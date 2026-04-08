Piyasalarda ’ateşkes’ dalgalanması! Petrol sert düştü, altın atağa geçti!

PETROL FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞ

İran Hürmüz Boğazı'nın yeniden açmayı kabul etmesinin ardından petrol fiyatlarında yüzde 19 düşüş yaşandı. ABD ham petrolü (WTI) 2020'den bu yana en büyük gün içi düşüşü olan yüzde 19'a kadar düşerek varil başına 91 dolara yaklaşırken, Brent Petrol ise yüzde 13'ten fazla düşüşle 95 dolara geriledi.