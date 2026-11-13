Trend Galeri Trend Ekonomi SON DAKİKA | 2027 Emekli zammı için düğmeye basıldı! Başkan Erdoğan'dan iki bakanlığa talimat! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

SON DAKİKA | 2027 Emekli zammı için düğmeye basıldı! Başkan Erdoğan'dan iki bakanlığa talimat! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine ve MKYK toplantılarında ekonomi yönetimine talimat verdiğini belirten Gül, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ortak çalışma yürüttüğünü bildirdi. Öte yandan Merkez Bankasının 2026 yıl sonu enflasyon tahminindeki güncelleme, Ocak 2027 emekli zammı hesaplarını da değiştirdi. Peki en düşük emekli maaşı kaç TL olacak? İşte yanıtı...

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Giriş Tarihi: 13.11.2026 07:01
SON DAKİKA | 2027 Emekli zammı için düğmeye basıldı! Başkan Erdoğan’dan iki bakanlığa talimat! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 2027 yılı maaş düzenlemesiyle ilgili yeni açıklamalar geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, emeklilerin gelir seviyesinin yükseltilmesi için çalışmaların devam ettiğini duyurdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyu hem Kabine hem de AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantılarında gündeme getirdiğini belirten Gül, ekonomi yönetimine gerekli talimatların verildiğini söyledi.

SON DAKİKA | 2027 Emekli zammı için düğmeye basıldı! Başkan Erdoğan’dan iki bakanlığa talimat! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Gül, gazetecilerin emekli maaşlarına ilişkin sorularını yanıtladı.

Emeklilerin maaşlarında iyileştirme yapılmasına yönelik hazırlıkların hangi aşamada olduğu sorusuna yanıt veren Gül, çalışmaların sürdüğünü ve sürecin Başkan Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda ilerlediğini ifade etti.

SON DAKİKA | 2027 Emekli zammı için düğmeye basıldı! Başkan Erdoğan’dan iki bakanlığa talimat! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN GÜÇLÜ TALİMAT

Abdulhamit Gül, Başkan Erdoğan'ın emeklilerin ekonomik koşullarının iyileştirilmesine özel önem verdiğini belirtti. Konunun Kabine ve MKYK toplantılarında ele alındığını aktaran Gül, emeklilerin hak ettikleri gelir seviyesine ulaşması için ekonomi yönetimine talimat verildiğini kaydetti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA | 2027 Emekli zammı için düğmeye basıldı! Başkan Erdoğan’dan iki bakanlığa talimat! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Gül, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu konuda çalışmalar devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız hem kabinede hem MKYK'da ekonomi yönetimine talimatlarını verdiler. Emeklilerimizin hak ettiği bir maaşa kavuşmaları hususunda güçlü talimatları oldu ve Maliye Bakanımız, Çalışma Bakanımız, ekonomi yönetimimiz bu konuyu çalışıyor. En hakkaniyetli, en vatandaşlarımızın memnun olacağı şekilde bir sonuç olacaktır diye inanıyoruz. Çalışmalar tamamlandıktan sonra kanunlaşır."

SON DAKİKA | 2027 Emekli zammı için düğmeye basıldı! Başkan Erdoğan’dan iki bakanlığa talimat! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ ZAMMI İÇİN HAZİNE VE MALİYE İLE ÇALIŞMA BAKANLIĞI ÇALIŞIYOR

Emekli maaşlarına yönelik yeni düzenlemenin hazırlık sürecinde iki önemli bakanlık görev alıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ekonomi yönetimiyle birlikte maaş iyileştirmesi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Hazırlanacak düzenlemede emeklilerin beklentilerinin ve ekonomik koşulların dikkate alınması hedefleniyor. Abdulhamit Gül, çalışmaların tamamlanmasının ardından yasal sürecin başlayacağını ifade etti.

Ancak yapılması planlanan ek artışın oranı, hangi emekli gruplarını kapsayacağı ve yeni maaşların ne zaman yürürlüğe gireceği konusunda henüz kesinleşmiş bir açıklama bulunmuyor.

SON DAKİKA | 2027 Emekli zammı için düğmeye basıldı! Başkan Erdoğan’dan iki bakanlığa talimat! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

OCAK 2027 EMEKLİ ZAMMINDA YENİ ENFLASYON HESABI

Emeklilerin gündemindeki bir diğer önemli konu ise Ocak 2027 döneminde uygulanacak enflasyon zammı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını belirleyecek 6 aylık enflasyon verisinin ilk dört aylık bölümü belli oldu.

