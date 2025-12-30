Trend Galeri Trend Ekonomi SON DAKİKA! 2026 emekli zammı için yeni hesap: SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?

SON DAKİKA! 2026 emekli zammı için yeni hesap: SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli zammı için geri sayım başladı. Türkiye'de 16 milyona yakın SSK ve Bağkur emeklisi yeni yılda alacakları zamlı maaşları hesaplıyor. Asgari ücrete yapılan yüzde 27'lik zam sonrası gözler emekli maaşı hesabına çevrildi. Emekliye zam sürecinde maaş artışlarını en çok enflasyon oranları etkileyecek. 5 Ocak'ta 6 aylık enflasyon farkı belli olacak. En düşük emekli maaşı kaç TL'ye yükselecek? İşte tüm detaylar…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.12.2025 07:45 Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 08:05
SON DAKİKA! 2026 emekli zammı için yeni hesap: SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli zammı için açıklanacak oran aileleri ile beraber düşünüldüğünde milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. Emekli maaşı hesabı 6 aylık toplam enflasyona göre belirlenecek. 5 Ocak 2026 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak enflasyon oranları ile emekliye zam süreci son bulacak. En düşük emekli maaşı olarak uygulanan 16 bin 881 TL yüzde kaç zamlanacak? İşte tüm detaylar…

SON DAKİKA! 2026 emekli zammı için yeni hesap: SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ ZAMMI ENFLASYON RAKAMLARINA BAĞLI

Aylık enflasyon temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55 ve Kasım ayı için yüzde 0.87 olarak gerçekleşti. Bu oranlara göre toplam enflasyon yüzde 11,21 olarak netleşti. Piyasalar aralık ayında yüzde 1,16'lik aylık enflasyon bekliyor.

SON DAKİKA! 2026 emekli zammı için yeni hesap: SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?

ENFLASYON BEKLENTİLERİ BELLİ OLDU

Öte yandan emekli zammına ilişkin rakamların belli olması büyük oranda enflasyondaki gelişmelere bağlı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yılsonu için yüzde 31'lik enflasyon oranına dikkat çekerken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yıl sonu enflasyonu için yüzde 30'u işaret etti. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde aralık enflasyon tahminini yüzde 1.16 olarak açıkladı.

SON DAKİKA! 2026 emekli zammı için yeni hesap: SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ MAAŞI İÇİN 3 ZAM HESABI

SSK, Bağkur emeklileri temmuz ayında yüzde 15,57 zam aldı. Şu ana kadar açıklanan 5 aylık enflasyona göre emekli maaşlarına yansıtılacak zam şimdiden yüzde 11,21 oldu. Bu hesaba göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 773 TL'ye çıkıyor.

SON DAKİKA! 2026 emekli zammı için yeni hesap: SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?

Merkez Bankası Piyasa Katılımcılar Anketi'nden yer alan tahminlere göre aralık ayında aylık enflasyon yüzde 1.08 olacak. Bu tahmin gerçekleşirse 6 aylık enflasyon ise yüzde 12,43 olarak gerçekleşecek. Buna göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL'den 18 bin 979 TL'ye yükselecek.

SON DAKİKA! 2026 emekli zammı için yeni hesap: SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?

Yüzde 31'lik enflasyonun görülmesi halinde 6 aylık enflasyon yüzde 12,28 olacak. Enflasyonun yüzde 30 gelmesi halinde emekli zammı 6 aylık enflasyona göre 11,42 olacak.

SON DAKİKA! 2026 emekli zammı için yeni hesap: SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?
SON DAKİKA! 2026 emekli zammı için yeni hesap: SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?
SON DAKİKA! 2026 emekli zammı için yeni hesap: SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?