Piyasalarda 'ateşkes' dalgalanması! Petrol sert düştü, altın atağa geçti!
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırıları 2 hafta erteleyen ateşkese onay vermesinin ardından petrol fiyatları sert düşüşe geçti. Saldırı öncesinde 116 dolara kadar yükselen ABD ham petrolü (WTI) yüzde 15, 111 dolara çıkan Brent Petrol ise yüzde 12 geriledi. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün aksine altın fiyatları ise yükselişe geçti. Ons altın 4.800 doların üzerine sert yükseldi. Gram altın ise 7.000 TL'ye doğru atak yaptı.
Giriş Tarihi: 08.04.2026 06:29
Güncelleme Tarihi: 08.04.2026 08:16