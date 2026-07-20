Sanayi metallerinde karışık seyir: Bakır arz endişesiyle yükseldi, Çin talebi demir cevherini baskıladı

ALÜMİNYUMDA ENERJİ MALİYETLERİ ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Alüminyum fiyatı ton başına 3 bin 145 dolara gerilerken aylık kayıp yüzde 6,46'ya ulaştı. Buna rağmen son bir yılda yaklaşık yüzde 19 değer kazanan metal, yüksek enerji maliyetlerinden destek almaya devam ediyor.

Elektrik tüketiminin yoğun olduğu alüminyum üretiminde Orta Doğu'daki jeopolitik gerilim nedeniyle yükselen doğalgaz ve elektrik maliyetleri fiyatların taban seviyesini koruyor. Ayrıca Körfez bölgesinden yapılan sevkiyatlara ilişkin riskler de piyasayı etkiliyor.

Rio Tinto ikinci çeyrekte 840 bin ton birincil alüminyum üretirken, ilk yarı toplam üretimi 1,68 milyon tona ulaştı.