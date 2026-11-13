SON DAKİKA | 2027 Emekli zammı için düğmeye basıldı! Başkan Erdoğan’dan iki bakanlığa talimat! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Gül, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu konuda çalışmalar devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız hem kabinede hem MKYK'da ekonomi yönetimine talimatlarını verdiler. Emeklilerimizin hak ettiği bir maaşa kavuşmaları hususunda güçlü talimatları oldu ve Maliye Bakanımız, Çalışma Bakanımız, ekonomi yönetimimiz bu konuyu çalışıyor. En hakkaniyetli, en vatandaşlarımızın memnun olacağı şekilde bir sonuç olacaktır diye inanıyoruz. Çalışmalar tamamlandıktan sonra kanunlaşır."