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SON DAKİKA 2026 FAİZSİZ KREDİ FIRSATI: 6 bankadan 125 bin TL’ye kadar sıfır faizli finansman!
SON DAKİKA 2026 FAİZSİZ KREDİ FIRSATI: 6 bankadan 125 bin TL’ye kadar sıfır faizli finansman!
Bankalar, yeni müşterilere özel olarak faizsiz kredi ve sıfır faizli nakit avans kampanyalarını artırdı. 6 farklı banka, kısa vadeli nakit ihtiyacını karşılamak isteyenler için 125 bin TL'ye kadar destek sağlıyor. İşte banka banka güncel fırsatlar…
Giriş Tarihi: 20.07.2026 09:22
Güncelleme Tarihi: 20.07.2026 09:25