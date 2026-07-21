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SON DAKİKA | 2026 faizsiz kredi kampanyaları güncellendi: 6 bankadan 125 bin TL’ye kadar sıfır faizli finansman fırsatı

Bankalar, yeni müşteri kazanımına yönelik faizsiz kredi ve sıfır faizli nakit avans kampanyalarını güncellemeye devam ediyor. Toplam 6 banka, kısa süreli nakit ihtiyacı bulunan müşterilere 125 bin TL'ye kadar faizsiz finansman desteği sunuyor. İşte bankaların güncel kampanyaları ve sundukları avantajlar…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.07.2026 13:44 Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 13:47
SON DAKİKA | 2026 faizsiz kredi kampanyaları güncellendi: 6 bankadan 125 bin TL’ye kadar sıfır faizli finansman fırsatı

Artan nakit ihtiyacına yönelik çözümler sunan bankalar, yeni müşterilere özel sıfır faizli ihtiyaç kredisi ve faizsiz taksitli nakit avans kampanyalarını genişletiyor. Kısa vadeli finansman arayan tüketicilere hitap eden bu kampanyalar, farklı tutar ve vade seçenekleriyle dikkat çekiyor.

SON DAKİKA | 2026 faizsiz kredi kampanyaları güncellendi: 6 bankadan 125 bin TL’ye kadar sıfır faizli finansman fırsatı

FAİZSİZ TAKSİTLİ NAKİT AVANSLARA YOĞUN İLGİ

Bankalar, kredi kartı limiti üzerinden kullanılan taksitli nakit avans işlemlerinde de faizsiz kampanyalar sunmayı sürdürüyor. Normal koşullarda ek maliyet oluşturabilen bu finansman yöntemi, kampanya dönemlerinde tüketiciler için daha avantajlı bir seçenek haline geliyor.

SON DAKİKA | 2026 faizsiz kredi kampanyaları güncellendi: 6 bankadan 125 bin TL’ye kadar sıfır faizli finansman fırsatı

Taksitli nakit avans kullanımında, kredi kartı limitinin belirli bir bölümü kullanılabiliyor. Pek çok bankada bu oran yaklaşık yüzde 25 seviyesinde uygulanırken, günlük kullanılabilecek azami tutar ise bankanın uygulamalarına göre değişmekle birlikte ortalama 25 bin TL düzeyinde bulunuyor.

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SON DAKİKA | 2026 faizsiz kredi kampanyaları güncellendi: 6 bankadan 125 bin TL’ye kadar sıfır faizli finansman fırsatı

FAİZSİZ KREDİ KAMPANYALARINA TALEP ARTIYOR

Faizsiz ihtiyaç kredisi ve sıfır faizli nakit avans kampanyaları, özellikle acil finansman ihtiyacı bulunan tüketiciler tarafından yakından takip ediliyor. Başvuru koşulları, vade süreleri ve kullanılabilecek kredi limitleri ise bankadan bankaya farklılık gösterebiliyor.

SON DAKİKA | 2026 faizsiz kredi kampanyaları güncellendi: 6 bankadan 125 bin TL’ye kadar sıfır faizli finansman fırsatı

Yeni müşteri kampanyaları kapsamında bankalar; faizsiz ihtiyaç kredisi, taksitli nakit avans ve ek hesap gibi çeşitli finansman seçenekleri sunmayı sürdürüyor. Belirlenen şartları yerine getiren yeni müşteriler, birçok bankada 3 aya varan vadelerle faizsiz finansman desteğinden yararlanabiliyor.

SON DAKİKA | 2026 faizsiz kredi kampanyaları güncellendi: 6 bankadan 125 bin TL’ye kadar sıfır faizli finansman fırsatı

İŞTE BANKA BANKA GÜNCEL FIRSATLAR…

SON DAKİKA | 2026 faizsiz kredi kampanyaları güncellendi: 6 bankadan 125 bin TL’ye kadar sıfır faizli finansman fırsatı

QNB'DEN 125 BİN TL'YE KADAR YENİ MÜŞTERİ KAMPANYASI

QNB Finansbank, yeni müşterilerine yönelik kampanyasında toplam 100 bin TL'ye varan faizsiz finansman sağlıyor.

Kampanya kapsamında:

  • 3 ay vadeli 25 bin TL'ye kadar kredi,
  • 3 ay vadeli 25 bin TL'ye kadar taksitli nakit avans,
  • 3 ay vadeli 50 bin TL'ye kadar taksitli ek hesap

fırsatı sunuluyor.

