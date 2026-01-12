SON DAKİKA 2026 EMEKLİ ZAMMI: SSK Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu...

Güler, "SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme farkı da yansıtılarak yüzde 12,19 oranında zam yapılırken, memur emeklileri için bu oran yüzde 18,60 olarak belirlendi. Ayrıca toplu sözleşme ile belirlenen taban aylık uygulaması 2026 yılı boyunca devam edecek. 16 bin 881 TL olarak ödenen en düşük emekli aylığı, yüzde 18,48 artışla 20 bin TL'ye yükseltildi. Bu yeni tutar, 2026 Ocak itibarıyla geçerli olacak" ifadelerini kullandı.