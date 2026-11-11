Trend Galeri Trend Ekonomi SON DAKİKA | 1 milyon liranın 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka mevduat faizi hesabı

SON DAKİKA | 1 milyon liranın 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka mevduat faizi hesabı

Mevduat faizleri altından sonra en çok tercih edilen yatırım aracı… Mevduat faizi oranları Merkez Bankası'nın bankalara uyguladığı faiz oranlarına göre değişiyor. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre ekim ayında en yüksek reel getiriyi mevduat faizleri sağladı. Bazı bankalarda 1 milyon liranın 32 günlük getirisi 29 bin liraya kadar yükseliyor. İşte banka banka mevduat faizi oranları ve 32 günlük getirileri…

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SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.11.2026 10:05 Güncelleme Tarihi: 11.11.2026 10:06
SON DAKİKA | 1 milyon liranın 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka mevduat faizi hesabı

Mevduat faizi yatırımlar tarafından özellikle yüksek faiz dönemlerinden sıklıkla tercih ediliyor. Mevduat faizi oranları bankadan bankaya değişiyor. Mevduat faizleri ekim ayında yüzde 36,4'e kadar geriledi. Buna rağmen mevduata ihtiyacı olan bankalar daha yüksek faizler kullanmaya devam ediyor.

SON DAKİKA | 1 milyon liranın 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka mevduat faizi hesabı

EKİMDE EN YÜKSEK GETİRİ MEVDUATTA

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ekimde en yüksek aylık reel getiri, yüzde 0,39 ile mevduat faizinde (brüt) gerçekleşti. Mevduat faizi (brüt) 3 aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,9, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,92 ile en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

SON DAKİKA | 1 milyon liranın 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka mevduat faizi hesabı

YÜZDE 36,4'E KADAR GERİLEDİ

TL mevduat faizleri 9 Ekim haftasındaki gerileme ile 1-3 ay vadeli Türk lirası mevduatlarda ortalama basit faiz oranı ise yüzde 36,4 seviyesine kadar gelmişti. Merkez Bankası 22 Ekim'de yapılan Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37'den yüzde 36'ya indirilmesine karar verdi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA | 1 milyon liranın 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka mevduat faizi hesabı

GÜNCEL MEVDUAT FAİZİ ORANLARI NE KADAR?

Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitmesine rağmen bazı bankalar TL mevduat ihtiyaçlarını karşılamak için müşterilerine mevduatlarda daha yüksek faiz uygulayabiliyor. Bankalarda gelen olarak mevduat faizi oranları yüzde 40 yüzde 42 arasında değişiyor.

SON DAKİKA | 1 milyon liranın 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka mevduat faizi hesabı

1 MİLYON LİRANIN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ NE KADAR?

TEB

Faiz Oranı: Yüzde 40,50
Net Kazanç: 25.255 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.025.255 TL

SON DAKİKA | 1 milyon liranın 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka mevduat faizi hesabı

HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 35
Net Kazanç: 25.315 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.025.315 TL

SON DAKİKA | 1 milyon liranın 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka mevduat faizi hesabı

FİBABANKA

Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 25.434 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.025.434 TL

SON DAKİKA | 1 milyon liranın 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka mevduat faizi hesabı

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: Yüzde 40
Net Kazanç: 25.819 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.025.819 TL

SON DAKİKA | 1 milyon liranın 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka mevduat faizi hesabı

ING

Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 26.204 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.026.204 TL

SON DAKİKA | 1 milyon liranın 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka mevduat faizi hesabı

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 26.278 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.026.278 TL

SON DAKİKA | 1 milyon liranın 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka mevduat faizi hesabı

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 36,50
Net Kazanç: 26.400 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.026.400 TL

SON DAKİKA | 1 milyon liranın 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka mevduat faizi hesabı

ENPARA

Faiz Oranı: Yüzde 36,75
Net Kazanç: 26.580 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.026.580 TL

SON DAKİKA | 1 milyon liranın 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka mevduat faizi hesabı

ODEA

Faiz Oranı: Yüzde 37
Net Kazanç: 26.761 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.026.761 TL

SON DAKİKA | 1 milyon liranın 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka mevduat faizi hesabı

ZİRAAT DİNAMİK

Faiz Oranı: Yüzde 37
Net Kazanç: 26.761 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.026.761 TL

SON DAKİKA | 1 milyon liranın 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka mevduat faizi hesabı

ON DİJİTAL

Faiz Oranı: Yüzde 37
Net Kazanç: 26.761 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.026.761 TL

SON DAKİKA | 1 milyon liranın 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka mevduat faizi hesabı

TÜRK TİCARET BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 29.088 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.029.088 TL

SON DAKİKA | 1 milyon liranın 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka mevduat faizi hesabı

HAYAT FİNANS

Kâr Payı Oranı: Yüzde 40,71
Net Kazanç: 29.445 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.029.445 TL

SON DAKİKA | 1 milyon liranın 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka mevduat faizi hesabı

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 38
Net Kazanç: 27.484 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.027.484 TL

SON DAKİKA | 1 milyon liranın 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka mevduat faizi hesabı

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 37,50
Net Kazanç: 27.482,67 ₺TL
Vade Sonu Bakiye: 1.027.482,67

SON DAKİKA | 1 milyon liranın 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka mevduat faizi hesabı

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 37
Net Kazanç: 26.761 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.026.761 TL

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#MERKEZ BANKASI #TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU