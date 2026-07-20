Trend Galeri Trend Ekonomi SON DAKİKA 2026 FAİZSİZ KREDİ FIRSATI: 6 bankadan 125 bin TL’ye kadar sıfır faizli finansman!

SON DAKİKA 2026 FAİZSİZ KREDİ FIRSATI: 6 bankadan 125 bin TL’ye kadar sıfır faizli finansman!

Bankalar, yeni müşterilere özel olarak faizsiz kredi ve sıfır faizli nakit avans kampanyalarını artırdı. 6 farklı banka, kısa vadeli nakit ihtiyacını karşılamak isteyenler için 125 bin TL'ye kadar destek sağlıyor. İşte banka banka güncel fırsatlar…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.07.2026 09:22 Güncelleme Tarihi: 20.07.2026 09:25
SON DAKİKA 2026 FAİZSİZ KREDİ FIRSATI: 6 bankadan 125 bin TL’ye kadar sıfır faizli finansman!

Artan nakit ihtiyacına karşı bankalar, müşterilerine yönelik sıfır faizli ihtiyaç kredisi ve faizsiz taksitli nakit avans kampanyalarını artırdı. Özellikle yeni müşteri kazanımına odaklanan bu kampanyalar, kısa vadede finansman desteği arayan tüketicilere alternatif seçenekler sunuyor.

SON DAKİKA 2026 FAİZSİZ KREDİ FIRSATI: 6 bankadan 125 bin TL’ye kadar sıfır faizli finansman!

FAİZSİZ NAKİT AVANS KAMPANYALARI İLGİ GÖRÜYOR

Bankalar, kredi kartı limitleri üzerinden kullanılan taksitli nakit avans işlemlerinde de faizsiz kampanyalar düzenliyor. Normal şartlarda maliyeti yüksek olabilen bu ürünler, kampanya dönemlerinde tüketiciler için daha avantajlı hale geliyor.

SON DAKİKA 2026 FAİZSİZ KREDİ FIRSATI: 6 bankadan 125 bin TL’ye kadar sıfır faizli finansman!

Taksitli nakit avans kullanımı çoğunlukla kredi kartı limitinin belirli bir oranıyla sınırlandırılırken, birçok bankada bu oran yaklaşık yüzde 25 seviyesinde bulunuyor. Günlük kullanılabilecek üst limit ise bankalara göre değişmekle birlikte yaklaşık 25 bin TL civarında uygulanıyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA 2026 FAİZSİZ KREDİ FIRSATI: 6 bankadan 125 bin TL’ye kadar sıfır faizli finansman!

BANKALARIN FAİZSİZ KREDİ FIRSATLARI TAKİP EDİLİYOR

Sıfır faizli kredi ve nakit avans kampanyaları, özellikle acil nakit ihtiyacı bulunan tüketicilerin ilgisini çekiyor. Bankaların sunduğu bu fırsatlarda başvuru şartları, vade seçenekleri ve kullanım limitleri kurumlara göre farklılık gösteriyor.

SON DAKİKA 2026 FAİZSİZ KREDİ FIRSATI: 6 bankadan 125 bin TL’ye kadar sıfır faizli finansman!

Bankalar, yeni müşteri kazanımı kapsamında faizsiz kredi, taksitli nakit avans ve ek hesap fırsatları sunmaya devam ediyor. Birçok banka, belirli şartları sağlayan yeni müşterilerine 3 ay vadeye kadar faizsiz finansman imkânı sağlıyor.

SON DAKİKA 2026 FAİZSİZ KREDİ FIRSATI: 6 bankadan 125 bin TL’ye kadar sıfır faizli finansman!

AKBANK'TAN 100 BİN TL'YE VARAN FAİZSİZ DESTEK

Akbank, yeni müşterilerine özel kampanya kapsamında toplam 100 bin TL'ye varan faizsiz finansman fırsatı sunuyor.

Kampanya kapsamında:

  • 3 ay vadeli 75 bin TL'ye kadar taksitli artı para,
  • 3 ay vadeli 25 bin TL'ye kadar taksitli avans

imkânı bulunuyor.

Akbank ayrıca ilk Axess'lilere özel kampanyasında, 25 bin TL'ye kadar faizsiz taksitli avans ve 22 bin TL'ye varan Chip-para fırsatı da sunuyor.

