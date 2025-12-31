Trend Galeri Trend Ekonomi SON DAKİKA! 2026 emekli zammı için yeni gelişme: En düşük emekli maaşı 19 bin liraya mı çıkıyor?

SON DAKİKA! 2026 emekli zammı için yeni gelişme: En düşük emekli maaşı 19 bin liraya mı çıkıyor?

Emekli zammı için 6 aylık toplam enflasyon oranının ortaya çıkmasına sayılı günler kaldı. Emekli maaşı zamlarına yönelik enflasyon rakamlarına göre farklı zam senaryoları gündeme geldi. Bununla beraber emekliler için yeni bir gelişme daha yaşandı. 16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşının arttırılması için düğmeye basılıyor. Meclis'in yeni yılda ilk işi, en düşük emekli maaşını 19 bin lira civarına yükseltecek düzenlemeyi yasalaştırmak olacak. İşte emekliye zam süreci...

ZÜBEYDE YALÇIN
Giriş Tarihi: 31.12.2025 07:23
Emekli zammı için süre daralırken hesaplar devam ediyor. SSK, Bağkur emekli maaşı 6 aylık toplam enflasyona göre belli olacak. Bununla beraber en düşük emekli maaşı zammı için yeni bir gelişme yaşanması bekleniyor. En düşük emekli maaşı 19 bin liraya çıkıyor. İşte emekliye zam sürecinde son gelişmeler...

EMEKLİ ZAMMI MASADA

Önümüzdeki pazartesi günü aralık ayı enflasyonu açıklanacak ve böylece emekliye yapılacak zammın oranı da netleşecek.
5 Ocak Pazartesi günü toplanacak Ekonomik Koordinasyon Kurulu'nda (EKK), açıklanan enflasyon rakamlarına paralel olarak en düşük emekli maaşına yapılacak artış oranı masaya yatırılacak. EKK'da konuşulan rakamlara ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bilgi verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyu Kabine gündemine de taşıyıp kararını vermesi bekleniyor.

MECLİS GÜNDEMİNE GELİYOR

En düşük emekli maaşı artışının yasayla yapılması gerekiyor. Bu nedenle düzenlemenin torba yasa teklifi içinde Meclis gündemine getirilmesi planlanıyor. Teklifte, işveren desteğinin 1270 liraya çıkartılması, Anayasa Mahkemesi tarafından çalışma hayatına ilişkin iptal edilen yasa maddelerine dönük düzenlemelerin yer alması bekleniyor.

ZAMLI MAAŞ

Teklif hızla yasalaştırılıp emeklinin ocak ayında zamlı maaşını alması sağlanacak.

19 BİN LİRA CİVARI

En düşük emekli maaşının, SSK-Bağ-Kur emekli maaş zammı kadar arttırılması planlanıyor. Öngörülen enflasyona göre bu da yaklaşık yüzde 12-13 artış anlamına geliyor.

Memur emeklisi ocak ayında yüzde 18 civarında zam alacak. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, refah payı uygulamasını hayata geçirerek iki rakamı (memur ve işçi emekli maaş artış oranı) ocak ayında eşitlemişti. Ancak son dakikada bir değişiklik olmazsa refah payı uygulamasının bu yıl yapılması beklenmiyor. Refah payı verilmemesi halinde en düşük emeklilik maaşının yüzde 12-13 artışla 19 bin lira civarında yükselmesi bekleniyor.

