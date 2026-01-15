Trend Galeri Trend Ekonomi SON DAKİKA 2026 EMEKLİ MAAŞI: Emekliye çifte destek! Maaşlar artıyor, vatandaşlık geliri geliyor

Emekli zammına ilişkin sıcak gelişmeler art arda gelmeye devam ediyor. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin merakla beklediği artış netleşirken, 2025'te 16.811 TL olarak uygulanan en düşük aylığın, 2026 yılı için %18,6 zamla 20 bin TL'ye yükseltileceği bildirildi. Meclis'te yapılacak oylama bu düzenlemeyi resmileştirecek. Emeklileri sevindiren bir diğer gelişme ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hayata geçirilen ve kamuoyunda "vatandaşlık maaşı" olarak bilinen yeni gelir destek sistemi oldu. Bu uygulamanın yeni yılda emeklilerin gelirini artırması planlanıyor. Ayrıca gözler, bu yıl yapılacak bayram ikramiyesi artışına çevrildi. Kulislerde konuşulan rakamlar netleşmeye başlarken, emeklinin gelirini artıracak ek düzenlemeler de gündemdeki yerini koruyor. İşte tüm ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 15.01.2026 07:08