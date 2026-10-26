Serbest bölgelerde ihracat atağı! 9 ayda 9,8 milyar dolara yükseldi: İşte en çok payı artan ürün

SERBEST BÖLGELERDE 88 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLİYOR

Ticaret Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'deki serbest bölgelerde 466'sı yabancı olmak üzere toplam 1.930 firma faaliyet gösteriyor. Bu firmalar 88 bin 7 kişiye doğrudan istihdam sağlıyor.

Serbest bölgelerde toplam 2 bin 788 faaliyet ruhsatı bulunurken bunların 2 bin 102'si yerli, 686'sı yabancı kullanıcılara verildi. Üretim konulu faaliyet ruhsatlarının toplam içindeki payı ise yüzde 44,6'ya yükseldi.