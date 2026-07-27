Sıfır otomobilde tüm dengeleri değiştirecek sevkiyat! Haydarpaşa Limanı’nda binlercesi böyle görüntülendi

Hyundai, Türkiye'de üretilen i20'de 140 bin TL'ye varan indirim veya 250 bin TL'ye 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği sunuyor. BAYON'da indirim 150 bin TL'ye kadar çıkarken, 250 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli finansman seçeneği de bulunuyor.