SON DAKİKA 2026 FAİZSİZ KREDİ FIRSATI: 6 bankadan 125 bin TL’ye kadar sıfır faizli finansman!

QNB'DEN 125 BİN TL'YE KADAR YENİ MÜŞTERİ KAMPANYASI

QNB Finansbank, yeni müşterilerine yönelik kampanyasında toplam 100 bin TL'ye varan faizsiz finansman sağlıyor.

Kampanya kapsamında:

  • 3 ay vadeli 25 bin TL'ye kadar kredi,
  • 3 ay vadeli 25 bin TL'ye kadar taksitli nakit avans,
  • 3 ay vadeli 50 bin TL'ye kadar taksitli ek hesap

fırsatı sunuluyor.

SON DAKİKA 2026 FAİZSİZ KREDİ FIRSATI: 6 bankadan 125 bin TL’ye kadar sıfır faizli finansman!

Banka ayrıca farklı bir kampanya kapsamında 125 bin TL'ye kadar finansman imkânı sağlıyor. Bu kapsamda:

  • 12 ay vadeli 100 bin TL'ye kadar kredi,
  • 3 ay vadeli 25 bin TL'ye kadar nakit avans

sunuluyor. Bu kampanyada faiz oranı yüzde 0 ile yüzde 2,84 arasında değişebiliyor.

SON DAKİKA 2026 FAİZSİZ KREDİ FIRSATI: 6 bankadan 125 bin TL’ye kadar sıfır faizli finansman!

GARANTİ BBVA'DAN 100 BİN TL'YE VARAN FAİZSİZ FIRSAT

Garanti BBVA, yeni müşterilerine özel kampanyasında 3 ay vadeli toplam 100 bin TL'ye kadar faizsiz finansman fırsatı sunuyor.

Kampanya kapsamında:

  • 50 bin TL'ye kadar kredi,
  • 50 bin TL'ye kadar taksitli avans hesap

kullanılabiliyor.

Banka ayrıca kredi kartı sahibi yeni müşterilerine özel olarak 25 bin TL'ye kadar faizsiz fırsat da sunuyor.

SON DAKİKA 2026 FAİZSİZ KREDİ FIRSATI: 6 bankadan 125 bin TL’ye kadar sıfır faizli finansman!

DENİZBANK'TAN 100 BİN TL'YE KADAR DESTEK

DenizBank, yeni müşterilerine 3 ay vadeli toplam 100 bin TL'ye kadar finansman fırsatı sağlıyor.

Kampanya kapsamında:

  • 65 bin TL'ye kadar kredi,
  • 25 bin TL'ye kadar nakit avans,
  • 10 bin TL'ye kadar kurtaran hesap

imkânı bulunuyor.

SON DAKİKA 2026 FAİZSİZ KREDİ FIRSATI: 6 bankadan 125 bin TL’ye kadar sıfır faizli finansman!

N KOLAY'DAN DİJİTAL MÜŞTERİLERE ÖZEL NAKİT FIRSATI

N Kolay, müşterilerine 10 bin TL'ye kadar faizsiz nakit fırsatı sunuyor.

Kampanya kapsamında:

  • 1 ay vadeli 10 bin TL'ye kadar faizsiz kullanım,
  • N Kolaylılara 5 bin TL,
  • N Kolay Extra müşterilerine her 30 günde iki kez 10 bin TL'ye kadar Kolay Nakit

imkânı sağlanıyor.

SON DAKİKA 2026 FAİZSİZ KREDİ FIRSATI: 6 bankadan 125 bin TL’ye kadar sıfır faizli finansman!

TEB'DEN YENİ MÜŞTERİLERE KREDİ VE NAKİT AVANS KAMPANYASI

Türk Ekonomi Bankası (TEB), CEPTETEB üzerinden yeni müşteri olanlara özel kredi ve nakit avans kampanyası düzenliyor.

Kampanya kapsamında:

  • 100 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi,
  • 3-12 ay vadelerde yüzde 2,99'dan başlayan faiz oranları,
  • 25 bin TL'ye kadar 3 ay vadeli faizsiz taksitli nakit avans

fırsatı sunuluyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#KREDİ