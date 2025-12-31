SON DAKİKA! 2026 emekli zammı için yeni gelişme: En düşük emekli maaşı 19 bin liraya mı çıkıyor?

Memur emeklisi ocak ayında yüzde 18 civarında zam alacak. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, refah payı uygulamasını hayata geçirerek iki rakamı (memur ve işçi emekli maaş artış oranı) ocak ayında eşitlemişti. Ancak son dakikada bir değişiklik olmazsa refah payı uygulamasının bu yıl yapılması beklenmiyor. Refah payı verilmemesi halinde en düşük emeklilik maaşının yüzde 12-13 artışla 19 bin lira civarında yükselmesi bekleniyor.