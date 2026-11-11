SON DAKİKA | 1 milyon liranın 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka mevduat faizi hesabı

EKİMDE EN YÜKSEK GETİRİ MEVDUATTA

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ekimde en yüksek aylık reel getiri, yüzde 0,39 ile mevduat faizinde (brüt) gerçekleşti. Mevduat faizi (brüt) 3 aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,9, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,92 ile en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.