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Sanayi metallerinde karışık seyir: Bakır arz endişesiyle yükseldi, Çin talebi demir cevherini baskıladı
Sanayi metallerinde karışık seyir: Bakır arz endişesiyle yükseldi, Çin talebi demir cevherini baskıladı
Sanayi metalleri haftaya farklı yönlerde hareket ederek başladı. Bakır, arz kaynaklı endişelerle değer kazanırken demir cevheri, alüminyum, nikel ve çinko fiyatlarında Çin'deki zayıf talep ile küresel belirsizliklerin etkisi hissedildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 20.07.2026 12:35
Güncelleme Tarihi: 20.07.2026 12:38