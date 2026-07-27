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Sıfır otomobilde tüm dengeleri değiştirecek sevkiyat! Haydarpaşa Limanı'nda binlercesi böyle görüntülendi

Kampanyalarla hareketlenen otomobil piyasasını domine edecek haber Haydarpaşa limanından geldi. Deniz yoluyla gelen sıfır kilometre otomobiller, gümrük işlemlerinin ardından ülke genelindeki bayi ve galerilere gönderilmeden önce havadan görüntülendi.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.07.2026 12:28 Güncelleme Tarihi: 27.07.2026 13:21
Sıfır otomobilde tüm dengeleri değiştirecek sevkiyat! Haydarpaşa Limanı’nda binlercesi böyle görüntülendi

İstanbul'un ve Marmara Bölgesi'nin en kritik lojistik merkezlerinden biri olan tarihi Haydarpaşa Limanı, son günlerde dikkat çeken bir lojistik hareketliliğe ev sahipliği yapıyor.

Sıfır otomobilde tüm dengeleri değiştirecek sevkiyat! Haydarpaşa Limanı’nda binlercesi böyle görüntülendi

Yurt dışından deniz yoluyla Türkiye'ye getirilen binlerce ithal sıfır kilometre otomobil, liman sahasında devasa bir araç parkı oluşturdu.

Sıfır otomobilde tüm dengeleri değiştirecek sevkiyat! Haydarpaşa Limanı’nda binlercesi böyle görüntülendi

Türkiye pazarına giriş yapan araçlar, gümrük işlemlerinin tamamlanmasına kadar Haydarpaşa Limanı'nda bekletiliyor. İşlemlerin ardından otomobillerin ülke genelindeki bayi ve galerilere gönderilerek satışa sunulacağı belirtildi.

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Sıfır otomobilde tüm dengeleri değiştirecek sevkiyat! Haydarpaşa Limanı’nda binlercesi böyle görüntülendi

BİNLERCE SIFIR OTOMOBİL BAYİLERE DAĞITILACAK

Piyasadaki araç arzı ve lojistik akış açısından önem taşıyan sevkiyatın, önümüzdeki günlerde gümrük çıkışlarının hızlanmasıyla birlikte iç pazardaki teslimat süreçlerine de olumlu yansıması bekleniyor.

Sıfır otomobilde tüm dengeleri değiştirecek sevkiyat! Haydarpaşa Limanı’nda binlercesi böyle görüntülendi

Özellikle ithal otomobillerde gerçekleştirilen yüksek miktarlı sevkiyat, markaların Türkiye'deki stok durumları açısından da önem taşıyor. Gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından limandaki araçların farklı kentlerdeki satış noktalarına sevk edilmesi bekleniyor.

Sıfır otomobilde tüm dengeleri değiştirecek sevkiyat! Haydarpaşa Limanı’nda binlercesi böyle görüntülendi

DRON İLE HAVADAN GÖRSEL ŞÖLEN

Liman sahasını adeta devasa bir açık hava oto galerisine dönüştüren binlerce sıfır kilometre otomobil, dron ile havadan görüntülendi.

Çekilen kuş bakışı görüntülerde nizami şekilde sıralanan, yüzlerce metre boyunca uzanan araç dizileri ve limandaki yoğun lojistik hareketlilik gözler önüne serildi.

Sıfır otomobilde tüm dengeleri değiştirecek sevkiyat! Haydarpaşa Limanı’nda binlercesi böyle görüntülendi

Haydarpaşa'daki görüntüler dikkatleri sıfır otomobil piyasasına da çevirdi Haydarpaşa Limanı'ndaki binlerce aracın gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından bayi ve galerilere dağıtılması, özellikle ithal modellerde stok durumuna, teslimat sürelerine ve fiyatlarına olumlu yansıması bekleniyor.

Sıfır otomobilde tüm dengeleri değiştirecek sevkiyat! Haydarpaşa Limanı’nda binlercesi böyle görüntülendi

MARKALAR KAMPANYALARDA GAZA BASTI

Sıfır otomobil piyasasında son günlerde düzenlenen kampanyalarla dikkat çekiyor. Sıfır otomobil pazarında yüksek fiyatların etkisini azaltmak isteyen markalar temmuz ayında nakit indirim, düşük faizli kredi ve sıfır faizli finansman seçeneklerini öne çıkarıyor.

