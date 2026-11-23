Yeni aldığı otomobili arızalar nedeniyle 9 kez servise götüren tüketicinin hukuk mücadelesi sonuçlandı. Tavandaki boya dökülmesinin üretim hatasından kaynaklandığını belirleyen bilirkişi raporunu değerlendiren Yargıtay, aracın yenisiyle değiştirilmesi kararını onadı. SIFIR OTOMOBİL 9 KEZ SERVİSE GÖTÜRÜLDÜ Ankara'da yaşayan tüketici, 11 Ağustos 2020'de bayiden sıfır kilometre otomobil satın aldı. Ancak araç, satın alındığı tarihten itibaren çeşitli arızalar çıkarmaya başladı. Dava dilekçesine göre tüketici, neredeyse her ay yetkili servise gitmek zorunda kaldı. Otomobildeki start-stop sistemi arızası nedeniyle 2021 yılında 4 kez servise başvuruldu. Her müdahaleye rağmen sorun kalıcı olarak giderilemedi. Aracın görüş kamerası da garanti kapsamında değiştirildi. Ancak tüketici bu işlem sırasında 2 ay beklemek zorunda kaldı. Sorunlar bununla da sınırlı kalmadı. 25 Eylül 2021'de otomobilin tavanında boya dökülmesi başladı. Aynı gün yetkili servise başvuran tüketicinin boya kusurunun kullanıcı hatasından kaynaklandığı gerekçesiyle talebi reddedildi. Bunun üzerine tüketici, aracın aynı marka ve tipte sıfır kilometre, ayıpsız bir otomobille değiştirilmesi talebiyle Ankara 9'uncu Tüketici Mahkemesi'nde dava açtı. BİLİRKİŞİ ÜRETİM HATASINI TESPİT ETTİ Davalı şirketler, tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullandığını ve bu nedenle araç değişimi talep edemeyeceğini savundu. Mahkeme, otomobilin toplam 9 kez servise götürüldüğünü ve araçta herhangi bir kaza kaydının bulunmadığını tespit etti. Dosyaya sunulan bilirkişi raporlarını inceleyen mahkeme, tavandaki boya dökülmesinin üretim sırasında yapılan hatalı boya uygulamasından kaynaklandığını belirledi. Kusurun zaman içerisinde ortaya çıktığı sonucuna ulaşan mahkeme, otomobilin ayıpsız misliyle değiştirilmesine karar verdi. Karara göre araç değişimine ilişkin tüm masraflar davalı şirketler tarafından karşılanacak. YARGITAY DEĞİŞİM KARARINI ONADI Davalı şirketlerin kararı istinafa taşıması üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3'üncü Hukuk Dairesi dosyayı inceledi. Bölge Adliye Mahkemesi, hükme esas alınan bilirkişi raporunun önceki raporlar arasındaki çelişkileri giderdiğini belirterek istinaf başvurularını esastan reddetti. Davalı şirketler bu kez boya kusurunun dış etkenlerden kaynaklandığını ve bilirkişi incelemesinin yetersiz olduğunu ileri sürerek kararı Yargıtay'a taşıdı. YARGITAY: ARAÇTAKİ BOYA KUSURU YAYILABİLİR Dosyayı inceleyen Yargıtay 3'üncü Hukuk Dairesi, bilirkişi raporlarında otomobilin tavanında 5 farklı noktada boya bozulması tespit edildiğine dikkat çekti. Kararda, tavan olukları ile tavan camının birleştiği bölgelerde vernik atması ve beneklenme görüldüğü belirtildi. Ayrıca mevcut boya kusuruna müdahale edilmemesi halinde bozulmanın tavanın diğer bölümlerine de yayılabileceği değerlendirildi. Araçta herhangi bir hasar kaydının bulunmamasını da dikkate alan Yargıtay, tüketicinin otomobilin değiştirilmesi yönündeki talebini hakkaniyete uygun buldu. Yargıtay 3'üncü Hukuk Dairesi, davalı şirketlerin temyiz itirazlarını reddederek otomobilin ayıpsız misliyle değiştirilmesine ilişkin kararı oy birliğiyle onadı.