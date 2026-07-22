SON DAKİKA 2026 EMEKLİ PROMOSYONU: Bankalar kampanyalarını güncelledi: 35 bin TL’yi aşan teklifler...

QNB'DEN EMEKLİLERE 20 BİN TL'YE VARAN PROMOSYON FIRSATI

QNB, emekli maaşı promosyon kampanyasının detaylarını açıkladı. Emekli maaşını bankaya taşıyan ve 3 yıl boyunca QNB'den alma taahhüdü veren müşteriler, maaş tutarlarına göre belirlenen promosyon ödemelerinden yararlanabiliyor.

Kampanya kapsamında 0-9 bin 999 TL arasındaki maaşlara 8 bin 500 TL, 10 bin-14 bin 999 TL arasındaki maaşlara 13 bin 500 TL, 15 bin-19 bin 999 TL arasındaki maaşlara 16 bin 500 TL, 20 bin TL ve üzerindeki maaşlara ise 20 bin TL promosyon ödemesi yapılıyor.

Emekli müşterilere ayrıca ücretsiz EFT ve havale işlemleri, belirli ATM işlemlerinde ücretsiz kullanım, öncelikli şube hizmeti ve QNB Emekli Kredi Kartı avantajları sunuluyor. Başvurular şubeler, internet ve mobil bankacılık ile müşteri hizmetleri üzerinden gerçekleştirilebiliyor.