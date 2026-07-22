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SON DAKİKA 2026 EMEKLİ PROMOSYONU: Bankalar kampanyalarını güncelledi: 35 bin TL'yi aşan teklifler...

Temmuz 2026 itibarıyla emekli maaşını farklı bir bankaya taşımayı planlayan milyonlarca emekli, bankaların sunduğu güncel promosyon kampanyalarını yakından takip ediyor. Promosyon ödemeleri; emekli maaşının tutarı, üç yıllık maaş taşıma taahhüdü ve bankaların sunduğu ek avantajlara göre farklılık gösteriyor. Kamu ve özel bankaların güncel promosyon miktarları ile ek fırsatları, emeklilerin en çok araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediyor. İşte bankaların güncel emekli promosyonları ve sundukları avantajlar…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.07.2026 08:52 Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 08:56
SON DAKİKA 2026 EMEKLİ PROMOSYONU: Bankalar kampanyalarını güncelledi: 35 bin TL’yi aşan teklifler...

Temmuz 2026 itibarıyla emekli maaşını başka bir bankaya taşımayı düşünen milyonlarca vatandaş, bankaların güncel promosyon kampanyalarını yakından izliyor. Bankalar promosyon tutarlarını güncellerken, en yüksek ödeme yapan kurumlar da emeklilerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.

SON DAKİKA 2026 EMEKLİ PROMOSYONU: Bankalar kampanyalarını güncelledi: 35 bin TL’yi aşan teklifler...

Emekli promosyonları; maaş tutarı, üç yıllık maaş taşıma taahhüdü ile kredi kartı kullanımı, otomatik fatura ödeme talimatı ve bankaların belirlediği ek kampanya koşullarına göre değişebiliyor. Bu nedenle emeklilerin, açıklanan toplam promosyon tutarının yanı sıra herhangi bir ek şart aranmadan ödenen nakit promosyon miktarını da dikkate alması gerekiyor.

SON DAKİKA 2026 EMEKLİ PROMOSYONU: Bankalar kampanyalarını güncelledi: 35 bin TL’yi aşan teklifler...

Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan zam sonrası bankalar arasındaki promosyon yarışı daha da hız kazanırken, kamu ve özel bankaların sunduğu güncel ödeme tutarları ve kampanya ayrıntıları da belli oldu. Uzmanlar, banka tercihinde yalnızca en yüksek promosyon miktarına değil; kampanya şartları, ek avantajlar ve taahhüt yükümlülüklerinin de birlikte değerlendirilmesini öneriyor.

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SON DAKİKA 2026 EMEKLİ PROMOSYONU: Bankalar kampanyalarını güncelledi: 35 bin TL’yi aşan teklifler...

İŞTE TEMMUZ 2026 İTİBARIYLA BANKALARIN GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONU KAMPANYALARI VE ÖDEME TUTARLARI...

SON DAKİKA 2026 EMEKLİ PROMOSYONU: Bankalar kampanyalarını güncelledi: 35 bin TL’yi aşan teklifler...

QNB'DEN EMEKLİLERE 20 BİN TL'YE VARAN PROMOSYON FIRSATI

QNB, emekli maaşı promosyon kampanyasının detaylarını açıkladı. Emekli maaşını bankaya taşıyan ve 3 yıl boyunca QNB'den alma taahhüdü veren müşteriler, maaş tutarlarına göre belirlenen promosyon ödemelerinden yararlanabiliyor.

Kampanya kapsamında 0-9 bin 999 TL arasındaki maaşlara 8 bin 500 TL, 10 bin-14 bin 999 TL arasındaki maaşlara 13 bin 500 TL, 15 bin-19 bin 999 TL arasındaki maaşlara 16 bin 500 TL, 20 bin TL ve üzerindeki maaşlara ise 20 bin TL promosyon ödemesi yapılıyor.

Emekli müşterilere ayrıca ücretsiz EFT ve havale işlemleri, belirli ATM işlemlerinde ücretsiz kullanım, öncelikli şube hizmeti ve QNB Emekli Kredi Kartı avantajları sunuluyor. Başvurular şubeler, internet ve mobil bankacılık ile müşteri hizmetleri üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

SON DAKİKA 2026 EMEKLİ PROMOSYONU: Bankalar kampanyalarını güncelledi: 35 bin TL’yi aşan teklifler...

