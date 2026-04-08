Piyasalarda ’ateşkes’ dalgalanması! Petrol sert düştü, altın atağa geçti!

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırıları 2 hafta erteleyen ateşkese onay vermesinin ardından petrol fiyatları sert düşüşe geçti. Saldırı öncesinde 116 dolara kadar yükselen ABD ham petrolü (WTI) yüzde 15, 111 dolara çıkan Brent Petrol ise yüzde 12 geriledi. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün aksine altın fiyatları ise yükselişe geçti. Ons altın 4.800 doların üzerine sert yükseldi. Gram altın ise 7.000 TL'ye doğru atak yaptı.

Giriş Tarihi: 08.04.2026 06:29 Güncelleme Tarihi: 08.04.2026 08:16
Orta Doğu'da 1 aydan daha fazladır süren gerilim 15 günlük ateşkes ile son buldu. ABD Başkanı Donald Turmp'ın İran'a verdiği 48 saatlik süre dolmasına ramak kala Tahran yönetimi ateşkesi onayladı. ABD-İran arasında 15 günlük ateşkes ilan edilirken, petrol fiyatları düşüşe geçti, altın fiyatları ise sert yükseldi.

PETROL FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞ

İran Hürmüz Boğazı'nın yeniden açmayı kabul etmesinin ardından petrol fiyatlarında yüzde 19 düşüş yaşandı. ABD ham petrolü (WTI) 2020'den bu yana en büyük gün içi düşüşü olan yüzde 19'a kadar düşerek varil başına 91 dolara yaklaşırken, Brent Petrol ise yüzde 13'ten fazla düşüşle 95 dolara geriledi.

WTI, ateşkes öncesinde 2022'den bu yana ilk kez Brent Petrolü geçmiş ve 115 doları aşmıştı. Küresel piyasalarda Brent Petrol ise savaşın ilk günlerinde 120 dolara kadar yükselmişti.

ALTIN FİYATLARINDA SIÇRAMA

Savaşın başından bu yana sert düşüşe geçen altın fiyatları küresel piyasalarda ateşkesin ardından yükselişe geçti. 5.000 doların altına düşen ve 4.000 dolar seviyesine kadar yaklaşan ons altın yeniden 5.000 dolara doğru ivme kazandı.

Ateşkes öncesi 4.700 dolar seviyesindeki ons altın, yüzde 2'lik yükseliş ile 4.846 dolara kadar yükseldi. Ons gümüş ise 72 dolar seviyesinden yüzde 4.40'tan fazla yükselerek 76 doları aştı.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Ons altındaki hareketle 6.600 TL civarındaki gram altın 7.000 TL'ye doğru sıçradı. Gram altın yeni güne 6.932 TL'den fiyatlanıyor.

Gram gümüş ise 110 dolara dayandı.

FED FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ GÜÇLENDİ

Petrol fiyatlarında sert düşüşün enflasyonun yavaşlayabileceği beklentisini güçlendirmesi, FED'in yeniden faiz indirimlerine başlayabileceği umutlarını artırdı.

Asya işlemlerinde Çarşamba sabahı itibarıyla iki yıllık tahvil faizi 7 baz puan gerileyerek yüzde 3,72'ye düşerken, 10 yıllık tahvil faizi de 4 baz puanlık düşüşle yüzde 4,26 seviyesine indi. Bu hareket, kısa vadeli faiz beklentilerinin hızla aşağı çekildiğine işaret etti.

8 NİSAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış: 6.878,91 TL
Satış: 6.879,80 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış: 11.422,00 TL
Satış: 11.791,00 TL

YARIM ALTIN

Alış: 22.845,00 TL
Satış: 23.478,00 TL

TAM ALTIN

Alış: 45.689,00 TL
Satış: 46.746,00 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 44.601,00 TL
Satış: 45.276,00 TL

ATA ALTIN

Alış: 46.520,00 TL
Satış: 47.444,00 TL

HAS ALTIN

Alış: 6.878,91 TL
Satış: 6.879,80 TL

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 6.297,55 TL
Satış: 6.605,34 TL

18 AYAR ALTIN

Alış: 4.892,98 TL
Satış: 4.897,35 TL

14 AYAR ALTIN

Alış: 3.786,64 TL
Satış: 5.033,13 TL