Trend Galeri Trend Ekonomi SON DAKİKA 2026 EMEKLİ ZAMMI: SSK Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu...

Yeni yılda uygulanacak emekli zammının netleşmesinin ardından, en düşük emekli aylığıyla ilgili yapılan artış gündemin odağına oturdu. Yapılan düzenlemeye göre, en düşük emekli maaşı yüzde 18,6 oranında artırılarak 20 bin TL seviyesine çıkarıldı. Yaklaşık 5 milyon emekliyi ilgilendiren bu süreçte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök maaş hesaplama yöntemi de güncellendi. Şimdi gözler düzenlemenin ne zaman TBMM'den geçip Resmi Gazete'de yayımlanacağına çevrildi. İşte emekli zammı sürecine ilişkin merak edilen tüm detaylar…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.01.2026 06:29
2026 yılı emekli zammı netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni maaşları belli olurken, kök maaşı en düşük emekli aylığının altında kalanlar için ek bir düzenleme yapıldı. Bu değişiklikle birlikte milyonlarca emeklinin maaş tablosu yeniden oluşturuldu. Zam sonrası emekli maaşlarına ilişkin merak edilen tüm detaylar gün yüzüne çıktı. İşte yeni dönem için güncellenen maaşlar ve sürece dair tüm gelişmeler…

ENFLASYONA GÖRE EMEKLİ MAAŞI

Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, Ocak 2026 itibarıyla emeklilere uygulanacak zam oranı da netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı yüzde 12,19 olarak belirlendi. Bu oran doğrultusunda, 16 bin 881 TL olan en düşük emekli maaşı, yalnızca enflasyon dikkate alındığında 18 bin 939 TL'ye yükseldi.

Ancak yaklaşık 5 milyon emeklinin zammı, belirlenen en düşük maaş seviyesinin altında kaldığı için kök maaşları da kapsayacak yeni bir düzenleme gündeme geldi. Kök maaşı düşük kalan emeklilerin maaşlarında iyileştirme yapılmasını içeren yasal teklif, geçtiğimiz hafta AK Parti tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 20 BİN TL

Yapılan yasal düzenleme sonrası en düşük emekli maaşı yüzde 18,6 oranında artırılarak 20 bin TL'ye çıkarıldı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığının artık 20 bin TL olacağını açıkladı.

Güler, "SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme farkı da yansıtılarak yüzde 12,19 oranında zam yapılırken, memur emeklileri için bu oran yüzde 18,60 olarak belirlendi. Ayrıca toplu sözleşme ile belirlenen taban aylık uygulaması 2026 yılı boyunca devam edecek. 16 bin 881 TL olarak ödenen en düşük emekli aylığı, yüzde 18,48 artışla 20 bin TL'ye yükseltildi. Bu yeni tutar, 2026 Ocak itibarıyla geçerli olacak" ifadelerini kullandı.

Teklifin TBMM'den geçmesi halinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

HANGİ EMEKLİLER ZAMDAN YARARLANACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için taban maaş, TBMM'de yapılan yasal düzenlemeyle belirleniyor. AK Parti tarafından sunulan en düşük emekli aylığına ilişkin teklifin ardından, düzenlemenin kimleri kapsayacağı en çok merak edilen konular arasında yer aldı.

Yeni düzenleme, maaşı yüzde 12,19'luk artışa rağmen 20 bin TL'ye ulaşmayan, yani kök maaşı 17 bin 827 TL'nin altında olan emeklileri kapsayacak.

İŞTE KÖK MAAŞ HESABI...