TEB

TEB, emekli müşterilerine yönelik yeni promosyon kampanyasını duyurdu. Banka, emekli maaşını TEB'e taşıyan ve 36 ay boyunca bankadan alma taahhüdü veren müşterilere 21.000 TL'ye varan promosyon imkânı sunuyor.

Kampanya kapsamında maaş tutarına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen nakit promosyona ek olarak, otomatik fatura talimatı şartıyla 9.000 TL'ye kadar ilave ödeme yapılabiliyor. Böylece toplam kazanç en üst dilimde 21.000 TL'ye ulaşıyor.

Ek promosyondan yararlanmak için elektrik veya doğalgaz faturası dahil en az iki otomatik ödeme talimatı verilmesi gerekiyor.

1 – 31 Temmuz 2026 dönemine ilişkin emekli bankacılığı kampanyasından SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri yararlanabiliyor. Ödemelerin, maaşın bankaya yatırılmasının ardından taahhüt şartlarına bağlı olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

SON DAKİKA 2026 EMEKLİ PROMOSYONU: Bankalar kampanyalarını güncelledi: 35 bin TL’yi aşan teklifler...

YAPI KREDİ'DEN EMEKLİLERE 30 BİN TL'YE VARAN PROMOSYON FIRSATI

Yapı Kredi, emekli maaşı promosyon kampanyasının detaylarını açıkladı. 19 Eylül 2025 - 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında promosyon taahhüdü veren SGK emeklileri, maaş tutarlarına göre belirlenen ödemelerden yararlanabilecek.

Kampanya kapsamında 20 bin TL ve üzeri maaş alan emeklilere 15 bin TL nakit promosyon verilirken; fatura talimatı, kredi kartı harcaması, dijital aktiflik ve mobil müşteri olma gibi ek fırsatlarla toplam kazanç 30 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Yapı Kredi müşterileri maaş taşıma işlemlerini mobil uygulama, internet şube, müşteri hizmetleri, şubeler veya e-Devlet üzerinden gerçekleştirebiliyor. Yeni emekli olacak vatandaşlar da emeklilik başvurusu sırasında banka tercihini Yapı Kredi'den yana kullanabiliyor.

SON DAKİKA 2026 EMEKLİ PROMOSYONU: Bankalar kampanyalarını güncelledi: 35 bin TL’yi aşan teklifler...

DENİZBANK'TAN EMEKLİLERE 30 BİN TL'YE VARAN PROMOSYON FIRSATI

DenizBank, Temmuz 2026 emekli promosyon kampanyasının detaylarını açıkladı. Emekli maaşını bankaya taşıyan veya taahhüdünü yenileyen müşteriler, maaş tutarlarına göre belirlenen promosyon ödemelerinden yararlanabiliyor.

Kampanya kapsamında 12 bin TL'ye kadar nakit promosyon sunulurken; yeni hesap açılması, Kredili Mevduat Hesabı kullanımı, iki otomatik fatura talimatı verilmesi ve aktif kredi kartı kullanımı gibi ek şartlarla toplam kazanç 30 bin TL'ye kadar çıkıyor.

11 Haziran-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli kampanyadan yararlanmak için emeklilerin maaşlarını 3 yıl boyunca DenizBank'tan alma taahhüdü vermesi gerekiyor. Başvurular MobilDeniz, e-Devlet, şubeler ve müşteri hizmetleri üzerinden yapılabiliyor. Ek ürün şartlarının yerine getirilmemesi durumunda ilgili ödül tutarları geri alınabiliyor.

SON DAKİKA 2026 EMEKLİ PROMOSYONU: Bankalar kampanyalarını güncelledi: 35 bin TL’yi aşan teklifler...

TÜRKİYE FİNANS'TAN EMEKLİLERE 32 BİN TL'YE VARAN PROMOSYON FIRSATI

Türkiye Finans, emekli maaşı promosyon kampanyasının detaylarını açıkladı. Maaşını bankaya taşıyan emekliler, maaş tutarlarına göre belirlenen promosyon ve ek avantajlardan yararlanabiliyor.

Kampanya kapsamında 9 bin 999 TL ve altındaki maaşlara toplam 18 bin TL, 10 bin-14 bin 999 TL arasındaki maaşlara 23 bin 500 TL, 15 bin-19 bin 999 TL arasındaki maaşlara 27 bin TL, 20 bin TL ve üzerindeki maaşlara ise toplam 32 bin TL'ye varan ödeme fırsatı sunuluyor.

