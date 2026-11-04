Trend Galeri Trend Ekonomi SON DAKİKA 2027 MEMUR ZAMMI | İlk enflasyon farkı ortaya çıktı! Polis, doktor, öğretmen ne kadar alacak? İşte meslek meslek maaş tablosu...

SON DAKİKA 2027 MEMUR ZAMMI | İlk enflasyon farkı ortaya çıktı! Polis, doktor, öğretmen ne kadar alacak? İşte meslek meslek maaş tablosu...

Ocak 2027 memur zammı için ilk enflasyon farkı belli oldu. TÜİK'in ekim ayı verileriyle dört aylık enflasyon yüzde 8,29'a ulaşırken memur ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 6,27 olarak hesaplandı. Polis, öğretmen, doktor ve hemşire maaşları için farklı enflasyon senaryolarına göre yeni rakamlar ortaya çıktı. İşte detaylar...

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SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.11.2026 07:13 Güncelleme Tarihi: 04.11.2026 07:14
SON DAKİKA 2027 MEMUR ZAMMI | İlk enflasyon farkı ortaya çıktı! Polis, doktor, öğretmen ne kadar alacak? İşte meslek meslek maaş tablosu...

Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin Ocak 2027'de alacağı maaş artışı için enflasyon hesaplamaları devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte dört aylık zam tablosu da şekillendi. Polis, öğretmen, doktor, hemşire ve diğer kamu çalışanlarının yeni maaşlarına ilişkin hesaplamalar gündeme geldi.

SON DAKİKA 2027 MEMUR ZAMMI | İlk enflasyon farkı ortaya çıktı! Polis, doktor, öğretmen ne kadar alacak? İşte meslek meslek maaş tablosu...

TÜİK verilerine göre tüketici fiyatları ekim ayında aylık yüzde 2,58, yıllık bazda ise yüzde 29,77 arttı. Temmuz ayında yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84 ve eylülde yüzde 1,84 olarak açıklanan enflasyonun ardından temmuz-ekim dönemindeki toplam artış yüzde 8,29'a ulaştı.

SON DAKİKA 2027 MEMUR ZAMMI | İlk enflasyon farkı ortaya çıktı! Polis, doktor, öğretmen ne kadar alacak? İşte meslek meslek maaş tablosu...

Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alabilmesi için 2026'nın ikinci altı aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 7'lik toplu sözleşme sınırını aşması gerekiyor. Ekim ayı verileriyle birlikte dört aylık dönemde yüzde 1,21 enflasyon farkı oluştu. Yüzde 5'lik toplu sözleşme zammının da eklenmesiyle memur ve memur emeklileri için hesaplanan toplam zam oranı yüzde 6,27'ye yükseldi.

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SON DAKİKA 2027 MEMUR ZAMMI | İlk enflasyon farkı ortaya çıktı! Polis, doktor, öğretmen ne kadar alacak? İşte meslek meslek maaş tablosu...

En düşük memur maaşı ve emekli aylığı ne kadar olacak?

Mevcut durumda 70 bin 224 TL olan en düşük memur maaşının, yüzde 6,27'lik artış hesabıyla yaklaşık 74 bin 627 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Memur emeklileri açısından da zam hesapları şekilleniyor. En düşük memur emekli aylığının mevcut 31 bin 527 TL seviyesinden yaklaşık 34 bin 58 TL'ye çıkabileceği öngörülüyor.

SON DAKİKA 2027 MEMUR ZAMMI | İlk enflasyon farkı ortaya çıktı! Polis, doktor, öğretmen ne kadar alacak? İşte meslek meslek maaş tablosu...

Ancak kasım ve aralık aylarında açıklanacak enflasyon rakamları, ocak ayında uygulanacak kesin zam oranını belirleyecek. Bu nedenle mevcut hesaplamalar dört aylık veriler üzerinden yapılan tahminler olarak değerlendiriliyor.

SON DAKİKA 2027 MEMUR ZAMMI | İlk enflasyon farkı ortaya çıktı! Polis, doktor, öğretmen ne kadar alacak? İşte meslek meslek maaş tablosu...

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNLERİNE GÖRE FARKLI ZAM SENARYOLARI

Memur maaşlarının ocak ayında ulaşabileceği seviyeler için farklı kurumların yıl sonu enflasyon beklentileri de dikkate alınıyor.

