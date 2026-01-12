SON DAKİKA 2026 EMEKLİ ZAMMI: SSK Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu...

Yeni yılda uygulanacak emekli zammının netleşmesinin ardından, en düşük emekli aylığıyla ilgili yapılan artış gündemin odağına oturdu. Yapılan düzenlemeye göre, en düşük emekli maaşı yüzde 18,6 oranında artırılarak 20 bin TL seviyesine çıkarıldı. Yaklaşık 5 milyon emekliyi ilgilendiren bu süreçte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök maaş hesaplama yöntemi de güncellendi. Şimdi gözler düzenlemenin ne zaman TBMM'den geçip Resmi Gazete'de yayımlanacağına çevrildi. İşte emekli zammı sürecine ilişkin merak edilen tüm detaylar…