SON DAKİKA | 2026 faizsiz kredi kampanyaları güncellendi: 6 bankadan 125 bin TL’ye kadar sıfır faizli finansman fırsatı

Banka ayrıca farklı bir kampanya kapsamında 125 bin TL'ye kadar finansman imkânı sağlıyor. Bu kapsamda:

  • 12 ay vadeli 100 bin TL'ye kadar kredi,
  • 3 ay vadeli 25 bin TL'ye kadar nakit avans

sunuluyor. Bu kampanyada faiz oranı yüzde 0 ile yüzde 2,84 arasında değişebiliyor.

SON DAKİKA | 2026 faizsiz kredi kampanyaları güncellendi: 6 bankadan 125 bin TL’ye kadar sıfır faizli finansman fırsatı

DENİZBANK'TAN 100 BİN TL'YE KADAR DESTEK

DenizBank, yeni müşterilerine 3 ay vadeli toplam 100 bin TL'ye kadar finansman fırsatı sağlıyor.

Kampanya kapsamında:

  • 65 bin TL'ye kadar kredi,
  • 25 bin TL'ye kadar nakit avans,
  • 10 bin TL'ye kadar kurtaran hesap

imkânı bulunuyor.

SON DAKİKA | 2026 faizsiz kredi kampanyaları güncellendi: 6 bankadan 125 bin TL’ye kadar sıfır faizli finansman fırsatı

GARANTİ BBVA'DAN 100 BİN TL'YE VARAN FAİZSİZ FIRSAT

Garanti BBVA, yeni müşterilerine özel kampanyasında 3 ay vadeli toplam 100 bin TL'ye kadar faizsiz finansman fırsatı sunuyor.

Kampanya kapsamında:

  • 50 bin TL'ye kadar kredi,
  • 50 bin TL'ye kadar taksitli avans hesap

kullanılabiliyor.

Banka ayrıca kredi kartı sahibi yeni müşterilerine özel olarak 25 bin TL'ye kadar faizsiz fırsat da sunuyor.

SON DAKİKA | 2026 faizsiz kredi kampanyaları güncellendi: 6 bankadan 125 bin TL’ye kadar sıfır faizli finansman fırsatı

TEB'DEN YENİ MÜŞTERİLERE KREDİ VE NAKİT AVANS KAMPANYASI

Türk Ekonomi Bankası (TEB), CEPTETEB üzerinden yeni müşteri olanlara özel kredi ve nakit avans kampanyası düzenliyor.

Kampanya kapsamında:

  • 100 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi,
  • 3-12 ay vadelerde yüzde 2,99'dan başlayan faiz oranları,
  • 25 bin TL'ye kadar 3 ay vadeli faizsiz taksitli nakit avans

fırsatı sunuluyor.

SON DAKİKA | 2026 faizsiz kredi kampanyaları güncellendi: 6 bankadan 125 bin TL’ye kadar sıfır faizli finansman fırsatı

N KOLAY'DAN DİJİTAL MÜŞTERİLERE ÖZEL NAKİT FIRSATI

N Kolay, müşterilerine 10 bin TL'ye kadar faizsiz nakit fırsatı sunuyor.

Kampanya kapsamında:

  • 1 ay vadeli 10 bin TL'ye kadar faizsiz kullanım,
  • N Kolaylılara 5 bin TL,
  • N Kolay Extra müşterilerine her 30 günde iki kez 10 bin TL'ye kadar Kolay Nakit

imkânı sağlanıyor.

SON DAKİKA | 2026 faizsiz kredi kampanyaları güncellendi: 6 bankadan 125 bin TL’ye kadar sıfır faizli finansman fırsatı

AKBANK'TAN 100 BİN TL'YE VARAN FAİZSİZ DESTEK

Akbank, yeni müşterilerine özel kampanya kapsamında toplam 100 bin TL'ye varan faizsiz finansman fırsatı sunuyor.

Kampanya kapsamında:

  • 3 ay vadeli 75 bin TL'ye kadar taksitli artı para,
  • 3 ay vadeli 25 bin TL'ye kadar taksitli avans

imkânı bulunuyor.

Akbank ayrıca ilk Axess'lilere özel kampanyasında, 25 bin TL'ye kadar faizsiz taksitli avans ve 22 bin TL'ye varan Chip-para fırsatı da sunuyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör