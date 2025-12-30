SON DAKİKA! 2026 emekli zammı için yeni hesap: SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekli zammı için geri sayım başladı. Türkiye'de 16 milyona yakın SSK ve Bağkur emeklisi yeni yılda alacakları zamlı maaşları hesaplıyor. Asgari ücrete yapılan yüzde 27'lik zam sonrası gözler emekli maaşı hesabına çevrildi. Emekliye zam sürecinde maaş artışlarını en çok enflasyon oranları etkileyecek. 5 Ocak'ta 6 aylık enflasyon farkı belli olacak. En düşük emekli maaşı kaç TL'ye yükselecek? İşte tüm detaylar…
Giriş Tarihi: 30.12.2025 07:45
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 08:05