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Sıfır otomobilde tüm dengeleri değiştirecek sevkiyat! Haydarpaşa Limanı'nda binlercesi böyle görüntülendi
Sıfır otomobilde tüm dengeleri değiştirecek sevkiyat! Haydarpaşa Limanı'nda binlercesi böyle görüntülendi
Kampanyalarla hareketlenen otomobil piyasasını domine edecek haber Haydarpaşa limanından geldi. Deniz yoluyla gelen sıfır kilometre otomobiller, gümrük işlemlerinin ardından ülke genelindeki bayi ve galerilere gönderilmeden önce havadan görüntülendi.
Giriş Tarihi: 27.07.2026 12:28
Güncelleme Tarihi: 27.07.2026 13:21