Emekli maaşını Türkiye Finans'a taşıyan müşteriler, davet ettikleri her emekli yakını için 500 TL, toplamda 5 bin TL'ye kadar ek nakit ödül kazanabiliyor. Ayrıca ücretsiz para transferi, ATM kullanım avantajları ve öncelikli şube hizmeti gibi ayrıcalıklardan da yararlanabiliyor.

Maaş taşıma işlemleri Türkiye Finans Mobil, internet şube, müşteri hizmetleri veya şubeler üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

SON DAKİKA 2026 EMEKLİ PROMOSYONU: Bankalar kampanyalarını güncelledi: 35 bin TL’yi aşan teklifler...

ZİRAAT BANKASI'NDAN EMEKLİLERE 12 BİN TL'YE VARAN PROMOSYON

Ziraat Bankası, SGK emeklileri için sunduğu promosyon kampanyasının detaylarını açıkladı. Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaşlarını 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığıyla alma sözü vererek promosyondan yararlanabiliyor.

Kampanya kapsamında 0-9 bin 999 TL arasındaki maaşlara 5 bin TL, 10 bin-14 bin 999 TL arasındaki maaşlara 8 bin TL, 15 bin-19 bin 999 TL arasındaki maaşlara 10 bin TL, 20 bin TL ve üzerindeki maaşlara ise 12 bin TL ödeme yapılıyor.

Promosyon başvuruları Ziraat Mobil, internet şube, ATM, SMS, müşteri hizmetleri ve şubeler üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Ödemeler 3 yıllık taahhüt karşılığında peşin olarak yapılıyor.

SON DAKİKA 2026 EMEKLİ PROMOSYONU: Bankalar kampanyalarını güncelledi: 35 bin TL’yi aşan teklifler...

AKBANK'TAN EMEKLİLERE 15 BİN TL'YE VARAN PROMOSYON FIRSATI

Akbank, Temmuz 2026 emekli promosyon kampanyasının detaylarını açıkladı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, maaşlarını Akbank'a taşıyarak ya da mevcut promosyon taahhütlerini yenileyerek kampanyadan yararlanabiliyor.

Kampanya kapsamında 0-9 bin 999 TL arasındaki maaşlara 6 bin 250 TL, 10 bin-14 bin 999 TL arasındaki maaşlara 10 bin TL, 15 bin-19 bin 999 TL arasındaki maaşlara 12 bin 500 TL, 20 bin TL ve üzerindeki maaşlara ise 15 bin TL promosyon ödemesi yapılıyor.

Promosyondan yararlanmak için emeklilerin maaşlarını 3 yıl boyunca Akbank'tan alma taahhüdü vermesi gerekiyor. Başvurular Akbank Mobil ve müşteri iletişim merkezi üzerinden şubeye gitmeden yapılabiliyor. Ödemeler, şartların tamamlanmasının ardından emekli maaşının Akbank hesabına yatmasını takip eden 3 iş günü içinde gerçekleştiriliyor.

SON DAKİKA 2026 EMEKLİ PROMOSYONU: Bankalar kampanyalarını güncelledi: 35 bin TL’yi aşan teklifler...

ALBARAKA TÜRK'TEN EMEKLİLERE 30 BİN TL'YE VARAN PROMOSYON FIRSATI

Albaraka Türk, Temmuz 2026 emekli promosyon kampanyasının detaylarını açıkladı. 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında maaşını bankaya taşıyan SGK emeklileri, maaş tutarlarına göre belirlenen promosyon ödemelerinden yararlanabilecek.

Kampanya kapsamında emeklilere 8 bin 300 TL ile 20 bin TL arasında değişen nakit promosyon ödemesi yapılırken, iki otomatik fatura talimatı veren müşterilere 1.400 TL, yeni emekli maaş müşterisi kazandıranlara ise kişi başı 1.075 TL ek ödül veriliyor.

Ek avantajlarla birlikte toplam promosyon tutarı 30 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. 20 bin TL ve üzeri maaş alan emekliler, tüm şartları sağlamaları halinde en yüksek kazançtan yararlanabiliyor.

