den bu yana en güçlü günlük performansını sergiledi.

Petroldeki yükseliş akaryakıt fiyatlarına nasıl yansıdı? Benzin ve motorine zam var mı? İşte güncel rakamlar...

KÜRESEL PİYASALARDA ENFLASYON ENDİŞESİ ARTTI

ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanması, yalnızca enerji piyasalarını değil küresel finans piyasalarını da etkiledi.

Petroldeki yükseliş akaryakıt fiyatlarına nasıl yansıdı? Benzin ve motorine zam var mı? İşte güncel rakamlar...

Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonist baskıları artırabileceği beklentisi güçlenirken, faiz artırımı ihtimallerinin yeniden gündeme gelmesi Asya borsalarında satış baskısını beraberinde getirdi.

Petroldeki yükseliş akaryakıt fiyatlarına nasıl yansıdı? Benzin ve motorine zam var mı? İşte güncel rakamlar...

SAVAŞ SONRASI EN YÜKSEK SEVİYE

Petrol fiyatlarındaki son yükselişle birlikte Brent petrol, ABD ile İran'ın 17 Haziran'da savaşı sona erdirmek amacıyla mutabakat zaptı imzalamasından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Petroldeki yükseliş akaryakıt fiyatlarına nasıl yansıdı? Benzin ve motorine zam var mı? İşte güncel rakamlar...

Piyasalar, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeleri ve enerji arzına yönelik olası riskleri yakından izlemeyi sürdürüyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#DONALD TRUMP #HÜRMÜZ BOĞAZI #BRENT PETROL #AKARYAKIT FİYATLARI #BENZİN #MOTORİN