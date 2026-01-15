Trend Galeri Trend Ekonomi SON DAKİKA 2026 EMEKLİ MAAŞI: Emekliye çifte destek! Maaşlar artıyor, vatandaşlık geliri geliyor

Emekli zammına ilişkin sıcak gelişmeler art arda gelmeye devam ediyor. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin merakla beklediği artış netleşirken, 2025'te 16.811 TL olarak uygulanan en düşük aylığın, 2026 yılı için %18,6 zamla 20 bin TL'ye yükseltileceği bildirildi. Meclis'te yapılacak oylama bu düzenlemeyi resmileştirecek. Emeklileri sevindiren bir diğer gelişme ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hayata geçirilen ve kamuoyunda "vatandaşlık maaşı" olarak bilinen yeni gelir destek sistemi oldu. Bu uygulamanın yeni yılda emeklilerin gelirini artırması planlanıyor. Ayrıca gözler, bu yıl yapılacak bayram ikramiyesi artışına çevrildi. Kulislerde konuşulan rakamlar netleşmeye başlarken, emeklinin gelirini artıracak ek düzenlemeler de gündemdeki yerini koruyor. İşte tüm ayrıntılar…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.01.2026 07:08
Yeni yıl ile birlikte emekli maaşlarına yapılacak zam oranları, açıklanan enflasyon verilerinin ardından netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri %12,19 oranında artış alırken, memurlar ve memur emeklilerinin maaş artışı %18,60 olarak belirlendi. TÜİK verileri doğrultusunda 2025 yılında 16.881 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşının %12,19 zamla 18.938 TL seviyesine çıkması beklenirken, AK Parti yeni bir düzenleme için harekete geçti.

Meclis'e sunulan teklif ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük aylığının 20 bin TL'ye yükseltilmesi öngörülüyor. En düşük emekli maaşına yapılacak düzenlemenin ardından gözler, bayram ikramiyelerine yapılacak artış ve vatandaşlık maaşı düzenlemesine çevrildi. İşte detaylar…

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 20 BİN TL'YE YÜKSELİYOR

Normal şartlarda yüzde 12,19 zamla en düşük emekli maaşı 16.881 TL'den 18.939 TL'ye çıkacaktı. Ancak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bütçe imkânları doğrultusunda artırılsın" yönündeki talimatıyla yeni bir çalışma başlatıldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda en düşük emekli aylığına %18,48 oranında zam yapılması kararlaştırıldı ve rakam 20 bin TL seviyesine çıkarıldı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yaptığı açıklamada "16.881 TL olarak ödenen emekli aylığı %18,48 zamla 20 bin TL'ye yükseltildi. 2026 Ocak itibarıyla bu tutar geçerli olacak" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLIK MAAŞI İÇİN SÜREÇ BAŞLIYOR

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan ve kamuoyunda "vatandaşlık maaşı" olarak bilinen gelir tamamlayıcı aile destek sistemi için çalışmalar hız kazandı. Haziran ayında pilot illerde başlaması planlanan uygulama, sonraki dönemde tüm Türkiye'de yaygınlaştırılacak.

Sistemin önemli hedeflerinden biri emeklilere ek gelir desteği sağlamak. Artan yaşlı nüfusun ihtiyaçları bu model içinde ele alınarak, gereksinimlere göre özel destekler sunulacak. En düşük emekli maaşı alan kesimin durumunun da bu kapsamda yeniden değerlendirilmesi ve uzun vadeli çözüm yollarının belirlenmesi planlanıyor.

BAYRAM İKRAMİYELERİ İÇİN MASADA OLAN RAKAMLAR

En düşük emekli maaşında yapılan düzenlemenin ardından gözler bu kez bayram ikramiyelerine çevrildi. 2018'den bu yana ödenen ikramiyelerde artış yapılması bekleniyor.

Kulis bilgilerinde ikramiye tutarının 1000 TL – 1500 TL artışla, 5 bin TL ile 5 bin 500 TL aralığına çıkarılabileceği konuşuluyor. Ancak ağırlıklı görüş, ikramiyenin 5 bin TL olarak belirlenmesi yönünde.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

En düşük emekli maaşına ilişkin düzenleme:

  • Bu perşembe TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek,
  • Ardından TBMM Genel Kurulu'nda oylanacak,
  • Kabul edilmesi halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girecek.
YENİ DÜZENLEMEDEN KİMLER YARARLANACAK?

20 bin TL'lik yeni alt sınırdan, zam oranı olan %12,19 ile bu tutara ulaşamayan emekliler faydalanacak. Yani kök maaşı 17.827 TL'nin altında olan tüm SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu düzenlemeden yararlanacak.

İŞTE KÖK MAAŞ TABLOSU...