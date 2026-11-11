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SON DAKİKA | 1 milyon liranın 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka mevduat faizi hesabı
SON DAKİKA | 1 milyon liranın 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka mevduat faizi hesabı
Mevduat faizleri altından sonra en çok tercih edilen yatırım aracı… Mevduat faizi oranları Merkez Bankası'nın bankalara uyguladığı faiz oranlarına göre değişiyor. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre ekim ayında en yüksek reel getiriyi mevduat faizleri sağladı. Bazı bankalarda 1 milyon liranın 32 günlük getirisi 29 bin liraya kadar yükseliyor. İşte banka banka mevduat faizi oranları ve 32 günlük getirileri…
Giriş Tarihi: 11.11.2026 10:05
Güncelleme Tarihi: 11.11.2026 10:06