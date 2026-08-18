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SGK'dan emekli maaşı çağrısı! Hemen e-Devlet'i kontrol edin: 35 bin TL'ye varan promosyon fırsatı

Milyonlarca emekli bankaların başlattığı promosyon kampanyalarına odaklandı. Ağustos 2026 itibarıyla emekli promosyon kampanyalarında rekabet giderek büyüyor. SGK'dan da maaş değişikliğine ilişkin duyuru geldi. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte banka banka emekli promosyon listesi...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.08.2026 13:40 Güncelleme Tarihi: 18.08.2026 13:58
SGK’dan emekli maaşı çağrısı! Hemen e-Devlet’i kontrol edin: 35 bin TL’ye varan promosyon fırsatı

Emekliler bankaların promosyon kampanyalarını yakından takip ediyor. Maaşını başka bankaya taşımayı düşünen SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ağustos 2026 itibarıyla bankaların promosyon kampanyalarında rekabet sürüyor. Yeni emekli olanlar ya da maaşını farklı bir bankaya taşıyanlara 3 gün içinde tek seferde nakit ödeme 35 bin TL'ye kadar yükseldi. Toplam fayda ise 90 bin lirayı buluyor.

SGK’dan emekli maaşı çağrısı! Hemen e-Devlet’i kontrol edin: 35 bin TL’ye varan promosyon fırsatı

Banka değişikliği için Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK), tüm emeklileri yakından ilgilendiren yeni bir duyuru geldi.

SGK’dan emekli maaşı çağrısı! Hemen e-Devlet’i kontrol edin: 35 bin TL’ye varan promosyon fırsatı

35 BİN LİRAYA VARAN PROMOSYON

Ağustos kampanyalarında bankalar arasındaki rekabet özellikle yüksek maaş alan emekliler ile ek ürünleri kullanabilecek müşterilerde yoğunlaşıyor. Şekerbank 35 bin TL'ye varan promosyonla öne çıkarken, Albaraka Türk, DenizBank, ING ve Yapı Kredi gibi bankalar da ek koşullarla promosyon tutarını yükseltiyor.

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SGK’dan emekli maaşı çağrısı! Hemen e-Devlet’i kontrol edin: 35 bin TL’ye varan promosyon fırsatı

Öte yandan yalnızca nakit promosyon değil; faizsiz kredi, nakit avans, puan ve fatura ödemesi gibi avantajlar da dikkate alındığında bazı bankaların sunduğu toplam fayda 90 bin TL'ye kadar çıkıyor.

SGK’dan emekli maaşı çağrısı! Hemen e-Devlet’i kontrol edin: 35 bin TL’ye varan promosyon fırsatı

NE ŞUBEYE NE DE SGK'YA GİTME DEVRİ SONA ERDİ

SGK'nın X hesabından yaptığı paylaşımda, kurumdan aylık alan vatandaşların banka değişikliği işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebileceği hatırlatıldı.

Paylaşımda, "Kurumumuzdan aylık alan vatandaşlarımız; SGK'ya ya da bankaya gitmeden, istediğiniz zaman, istediğiniz yerden banka değişikliği işlemlerinizi e-Devlet Kapısı üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

SGK’dan emekli maaşı çağrısı! Hemen e-Devlet’i kontrol edin: 35 bin TL’ye varan promosyon fırsatı

Böylece emekliler, banka değişikliği için doğrudan SGK'ya veya banka şubesine gitmeden işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebiliyor.

SGK’dan emekli maaşı çağrısı! Hemen e-Devlet’i kontrol edin: 35 bin TL’ye varan promosyon fırsatı

E-DEVLET'TEN BANKA DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

SGK'nın paylaşımına göre banka değişikliği işlemi e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabiliyor. Böylece emekliler banka şubesine gitmeden, işlemi internet üzerinden gerçekleştirebiliyor.

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SGK’dan emekli maaşı çağrısı! Hemen e-Devlet’i kontrol edin: 35 bin TL’ye varan promosyon fırsatı

Banka değiştirmeyi düşünen emeklilerin, tercih edecekleri bankanın güncel promosyon tutarını ve 3 yıllık maaş alma taahhüdü ile ek kampanya koşullarını kontrol etmesi gerekiyor.

SGK’dan emekli maaşı çağrısı! Hemen e-Devlet’i kontrol edin: 35 bin TL’ye varan promosyon fırsatı

EN YÜKSEK PROMOSYON HANGİ BANKADA?

Bankaların açıkladığı kampanyalara göre toplam promosyon tutarı açısından Şekerbank 35 bin TL'ye, ING 32.000 TL'ye, Yapı Kredi 30.000 TL'ye, İş Bankası ve Garanti BBVA ise 25.000 TL'ye varan ödeme fırsatı sunuyor.

SGK’dan emekli maaşı çağrısı! Hemen e-Devlet’i kontrol edin: 35 bin TL’ye varan promosyon fırsatı

Ancak bankaların kampanyalarında ek ödeme tutarlarının yanı sıra farklı koşullar bulunuyor. Bu nedenle emeklilerin yalnızca toplam promosyon tutarını değil, kampanya kapsamında yerine getirilmesi gereken şartları da dikkate alması gerekiyor.

