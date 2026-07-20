SON DAKİKA 2026 FAİZSİZ KREDİ FIRSATI: 6 bankadan 125 bin TL’ye kadar sıfır faizli finansman!

Taksitli nakit avans kullanımı çoğunlukla kredi kartı limitinin belirli bir oranıyla sınırlandırılırken, birçok bankada bu oran yaklaşık yüzde 25 seviyesinde bulunuyor. Günlük kullanılabilecek üst limit ise bankalara göre değişmekle birlikte yaklaşık 25 bin TL civarında uygulanıyor.