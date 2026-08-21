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SGK, vergi, ceza borcu olanlar için son fırsat! 72 ay taksit, faiz indirimi fırsatı için süre bitiyor
SGK, vergi, ceza borcu olanlar için son fırsat! 72 ay taksit, faiz indirimi fırsatı için süre bitiyor
Kamuya borcu olan vatandaşlara ödeme kolaylığı sağlayan yapılandırma fırsatında süreç sona eriyor. Vergi, prim, trafik cezası, MTV, öğrenim kredisi gibi borçlar 3 taksit seçeneği ve faiz indirimi fırsatıyla ödenebilecek. Mükelleflerin son başvuru tarihine kadar başvuru yapması gerekiyor. Peki son başvuru tarihi ne zaman? İşte milyonlarca kişiyi ilgilendiren detaylar…
Giriş Tarihi: 21.08.2026 12:57
Güncelleme Tarihi: 21.08.2026 13:13