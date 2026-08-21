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SGK, vergi, ceza borcu olanlar için son fırsat! 72 ay taksit, faiz indirimi fırsatı için süre bitiyor

Kamuya borcu olan vatandaşlara ödeme kolaylığı sağlayan yapılandırma fırsatında süreç sona eriyor. Vergi, prim, trafik cezası, MTV, öğrenim kredisi gibi borçlar 3 taksit seçeneği ve faiz indirimi fırsatıyla ödenebilecek. Mükelleflerin son başvuru tarihine kadar başvuru yapması gerekiyor. Peki son başvuru tarihi ne zaman? İşte milyonlarca kişiyi ilgilendiren detaylar…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.08.2026 12:57 Güncelleme Tarihi: 21.08.2026 13:13
SGK, vergi, ceza borcu olanlar için son fırsat! 72 ay taksit, faiz indirimi fırsatı için süre bitiyor

Kamuya olan çeşitli borçların yapılandırılması için tanınan başvuru süresinde son tarih giderek yaklaşılıyor. Vergi, trafik cezası, motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ve öğrenim kredisi borcu bulunanların yanı sıra SGK prim borcu olanlar 31 Ağustos tarihine kadar başvurmaları halinde 72 aya varan taksit, yıllık yüzde 29 tecil faizi ve belirli koşullarda 10 puan indirim gibi avantajlardan yararlanabiliyor.

SGK, vergi, ceza borcu olanlar için son fırsat! 72 ay taksit, faiz indirimi fırsatı için süre bitiyor

HANGİ BORÇLAR TAKSİTLENDİRİLEBİLECEK?

Düzenleme kapsamında, vergi dairesince takip edilen ve 5 Haziran itibarıyla vadesi geldiği halde 16 Haziran'a kadar ödenmemiş kamu alacakları taksitlendirilebiliyor.

Gelir ve kurumlar vergileri, katma değer vergileri, harçlar, trafik para cezaları, ecrimisil, adli para cezaları ve öğrenim kredileri kapsamda yer alıyor.

SGK, vergi, ceza borcu olanlar için son fırsat! 72 ay taksit, faiz indirimi fırsatı için süre bitiyor

ÖTV KAPSAM DAHİLİNDE Mİ?

Özel tüketim vergisi, 2026 yılı gelir veya kurumlar vergisine ilişkin geçici vergi ile bunlara bağlı vergi ziyaı cezaları, gecikme faizleri ve zamları ise tecil kapsamına girmiyor. Bu vergilere ilişkin beyannameler üzerinden tahakkuk eden damga vergileri ve bunlara bağlı gecikme zamları da kapsam dışında bulunuyor.

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SGK, vergi, ceza borcu olanlar için son fırsat! 72 ay taksit, faiz indirimi fırsatı için süre bitiyor

72 AYA KADAR TAKSİT İMKANI

Mükellefler, KDV dışındaki uygun borçlarını 72 aya kadar taksitlendirebilecek. KDV borçlarında ise taksit süresi 12 ayla sınırlı olacak.

Taksitlendirmelerde uygulanacak tecil faizi yıllık yüzde 29 olarak belirlendi.

Borç tutarı 10 milyon lirayı aşmayan mükelleflerden teminat aranmayacak. 10 milyon liranın üzerindeki borçlarda ise aşan kısmın yarısı değerinde teminat gösterilmesi gerekiyor.

SGK, vergi, ceza borcu olanlar için son fırsat! 72 ay taksit, faiz indirimi fırsatı için süre bitiyor

DAHA ÖNCE YAPILANDIRANLAR NE YAPACAK?

Daha önce borcunu yapılandırmış ve ödemeleri devam edenler de bu yasadan yararlanabilecek. Ödemeleri devam eden mükelleflere 16 Haziran 2026 tarihinden itibaren yıllık yüzde 29 tecil faizi uygulanacak. Bunun için başvuru şartı aranmayacak. Ancak mükellef ayrıca taksit süresini uzatma hakkından yararlanmak isterse başvuru yapması gerekecek.

SGK, vergi, ceza borcu olanlar için son fırsat! 72 ay taksit, faiz indirimi fırsatı için süre bitiyor

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Düzenlemeden yararlanmak isteyen mükelleflerin vergi dairesine gitmesi gerekmiyor. Başvurular Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi veya e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılabiliyor.

Mükellefler Dijital Vergi Dairesi'ne giriş yaptıktan sonra tecil edilebilir borçlarını görüntüleyerek kendileri için uygun taksit seçeneğini seçebiliyor.

Başvuruların 31 Ağustos Pazartesi gününe kadar tamamlanması gerekiyor.

SGK, vergi, ceza borcu olanlar için son fırsat! 72 ay taksit, faiz indirimi fırsatı için süre bitiyor

İLK TAKSİT İÇİN SON TARİH 30 EYLÜL

Taksitlendirilen borçlar için ilk taksit 30 Eylül'e kadar ödenebilecek. Sonraki taksitler ise aylık olarak uygulanacak.

Taksitlerin süresinde veya eksiksiz ödenmemesi halinde tecil ihlal edilmiş sayılacak. Ancak bir takvim yılında en fazla iki taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi ihlal nedeni olarak değerlendirilmeyecek.

SGK, vergi, ceza borcu olanlar için son fırsat! 72 ay taksit, faiz indirimi fırsatı için süre bitiyor

SGK'DAN FIRSATI KAÇIRMAYIN ÇAĞRISI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borcu olanlara yapılandırma fırsatından yararlanması için yeni açıklamada bulundu. SGK'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda " İşverenlerimiz, 31 Ağustos 2026 tarihine kadar vadesi geçmiş borçlarınızı yapılandırma avantajlarını kaçırmayın!" ifadelerine yer verildi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI #ÖTV #SGK