Trend
Galeri
Trend Ekonomi
SON DAKİKA! 1 milyon liranın 32 günlük getirisi belli oldu: Güncel mevduat faizleri ne kadar oldu?
SON DAKİKA! 1 milyon liranın 32 günlük getirisi belli oldu: Güncel mevduat faizleri ne kadar oldu?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) perşembe günü saat 14:00'da faiz kararını açıklayacak. Tüm yatırımcılar politika faizlerine yönelik alınacak karara göre pozisyon alacak. 9 Ekim haftasında 1-3 ay vadeli Türk lirası mevduatlarda ortalama basit faiz oranı yüzde 36,4 seviyesine kadar geriledi. Bankaların mevduat faizleri değişti mi? Türkiye'de yatırımcının ilk sıradaki tercihlerinden olan mevduat faizi oranları ne kadar oldu? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 20.10.2026 16:23
Güncelleme Tarihi: 20.10.2026 16:33