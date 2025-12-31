Trend
SON DAKİKA! 2026 emekli zammı için yeni gelişme: En düşük emekli maaşı 19 bin liraya mı çıkıyor?
Emekli zammı için 6 aylık toplam enflasyon oranının ortaya çıkmasına sayılı günler kaldı. Emekli maaşı zamlarına yönelik enflasyon rakamlarına göre farklı zam senaryoları gündeme geldi. Bununla beraber emekliler için yeni bir gelişme daha yaşandı. 16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşının arttırılması için düğmeye basılıyor. Meclis'in yeni yılda ilk işi, en düşük emekli maaşını 19 bin lira civarına yükseltecek düzenlemeyi yasalaştırmak olacak. İşte emekliye zam süreci...
Giriş Tarihi: 31.12.2025 07:23