Sıfır otomobilde tüm dengeleri değiştirecek sevkiyat! Haydarpaşa Limanı’nda binlercesi böyle görüntülendi

Hyundai, Türkiye'de üretilen i20'de 140 bin TL'ye varan indirim veya 250 bin TL'ye 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği sunuyor. BAYON'da indirim 150 bin TL'ye kadar çıkarken, 250 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli finansman seçeneği de bulunuyor.

Sıfır otomobilde tüm dengeleri değiştirecek sevkiyat! Haydarpaşa Limanı’nda binlercesi böyle görüntülendi

Temmuz ayında en ucuz sıfır otomobiller şu şekilde:

Sıfır otomobilde tüm dengeleri değiştirecek sevkiyat! Haydarpaşa Limanı’nda binlercesi böyle görüntülendi

Dacia Sandero Essential TCe 100: 1.299.000 TL

Sıfır otomobilde tüm dengeleri değiştirecek sevkiyat! Haydarpaşa Limanı’nda binlercesi böyle görüntülendi

Kia Picanto 1.0L 67 PS AMT Cool: 1.335.000 TL (kampanyalı)

Sıfır otomobilde tüm dengeleri değiştirecek sevkiyat! Haydarpaşa Limanı’nda binlercesi böyle görüntülendi

Fiat Egea Sedan Easy 1.6 M.Jet 130 HP: 1.369.900 TL (kampanyalı)

Sıfır otomobilde tüm dengeleri değiştirecek sevkiyat! Haydarpaşa Limanı’nda binlercesi böyle görüntülendi

Opel Corsa 1.2 100 HP MT6 Edition: 1.395.000 TL (kampanyalı) — Normal anahtar teslim fiyatı 1.535.000 TL.

Sıfır otomobilde tüm dengeleri değiştirecek sevkiyat! Haydarpaşa Limanı’nda binlercesi böyle görüntülendi

Citroën ë-C3: 1.440.000 TL (kampanyalı)

Sıfır otomobilde tüm dengeleri değiştirecek sevkiyat! Haydarpaşa Limanı’nda binlercesi böyle görüntülendi

Hyundai i20: 1.470.000 TL

Sıfır otomobilde tüm dengeleri değiştirecek sevkiyat! Haydarpaşa Limanı’nda binlercesi böyle görüntülendi

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S: 1.790.000 TL

Sıfır otomobilde tüm dengeleri değiştirecek sevkiyat! Haydarpaşa Limanı’nda binlercesi böyle görüntülendi

Škoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG: 1.819.900 TL

Sıfır otomobilde tüm dengeleri değiştirecek sevkiyat! Haydarpaşa Limanı’nda binlercesi böyle görüntülendi

Renault Clio Evolution Plus TCe 115 EDC: 1.830.000 TL

Sıfır otomobilde tüm dengeleri değiştirecek sevkiyat! Haydarpaşa Limanı’nda binlercesi böyle görüntülendi

SEAT Ibiza 1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus: 1.857.000 TL

Sıfır otomobilde tüm dengeleri değiştirecek sevkiyat! Haydarpaşa Limanı’nda binlercesi böyle görüntülendi

Nissan Juke 1.0 DIG-T Tekna Plus DCT: 1.875.000 TL (kampanyalı)

Sıfır otomobilde tüm dengeleri değiştirecek sevkiyat! Haydarpaşa Limanı’nda binlercesi böyle görüntülendi

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil: 1.909.048 TL

Sıfır otomobilde tüm dengeleri değiştirecek sevkiyat! Haydarpaşa Limanı’nda binlercesi böyle görüntülendi

Peugeot E-208 GT 100 kW: 1.999.500 TL

Sıfır otomobilde tüm dengeleri değiştirecek sevkiyat! Haydarpaşa Limanı’nda binlercesi böyle görüntülendi

Suzuki Vitara 1.4 MHEV GL Elegance: 2.063.000 TL

Sıfır otomobilde tüm dengeleri değiştirecek sevkiyat! Haydarpaşa Limanı’nda binlercesi böyle görüntülendi

Volkswagen Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life: 2.165.000 TL