SON DAKİKA! 2026 emekli zammı için yeni hesap: SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli zammı için açıklanacak oran aileleri ile beraber düşünüldüğünde milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. Emekli maaşı hesabı 6 aylık toplam enflasyona göre belirlenecek. 5 Ocak 2026 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak enflasyon oranları ile emekliye zam süreci son bulacak. En düşük emekli maaşı olarak uygulanan 16 bin 881 TL yüzde kaç zamlanacak? İşte tüm detaylar…