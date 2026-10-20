SON DAKİKA! 1 milyon liranın 32 günlük getirisi belli oldu: Güncel mevduat faizleri ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı mevduat faizi oranlarını da belirleyecek. Türk lirası mevduat faizleri ne kadar oldu? Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti yüzde 37 seviyesine geldi. Bankalarda mevduat faizi oranları ne kadar oldu? İşte merak edilenler…