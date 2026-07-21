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SON DAKİKA | 2026 faizsiz kredi kampanyaları güncellendi: 6 bankadan 125 bin TL’ye kadar sıfır faizli finansman fırsatı
SON DAKİKA | 2026 faizsiz kredi kampanyaları güncellendi: 6 bankadan 125 bin TL’ye kadar sıfır faizli finansman fırsatı
Bankalar, yeni müşteri kazanımına yönelik faizsiz kredi ve sıfır faizli nakit avans kampanyalarını güncellemeye devam ediyor. Toplam 6 banka, kısa süreli nakit ihtiyacı bulunan müşterilere 125 bin TL'ye kadar faizsiz finansman desteği sunuyor. İşte bankaların güncel kampanyaları ve sundukları avantajlar…
Giriş Tarihi: 21.07.2026 13:44
Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 13:47