SON DAKİKA | 2027 Emekli zammı için düğmeye basıldı! Başkan Erdoğan’dan iki bakanlığa talimat! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Mevcut hesaplamalara göre dört aylık enflasyon farkı doğrultusunda yüzde 8,29'luk zam oluştu. Kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte ocak ayında uygulanacak kesin zam oranı netleşecek.

SON DAKİKA | 2027 Emekli zammı için düğmeye basıldı! Başkan Erdoğan’dan iki bakanlığa talimat! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5 olarak güncellemesi de zam hesaplamalarına yeni bir boyut kazandırdı.

Bu tahminin gerçekleşmesi halinde 2026 yılının ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 9,97 seviyesinde oluşacağı öngörülüyor. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 döneminde yüzde 9,97 oranında zam alabileceği hesaplanıyor.

SON DAKİKA | 2027 Emekli zammı için düğmeye basıldı! Başkan Erdoğan’dan iki bakanlığa talimat! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?

Merkez Bankasının yıl sonu enflasyon tahmini doğrultusunda hazırlanan senaryoda, mevcut 23 bin 552 TL tutarındaki en düşük emekli aylığının 25 bin 900 TL seviyesine çıkabileceği hesaplanıyor.

SON DAKİKA | 2027 Emekli zammı için düğmeye basıldı! Başkan Erdoğan’dan iki bakanlığa talimat! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Ancak bu tutarın gerçekleşmesi, öngörülen enflasyon oranının oluşmasına ve taban aylığa yönelik ayrıca bir düzenleme yapılmasına bağlı olacak.

SON DAKİKA | 2027 Emekli zammı için düğmeye basıldı! Başkan Erdoğan’dan iki bakanlığa talimat! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
SON DAKİKA | 2027 Emekli zammı için düğmeye basıldı! Başkan Erdoğan’dan iki bakanlığa talimat! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

YIL SONUNDA EMEKLİ MAAŞLARINA YENİ DÜZENLEME GÜNDEMDE

Hükümet, milyonlarca emeklinin gelir seviyesini yükseltmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından emekli maaşlarına ilişkin düzenlemenin Meclis gündemine taşınması bekleniyor. Hazırlanacak düzenlemede enflasyon artışının yanı sıra refah payı ve seyyanen zam seçeneklerinin de değerlendirilmesi öngörülüyor.

SON DAKİKA | 2027 Emekli zammı için düğmeye basıldı! Başkan Erdoğan’dan iki bakanlığa talimat! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Yıl sonunda yapılması planlanan maaş iyileştirmesiyle en düşük emekli aylığının 30 bin ile 35 bin TL aralığına yükseltilmesi ihtimali üzerinde duruluyor. Bu hedef doğrultusunda emeklilere hem enflasyon farkı hem de ilave seyyanen artış yapılması seçenekleri masada bulunuyor.

SON DAKİKA | 2027 Emekli zammı için düğmeye basıldı! Başkan Erdoğan’dan iki bakanlığa talimat! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

REFAH PAYI YÜZDE 10-15 ARASINDA MI OLACAK?

Emeklilere uygulanması gündemde olan refah payı artışının oranı konusunda da çalışmalar devam ediyor. Tüm emeklileri kapsayabilecek bir artış için farklı senaryolar üzerinde etki analizleri yapılıyor.

SON DAKİKA | 2027 Emekli zammı için düğmeye basıldı! Başkan Erdoğan’dan iki bakanlığa talimat! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alınarak refah payının yüzde 10 ile yüzde 15 arasında belirlenmesi ihtimali de değerlendiriliyor. Ancak uygulanacak oran konusunda henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

SON DAKİKA | 2027 Emekli zammı için düğmeye basıldı! Başkan Erdoğan’dan iki bakanlığa talimat! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ ZAMMI HANGİ MAAŞLARA YANSITILACAK?

Planlanan refah payı artışının, emeklilerin alacağı enflasyon zammına ilave edilmesi bekleniyor. Ancak maaş artışlarının kök aylıklar üzerinden hesaplanması nedeniyle düzenlemenin uygulanmasında önemli bir ayrıntı bulunuyor.

SON DAKİKA | 2027 Emekli zammı için düğmeye basıldı! Başkan Erdoğan’dan iki bakanlığa talimat! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Yapılacak zam sonrasında bazı emeklilerin kök maaşları belirlenen en düşük emekli aylığının altında kalabilir. Böyle bir durumda taban aylık seviyesinin korunabilmesi için Hazine tarafından ek ödeme desteği sağlanması da gündeme gelebilecek.

SON DAKİKA | 2027 Emekli zammı için düğmeye basıldı! Başkan Erdoğan’dan iki bakanlığa talimat! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Yeni düzenlemenin kapsamı, zam oranı ve uygulanma şekli ise hükümetin çalışmalarını tamamlamasının ardından netlik kazanacak.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör