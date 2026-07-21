SON DAKİKA | 2026 faizsiz kredi kampanyaları güncellendi: 6 bankadan 125 bin TL’ye kadar sıfır faizli finansman fırsatı

Taksitli nakit avans kullanımında, kredi kartı limitinin belirli bir bölümü kullanılabiliyor. Pek çok bankada bu oran yaklaşık yüzde 25 seviyesinde uygulanırken, günlük kullanılabilecek azami tutar ise bankanın uygulamalarına göre değişmekle birlikte ortalama 25 bin TL düzeyinde bulunuyor.