SON DAKİKA | 2027 Emekli zammı için düğmeye basıldı! Başkan Erdoğan’dan iki bakanlığa talimat! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine ve MKYK toplantılarında ekonomi yönetimine talimat verdiğini belirten Gül, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ortak çalışma yürüttüğünü bildirdi. Öte yandan Merkez Bankasının 2026 yıl sonu enflasyon tahminindeki güncelleme, Ocak 2027 emekli zammı hesaplarını da değiştirdi. Peki en düşük emekli maaşı kaç TL olacak? İşte yanıtı...