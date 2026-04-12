Savunma sanayimiz için üç büyük hamle

Savunma sanayimiz için üç büyük hamle

Türkiye'nin yüz akı savunma sanayisi için yeni adımlar atılıyor. TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilen askeri anlaşmalarla Türkiye, Balkanlar'dan Latin Amerika'ya kadar geniş bir coğrafyaya açılıyor.

ZÜBEYDE YALÇIN
Giriş Tarihi: 12.04.2026 06:21
Savunma sanayimiz için üç büyük hamle

TBMM Dışişleri Komisyonu, geçtiğimiz günlerde Brezilya, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile askeri alanda imzalanan anlaşmaları görüşerek kabul etti. Anlaşmaların en kısa sürede Genel Kurul gündemine alınarak yasalaşması bekleniyor. Görüşmeler sırasında Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Brezilya'nın Latin Amerika'nın 25 milyar dolarlık savunma bütçesiyle en büyük gücü olduğunu belirterek, anlaşmanın içeriği ve bu ülkede atılacak adımlarla ilgili şu bilgileri paylaştı.

Savunma sanayimiz için üç büyük hamle

ORTAK ÜRETİM PLATFORMU
Brezilya ile imzalanan anlaşma çerçevesinde atılması planlanan adımlar şöyle:

MUTABAKAT ZAPTI

TUSAŞ, Brezilyalı havacılık devleri Embraer ve Akaer ile mutabakat zaptı imzaladı. İki ülkenin ortak bir uçak üretim platformu oluşturması planlanıyor.

Savunma sanayimiz için üç büyük hamle

İHA VE JET MOTORU

TUSAŞ'ın ANKA ve AKSUNGUR serisi İHA'larının, Brezilya'nın ihtiyaçlarına göre bu ülkede ortak üretilmesi için görüşmeler sürüyor. Ayrıca jet motoru teknolojileri konusunda da bağlantılar kuruluyor.

Savunma sanayimiz için üç büyük hamle

ROKETSAN VE BAYKAR SAHADA

Savunma sanayisinin öncü şirketleri ROKETSAN ve BAYKAR; Brezilyalı firmalarla ürün satışı ve teknoloji transferi konularında üst düzey temaslarını sürdürüyor.

Savunma sanayimiz için üç büyük hamle

BALKANLAR'DA İKİ ANLAŞMA

BOZAY, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile yürütülen "ince diplomasi"nin meyvelerini savunma sanayisi üzerinden topladıklarını ifade etti. Bozay, Arnavutluk'a Türk SİHA sistemlerinin teslim edildiğini, ROKETSAN mühimmatları ile MKE obüslerinin tedarik edildiğini açıkladı. Kuzey Makedonya'nın helikopter ihtiyacının yerli üretim GÖKBEY ile karşılandığını aktaran Bozay, MKE ile Makedon ATS firması arasındaki ortaklığın ise bölgedeki en önemli sanayi yatırımlarından biri olarak öne çıktığını bildirdi.