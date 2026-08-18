SGK’dan emekli maaşı çağrısı! Hemen e-Devlet’i kontrol edin: 35 bin TL’ye varan promosyon fırsatı

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA'da promosyon ve ödül tutarı 25 bin liraya kadar çıkıyor.

Maaşı 10 bin liranın altında olanlara 6.250 TL, 10.000-14.999 lira arasındakilere 10.000 TL, 15.000-19.999 lira arasındakilere 12.500 TL, 20 bin lira ve üzerindekilere 15.000 TL ödeme yapılıyor.

Bunun yanı sıra Bonus veya Paracard ile 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL avans hesap harcamasına 2.000 TL, yeni sigorta poliçesine de 2.000 TL olmak üzere toplam 10 bin TL'ye varan bonus sunuluyor.