SGK’dan emekli maaşı çağrısı! Hemen e-Devlet’i kontrol edin: 35 bin TL’ye varan promosyon fırsatı

3 YILLIK TAAHHÜT VERİLİYOR

Promosyon ödemesi alındığında bankaya 3 yıl boyunca maaşı aynı bankadan alma taahhüdü veriliyor. Taahhüt süresi dolmadan başka bankaya geçmek isteyen emeklilerin, aldıkları promosyonun kullanılmayan süreye denk gelen kısmını iade etmeleri gerekiyor.

SGK’dan emekli maaşı çağrısı! Hemen e-Devlet’i kontrol edin: 35 bin TL’ye varan promosyon fırsatı

KREDİ BORCU OLANLAR DİKKATLİ OLMALI

Emekli olmadan önce kullanılan kredi tek başına banka değişikliğine engel oluşturmuyor. Ancak kredi sözleşmesinde maaşın bankada kalmasını gerektiren özel hükümler, virman, takas veya mahsup talimatları bulunabiliyor. Bu nedenle banka değiştirmeden önce mevcut kredi sözleşmesinin incelenmesi önem taşıyor.

SGK’dan emekli maaşı çağrısı! Hemen e-Devlet’i kontrol edin: 35 bin TL’ye varan promosyon fırsatı

EN YÜKSEK TUTAR İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Bankaların reklamlarında yer alan "30 bin TL", "32 bin TL" gibi rakamlar çoğu zaman azami ödeme tutarını ifade ediyor.

Bu tutarlara ulaşabilmek için;

  • Otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi,
  • Kredi kartı kullanılması,
  • Dijital bankacılık işlemlerinin yapılması,
  • Ek bankacılık ürünlerinin kullanılması,
  • Yeni müşteri kampanyalarına katılım

gibi ilave şartların yerine getirilmesi istenebiliyor. Bankaların sunduğu ek kampanya koşullarının mutlaka okunması gerekiyor.

SGK’dan emekli maaşı çağrısı! Hemen e-Devlet’i kontrol edin: 35 bin TL’ye varan promosyon fırsatı

PROMOSYON TEK SEFERDE ÖDENİYOR

Promosyon ödemeleri, taahhütnamenin imzalanması ve ilk emekli maaşının bankaya yatmasının ardından en geç 3 iş günü içinde tek seferde hesaba yatırılıyor.

SGK’dan emekli maaşı çağrısı! Hemen e-Devlet’i kontrol edin: 35 bin TL’ye varan promosyon fırsatı

BANKA DEĞİŞTİRİLDİĞİNDE PROMOSYON İADE EDİLİYOR

Taahhüt süresi devam ederken de banka değişikliği yapılabiliyor. Bunun için kalan süreye isabet eden promosyon tutarının bankaya iade edilmesi ve bankacılık işlemleriyle ilgili engel oluşturacak bir durumun bulunmaması gerekiyor. Şartların sağlanması halinde maaş taşıma işlemi e-Devlet üzerinden de gerçekleştirilebiliyor.

SGK’dan emekli maaşı çağrısı! Hemen e-Devlet’i kontrol edin: 35 bin TL’ye varan promosyon fırsatı

Peki Ağustos ayında hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte öne çıkan kampanyalar:

SGK’dan emekli maaşı çağrısı! Hemen e-Devlet’i kontrol edin: 35 bin TL’ye varan promosyon fırsatı

ALBARAKA TÜRK

Albaraka Türk, emekli maaşını taşıyanlara 30 bin liraya varan promosyon imkanı sunuyor.

Aylığı 10 bin liranın altında olanlara 8.300 TL, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 13.300 TL, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 16.600 TL, 20 bin lira ve üzerindekilere ise 20 bin TL promosyon veriliyor.

İki otomatik fatura ödeme talimatına 1.400 TL, emekli maaş müşterisi getirenlere ise kişi başına 1.075 TL, toplamda en fazla 8.600 TL ek ödül sağlanıyor.

SGK’dan emekli maaşı çağrısı! Hemen e-Devlet’i kontrol edin: 35 bin TL’ye varan promosyon fırsatı

AKBANK

Akbank'ta toplam promosyon ve ek avantaj 20 bin liraya kadar çıkıyor.

10 bin liranın altında aylığı olanlara 6.250 TL, 10.000-14.999 lira arasındakilere 10.000 TL, 15.000-19.999 lira arasındakilere 12.500 TL, 20 bin lira ve üzerindekilere 15.000 TL promosyon ödeniyor.

Buna ek olarak mobilden Akbank müşterisi olan ve Akbank Mobil üzerinden maaşını taşıyanlara 5.000 TL chip-para veriliyor.

SGK’dan emekli maaşı çağrısı! Hemen e-Devlet’i kontrol edin: 35 bin TL’ye varan promosyon fırsatı

DENİZBANK

DenizBank, emekli maaşını taşıyanlara 30 bin liraya varan promosyon sunuyor.

Aylığı 10 bin liranın altında olanlara 5.000 TL, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000 TL, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000 TL, 20 bin lira ve üzerindekilere 12.000 TL promosyon veriliyor.