SON DAKİKA 2026 EMEKLİ PROMOSYONU: Bankalar kampanyalarını güncelledi: 35 bin TL’yi aşan teklifler...

ŞEKERBANK

Şekerbank, SGK emeklilerine yönelik yeni promosyon kampanyasını duyurdu. Banka, maaşını Şekerbank'a taşıyan ya da mevcut taahhüdünü yenileyen emeklilere 35.000 TL'ye kadar promosyon ve ek ödül fırsatı sunuyor.

Kampanya kapsamında 0 – 9.999 TL maaş alan emeklilere 18.000 TL'ye kadar, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise ek koşullarla birlikte 35.000 TL'ye kadar toplam ödeme yapılabiliyor.

1 – 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli kampanyadan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri yararlanabiliyor. Banka, 3 yıl boyunca maaşını Şekerbank'tan alma taahhüdü verilmesini şart koşuyor.

SON DAKİKA 2026 EMEKLİ PROMOSYONU: Bankalar kampanyalarını güncelledi: 35 bin TL’yi aşan teklifler...

KUVEYT TÜRK'TEN EMEKLİLERE 14 BİN TL'YE VARAN PROMOSYON FIRSATI

Kuveyt Türk, emekli maaşı promosyon kampanyasının detaylarını açıkladı. Maaşını bankaya taşıyan SGK emeklileri, 3 yıl boyunca maaş alma taahhüdü vererek promosyon fırsatından yararlanabiliyor.

Kampanya kapsamında 10 bin TL altındaki maaşlara 7 bin TL, 10 bin-15 bin TL arasındaki maaşlara 10 bin TL, 15 bin-20 bin TL arasındaki maaşlara 12 bin TL, 20 bin TL ve üzerindeki maaşlara ise 14 bin TL'ye kadar toplam promosyon ödemesi yapılıyor.

Emekliler; kredi kartı kullanımı ve yeni otomatik fatura talimatlarıyla ek promosyon kazanabiliyor. Başvurular Kuveyt Türk Mobil, şubeler ve diğer banka kanalları üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Promosyon ödemeleri, başvurudan sonraki 3 iş günü içinde hesaplara yatırılıyor.

Kuveyt Türk ayrıca emekli müşterilerine ücretsiz dijital para transferi, aidatsız kart avantajları ve belirli ATM işlemlerinde ücretsiz kullanım gibi ek ayrıcalıklar da sunuyor

SON DAKİKA 2026 EMEKLİ PROMOSYONU: Bankalar kampanyalarını güncelledi: 35 bin TL’yi aşan teklifler...

HALKBANK'TAN EMEKLİLERE 12 BİN TL'YE VARAN PROMOSYON

Halkbank, emekli maaşı promosyon kampanyasının detaylarını açıkladı. Buna göre maaşını 3 yıl boyunca Halkbank'tan alma sözü veren SGK emeklileri, maaş tutarlarına göre belirlenen promosyon ödemelerinden yararlanabilecek.

10 bin-14 bin 999 TL arasındaki maaşlara 8 bin TL, 15 bin-19 bin 999 TL arasındaki maaşlara 10 bin TL, 20 bin TL ve üzerindeki maaşlara ise 12 bin TL promosyon ödemesi yapılacak.

SGK'dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10 bin TL'nin altında olan hak sahipleri de başvuru halinde 5 bin TL promosyon alabilecek. Başvurular Halkbank Mobil, internet şube ve banka kanalları üzerinden yapılabiliyor.

SON DAKİKA 2026 EMEKLİ PROMOSYONU: Bankalar kampanyalarını güncelledi: 35 bin TL’yi aşan teklifler...

VAKIFBANK'TAN EMEKLİLERE 30 BİN TL'YE VARAN PROMOSYON FIRSATI

VakıfBank, emekli maaşını bankaya taşıyan SGK emeklileri için promosyon kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında emeklilere 12 bin TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi yapılırken, VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapılan alışverişlerden de ek kazanç fırsatı sağlanıyor.

Kredi kartı kampanyası kapsamında emekliler, 9 ay boyunca toplam 18 bin TL'ye kadar ek avantaj elde edebiliyor. İlk 6 ay maaş hesabına, sonraki 3 ay ise kredi kartı ekstresine aylık 2 bin TL'ye kadar ödeme yansıtılıyor.

