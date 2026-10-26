Trend
Galeri
Trend Ekonomi
Serbest bölgelerde ihracat atağı! 9 ayda 9,8 milyar dolara yükseldi: İşte en çok payı artan ürün
Serbest bölgelerde ihracat atağı! 9 ayda 9,8 milyar dolara yükseldi: İşte en çok payı artan ürün
Türkiye genelindeki 19 serbest bölgenin ihracatı, yılın ilk 9 ayında yıllık bazda yüzde 6,3 artarak 9,8 milyar dolara ulaştı. İhracatta en yüksek payı ise orta-ileri teknoloji ve yüksek teknoloji ürünleri aldı. Peki en çok ihracat hangi bölgeden geldi? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 26.10.2026 09:45
Güncelleme Tarihi: 26.10.2026 09:56