Kredili mevduat hesabı açılması, iki otomatik fatura talimatı verilmesi ve aktif kredi kartı kullanılması halinde toplam 18 bin liraya varan ek promosyon imkanı bulunuyor.

SGK’dan emekli maaşı çağrısı! Hemen e-Devlet’i kontrol edin: 35 bin TL’ye varan promosyon fırsatı

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA'da promosyon ve ödül tutarı 25 bin liraya kadar çıkıyor.

Maaşı 10 bin liranın altında olanlara 6.250 TL, 10.000-14.999 lira arasındakilere 10.000 TL, 15.000-19.999 lira arasındakilere 12.500 TL, 20 bin lira ve üzerindekilere 15.000 TL ödeme yapılıyor.

Bunun yanı sıra Bonus veya Paracard ile 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL avans hesap harcamasına 2.000 TL, yeni sigorta poliçesine de 2.000 TL olmak üzere toplam 10 bin TL'ye varan bonus sunuluyor.

SGK’dan emekli maaşı çağrısı! Hemen e-Devlet’i kontrol edin: 35 bin TL’ye varan promosyon fırsatı

ING

ING, emeklilere 32 bin liraya varan promosyon sağlıyor.

Koşulsuz promosyon tutarı; aylığı 10 bin liranın altında olanlarda 6.250 TL, 10.000-14.999 lira arasında olanlarda 10.000 TL, 15.000-19.999 lira arasında olanlarda 12.500 TL, 20 bin lira ve üzerinde olanlarda 15.000 TL.

Buna ek olarak kartla 5.000 TL harcamaya 500 TL olmak üzere 4.000 TL'ye varan iade, Turuncu Hesap'a 100 bin TL ve üzeri bakiye getirilmesi veya 75 bin TL ihtiyaç kredisi kullanılması halinde 4.500 TL, dört otomatik fatura talimatına da 4.000 TL'ye varan ek promosyon bulunuyor.

SGK’dan emekli maaşı çağrısı! Hemen e-Devlet’i kontrol edin: 35 bin TL’ye varan promosyon fırsatı

İŞ BANKASI

İş Bankası, emeklilere 25 bin liraya varan promosyon imkanı sunuyor.

10 bin liranın altında maaş alanlara 6.250 TL, 10.000-14.999 lira arasındakilere 10.000 TL, 15.000-19.999 lira arasındakilere 12.500 TL, 20 bin lira ve üzerindekilere 15.000 TL nakit promosyon ödeniyor.

İlk iki fatura talimatında 1.000 TL, kredi kartıyla 9.000 TL ve üzeri alışveriş yapan yeni kredi kartı müşterisine ise 9.000 TL MaxiPuan fırsatı sunuluyor.

SGK’dan emekli maaşı çağrısı! Hemen e-Devlet’i kontrol edin: 35 bin TL’ye varan promosyon fırsatı

KUVEYT TÜRK

Kuveyt Türk'te promosyon tutarı 14 bin liraya kadar çıkıyor.

Maaşı 10 bin liranın altında olanlara 5.000 TL, 10.000-14.999 lira arasındakilere 8.000 TL, 15.000-19.999 lira arasındakilere 10.000 TL, 20 bin lira ve üzerindekilere 12.000 TL veriliyor.

Otomatik fatura talimatına 1.000 TL, kartla yapılacak 1.000 TL ve üzeri ilk harcamaya da 1.000 TL ek promosyon sağlanıyor.

SGK’dan emekli maaşı çağrısı! Hemen e-Devlet’i kontrol edin: 35 bin TL’ye varan promosyon fırsatı

ŞEKERBANK

Şekerbank, yeni müşteriler ve taahhüt süresi sona eren emeklilere 35 bin liraya varan promosyon imkanı sunuyor.

Aylığı 10 bin liranın altında olanlara 5.000 TL, 10.000-14.999 lira arasındakilere 8.000 TL, 15.000-19.999 lira arasındakilere 10.000 TL, 20 bin lira ve üzerindekilere 12.000 TL ödeme yapılıyor.

İki otomatik fatura talimatına 3.000 TL, kredi kartıyla 5.000 TL alışverişe 5.000 TL, kredili mevduat hesabına 4.000 TL, sigorta ürününe 5.000 TL, vadesiz hesapta tutulacak bakiyeye ise maaş dilimine göre 1.000-6.000 TL arasında ek ödül veriliyor.

SGK’dan emekli maaşı çağrısı! Hemen e-Devlet’i kontrol edin: 35 bin TL’ye varan promosyon fırsatı

QNB

QNB, emekli maaşını taşıyanlara 20 bin liraya varan promosyon sunuyor.

Aylığı 10 bin liranın altında olanlara 8.500 TL, 10.000-14.999 lira arasındakilere 13.500 TL, 15.000-19.999 lira arasındakilere 16.500 TL, 20 bin lira ve üzerindekilere 20.000 TL ödeme yapılıyor.

Bunun yanında kartla market ve eczane harcamalarına yıllık 3.000 TL'ye kadar iade fırsatı bulunuyor.