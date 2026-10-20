Trend Galeri Trend Ekonomi SON DAKİKA! 1 milyon liranın 32 günlük getirisi belli oldu: Güncel mevduat faizleri ne kadar oldu?

SON DAKİKA! 1 milyon liranın 32 günlük getirisi belli oldu: Güncel mevduat faizleri ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) perşembe günü saat 14:00'da faiz kararını açıklayacak. Tüm yatırımcılar politika faizlerine yönelik alınacak karara göre pozisyon alacak. 9 Ekim haftasında 1-3 ay vadeli Türk lirası mevduatlarda ortalama basit faiz oranı yüzde 36,4 seviyesine kadar geriledi. Bankaların mevduat faizleri değişti mi? Türkiye'de yatırımcının ilk sıradaki tercihlerinden olan mevduat faizi oranları ne kadar oldu? İşte detaylar…

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SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.10.2026 16:23 Güncelleme Tarihi: 20.10.2026 16:33
SON DAKİKA! 1 milyon liranın 32 günlük getirisi belli oldu: Güncel mevduat faizleri ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı mevduat faizi oranlarını da belirleyecek. Türk lirası mevduat faizleri ne kadar oldu? Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti yüzde 37 seviyesine geldi. Bankalarda mevduat faizi oranları ne kadar oldu? İşte merak edilenler…

SON DAKİKA! 1 milyon liranın 32 günlük getirisi belli oldu: Güncel mevduat faizleri ne kadar oldu?

MEVDUAT FAİZLERİ NE KADAR OLDU?

Mevduat faizlerine uygulanan basit faiz yüzde 36,4'e kadar geriledi. Bankalarda uygulanan faiz oranları ise bazı bankalarda yüzde 40 seviyelerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor.

SON DAKİKA! 1 milyon liranın 32 günlük getirisi belli oldu: Güncel mevduat faizleri ne kadar oldu?

Merkez Bankası verilerine göre 9 Ekim haftası mevduat faizi oranları

  • 1 aylık faiz: %42,88
  • 3 aylık faiz: %43,20
  • 6 aylık faiz: 42,23
  • 1 yıla kadar faiz: 37,57

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA! 1 milyon liranın 32 günlük getirisi belli oldu: Güncel mevduat faizleri ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre bankanın ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti yüzde 37 seviyesine inerken, Kredili Mevduat Hesabı (KMH) ve ticari kredi kartları hariç tutulduğunda ortalama ticari kredi faizi yüzde 39 olarak gerçekleşti.

SON DAKİKA! 1 milyon liranın 32 günlük getirisi belli oldu: Güncel mevduat faizleri ne kadar oldu?

ZİRAAT KATILIM

Kâr Payı Oranı: Yüzde 36
Net Kazanç: 21.179 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.021.179 TL

SON DAKİKA! 1 milyon liranın 32 günlük getirisi belli oldu: Güncel mevduat faizleri ne kadar oldu?

HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 35
Net Kazanç: 25.315 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.025.315 TL

SON DAKİKA! 1 milyon liranın 32 günlük getirisi belli oldu: Güncel mevduat faizleri ne kadar oldu?

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: Yüzde 40,25
Net Kazanç: 25.983 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.025.983 TL

SON DAKİKA! 1 milyon liranın 32 günlük getirisi belli oldu: Güncel mevduat faizleri ne kadar oldu?

FİBABANKA

Faiz Oranı: Yüzde 43
Net Kazanç: 26.048 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.026.048 TL

SON DAKİKA! 1 milyon liranın 32 günlük getirisi belli oldu: Güncel mevduat faizleri ne kadar oldu?

TEB

Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 26.204 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.026.204 TL

SON DAKİKA! 1 milyon liranın 32 günlük getirisi belli oldu: Güncel mevduat faizleri ne kadar oldu?

ENPARA

Faiz Oranı: Yüzde 36,75
Net Kazanç: 26.580 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.026.580 TL

SON DAKİKA! 1 milyon liranın 32 günlük getirisi belli oldu: Güncel mevduat faizleri ne kadar oldu?

ON DİJİTAL

Faiz Oranı: Yüzde 37
Net Kazanç: 26.761 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.026.761 TL

SON DAKİKA! 1 milyon liranın 32 günlük getirisi belli oldu: Güncel mevduat faizleri ne kadar oldu?

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: Yüzde 43
Net Kazanç: 26.913 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.026.913 TL

SON DAKİKA! 1 milyon liranın 32 günlük getirisi belli oldu: Güncel mevduat faizleri ne kadar oldu?

ODEA

Faiz Oranı: Yüzde 37,5
Net Kazanç: 27.123 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.027.123 TL

SON DAKİKA! 1 milyon liranın 32 günlük getirisi belli oldu: Güncel mevduat faizleri ne kadar oldu?

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 37,5
Net Kazanç: 27.123 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.027.123 TL

SON DAKİKA! 1 milyon liranın 32 günlük getirisi belli oldu: Güncel mevduat faizleri ne kadar oldu?

ING

Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 27.472 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.027.472 TL

SON DAKİKA! 1 milyon liranın 32 günlük getirisi belli oldu: Güncel mevduat faizleri ne kadar oldu?

ANADOLUBANK

Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 27.472 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.027.472 TL

SON DAKİKA! 1 milyon liranın 32 günlük getirisi belli oldu: Güncel mevduat faizleri ne kadar oldu?

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 38
Net Kazanç: 27.484 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.027.484 TL

SON DAKİKA! 1 milyon liranın 32 günlük getirisi belli oldu: Güncel mevduat faizleri ne kadar oldu?

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 38
Net Kazanç: 27.854 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.027.854 TL

SON DAKİKA! 1 milyon liranın 32 günlük getirisi belli oldu: Güncel mevduat faizleri ne kadar oldu?

QNB

Faiz Oranı: Yüzde 38,5
Net Kazanç: 27.846 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.027.846 TL

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI #TÜRK LİRASI