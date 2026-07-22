SON DAKİKA 2026 EMEKLİ PROMOSYONU: Bankalar kampanyalarını güncelledi: 35 bin TL’yi aşan teklifler...

Temmuz 2026 itibarıyla emekli maaşını farklı bir bankaya taşımayı planlayan milyonlarca emekli, bankaların sunduğu güncel promosyon kampanyalarını yakından takip ediyor. Promosyon ödemeleri; emekli maaşının tutarı, üç yıllık maaş taşıma taahhüdü ve bankaların sunduğu ek avantajlara göre farklılık gösteriyor. Kamu ve özel bankaların güncel promosyon miktarları ile ek fırsatları, emeklilerin en çok araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediyor. İşte bankaların güncel emekli promosyonları ve sundukları avantajlar…