Ek kazanımdan yararlanmak için her ay Emekli Troy Kredi Kartı ile en az 1.000 TL'lik alışveriş yapılması gerekiyor. Kampanya, belirlenen tarihler arasında maaşını VakıfBank'a taşıyan veya ilk emekli maaşını VakıfBank'tan alan SGK emeklileri için geçerli oluyor.

Toplamda nakit promosyon ve ek avantajlarla emeklilere 30 bin TL'ye varan fırsat sunuluyor.

SON DAKİKA 2026 EMEKLİ PROMOSYONU: Bankalar kampanyalarını güncelledi: 35 bin TL’yi aşan teklifler...

GARANTİ BBVA'DAN EMEKLİLERE 25 BİN TL'YE VARAN PROMOSYON FIRSATI

Garanti BBVA, Temmuz 2026 emekli promosyon kampanyasını duyurdu. SGK emeklileri, maaşlarını Garanti BBVA'ya taşıyarak 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon kazanabiliyor.

Kampanya kapsamında Bonus Kart veya Paracard ile yapılacak harcamalar, Avans Hesap kullanımı ve yeni sigorta poliçesi gibi ek fırsatlarla toplam ödül tutarı 10 bin TL'ye kadar çıkıyor. Böylece emekliler toplamda 25 bin TL'ye varan promosyon ve ödül avantajından yararlanabiliyor.

1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli kampanyadan faydalanan emekliler, Garanti BBVA Mobil üzerinden başvuru yaparak işlemlerini şubeye gitmeden tamamlayabiliyor. Emekli maaş hesabı üzerinden yapılan belirli para transferleri de ücretsiz gerçekleştirilebiliyor.

SON DAKİKA 2026 EMEKLİ PROMOSYONU: Bankalar kampanyalarını güncelledi: 35 bin TL’yi aşan teklifler...

İŞ BANKASI'NDAN EMEKLİLERE 25 BİN TL'YE VARAN PROMOSYON FIRSATI

İş Bankası, Temmuz 2026 emekli promosyon kampanyasının detaylarını açıkladı. SGK emeklileri (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı), maaşlarını İş Bankası'na taşıyarak ya da mevcut maaşları için promosyon taahhüdü vererek kampanyadan yararlanabiliyor.

Kampanya kapsamında emeklilere maaş tutarına göre 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi yapılırken, ek promosyon fırsatlarıyla toplam kazanç 25 bin TL'ye kadar çıkıyor. Ayrıca emeklilere ücretsiz para transferi, Maximum Kart avantajları ve uygun faizli ek hesap gibi ek ayrıcalıklar da sunuluyor.

1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli kampanyada, belirlenen şartları sağlayan emeklilere promosyon ödemeleri başvuru sonrası veya maaş aktarımının ardından 3 iş günü içinde yapılıyor. Promosyon için emekli maaşının 3 yıl boyunca İş Bankası aracılığıyla alınması taahhüdü gerekiyor.

SON DAKİKA 2026 EMEKLİ PROMOSYONU: Bankalar kampanyalarını güncelledi: 35 bin TL’yi aşan teklifler...

ING'DEN EMEKLİLERE 32 BİN TL'YE VARAN PROMOSYON FIRSATI

ING, Temmuz 2026 döneminde emekli maaşını bankaya taşıyan müşterileri için yeni promosyon kampanyasını duyurdu. SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emeklileri, maaş tutarlarına göre ek koşulsuz 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon kazanabiliyor.

Kampanya kapsamında ek fırsatlardan yararlanan emekliler için toplam promosyon tutarı 32 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor. Yeni emekliler ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında emekli olan vatandaşlar da kampanyadan faydalanabiliyor.

ING'nin açıkladığı tabloya göre, 20 bin TL ve üzeri emekli maaşı alan müşterilere 15 bin TL koşulsuz promosyon verilirken; fatura talimatı, Turuncu Hesap, ihtiyaç kredisi ve banka kartı harcama iadesi gibi ek avantajlarla toplam ödeme 32 bin TL'ye çıkıyor.

Maaş taşıma işlemleri ING Mobil, telefon bankacılığı, e-Devlet Kapısı veya banka şubeleri üzerinden yapılabiliyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen emeklilerin mevcut bankalarında promosyon ya da kredi blokesi bulunmaması gerekiyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#EMEKLİ PROMOSYONU #EMEKLİ