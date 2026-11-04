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SON DAKİKA 2027 MEMUR ZAMMI | İlk enflasyon farkı ortaya çıktı! Polis, doktor, öğretmen ne kadar alacak? İşte meslek meslek maaş tablosu...
SON DAKİKA 2027 MEMUR ZAMMI | İlk enflasyon farkı ortaya çıktı! Polis, doktor, öğretmen ne kadar alacak? İşte meslek meslek maaş tablosu...
Ocak 2027 memur zammı için ilk enflasyon farkı belli oldu. TÜİK'in ekim ayı verileriyle dört aylık enflasyon yüzde 8,29'a ulaşırken memur ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 6,27 olarak hesaplandı. Polis, öğretmen, doktor ve hemşire maaşları için farklı enflasyon senaryolarına göre yeni rakamlar ortaya çıktı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 04.11.2026 07:13
Güncelleme Tarihi: 04.11.2026 07:14