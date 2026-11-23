BİLİRKİŞİ ÜRETİM HATASINI TESPİT ETTİ

Davalı şirketler, tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullandığını ve bu nedenle araç değişimi talep edemeyeceğini savundu.

Mahkeme, otomobilin toplam 9 kez servise götürüldüğünü ve araçta herhangi bir kaza kaydının bulunmadığını tespit etti.