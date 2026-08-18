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SGK'dan emekli maaşı çağrısı! Hemen e-Devlet'i kontrol edin: 35 bin TL'ye varan promosyon fırsatı
SGK'dan emekli maaşı çağrısı! Hemen e-Devlet'i kontrol edin: 35 bin TL'ye varan promosyon fırsatı
Milyonlarca emekli bankaların başlattığı promosyon kampanyalarına odaklandı. Ağustos 2026 itibarıyla emekli promosyon kampanyalarında rekabet giderek büyüyor. SGK'dan da maaş değişikliğine ilişkin duyuru geldi. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte banka banka emekli promosyon listesi...
Giriş Tarihi: 18.08.2026 13:40
Güncelleme Tarihi: 18.08.2026 13:58