TCMB tahmini: Altı aylık enflasyonun yüzde 8,70 olması halinde toplam zam oranının yüzde 6,67'ye ulaşması bekleniyor. En düşük memur maaşı 74 bin 908 TL, en düşük memur emeklisi aylığı ise 33 bin 631 TL olabilir.

SON DAKİKA 2027 MEMUR ZAMMI | İlk enflasyon farkı ortaya çıktı! Polis, doktor, öğretmen ne kadar alacak? İşte meslek meslek maaş tablosu...

OVP tahmini: Altı aylık enflasyonun yüzde 9,04 gerçekleşmesi durumunda toplam zam oranının yüzde 7 olması öngörülüyor. Bu senaryoda en düşük memur maaşı 75 bin 140 TL'ye, memur emekli aylığı 33 bin 734 TL'ye çıkabilir.

SON DAKİKA 2027 MEMUR ZAMMI | İlk enflasyon farkı ortaya çıktı! Polis, doktor, öğretmen ne kadar alacak? İşte meslek meslek maaş tablosu...

Piyasa Katılımcıları Anketi: Altı aylık enflasyonun yüzde 10,08 olması halinde zam oranının yüzde 8,02'ye ulaşması bekleniyor. En düşük memur maaşı 75 bin 856 TL, memur emeklisi aylığı 34 bin 55 TL olabilir.

SON DAKİKA 2027 MEMUR ZAMMI | İlk enflasyon farkı ortaya çıktı! Polis, doktor, öğretmen ne kadar alacak? İşte meslek meslek maaş tablosu...

Finansal Kurumlar Birliği tahmini: Altı aylık enflasyonun yüzde 10,45 olması halinde toplam zam oranının yüzde 8,39'a yükselmesi bekleniyor. Bu durumda en düşük memur maaşı 76 bin 116 TL'ye, en düşük memur emekli aylığı ise 34 bin 172 TL'ye ulaşabilir.

SON DAKİKA 2027 MEMUR ZAMMI | İlk enflasyon farkı ortaya çıktı! Polis, doktor, öğretmen ne kadar alacak? İşte meslek meslek maaş tablosu...
SON DAKİKA 2027 MEMUR ZAMMI | İlk enflasyon farkı ortaya çıktı! Polis, doktor, öğretmen ne kadar alacak? İşte meslek meslek maaş tablosu...

POLİS, ÖĞRETMEN, DOKTOR VE HEMŞİRE MAAŞLARINDA YENİ HESAP

Yıl sonu enflasyon tahminlerine göre kamu çalışanlarının maaşlarında da farklı senaryolar ortaya çıkıyor. Mevcut maaşlar üzerinden yapılan hesaplamalarda uzman doktorun aylığının 182 bin 118 TL ile 185 bin 54 TL arasında, profesör maaşının ise 163 bin 427 TL ile 166 bin 62 TL arasında değişmesi bekleniyor.

SON DAKİKA 2027 MEMUR ZAMMI | İlk enflasyon farkı ortaya çıktı! Polis, doktor, öğretmen ne kadar alacak? İşte meslek meslek maaş tablosu...

Polis memurunun mevcut 92 bin 618 TL olan maaşı, tahminlere göre 98 bin 796 TL ile 100 bin 389 TL arasına yükselebilir. Öğretmen maaşının 83 bin 254 TL'den 88 bin 807 TL ile 90 bin 239 TL aralığına çıkması öngörülüyor.

SON DAKİKA 2027 MEMUR ZAMMI | İlk enflasyon farkı ortaya çıktı! Polis, doktor, öğretmen ne kadar alacak? İşte meslek meslek maaş tablosu...

Üniversite mezunu hemşirelerin mevcut 84 bin 845 TL olan maaşlarının ise farklı enflasyon senaryolarına göre 90 bin 504 TL ile 91 bin 963 TL arasında olması bekleniyor.

SON DAKİKA 2027 MEMUR ZAMMI | İlk enflasyon farkı ortaya çıktı! Polis, doktor, öğretmen ne kadar alacak? İşte meslek meslek maaş tablosu...

Diğer meslek gruplarında da benzer artış hesapları bulunuyor. Mühendis, avukat, başkomiser, araştırma görevlisi ve şube müdürü gibi kamu çalışanlarının yeni maaşları, yıl sonu enflasyonunun gerçekleşme oranına göre değişecek.

SON DAKİKA 2027 MEMUR ZAMMI | İlk enflasyon farkı ortaya çıktı! Polis, doktor, öğretmen ne kadar alacak? İşte meslek meslek maaş tablosu...

KAMU PERSONELİNİN ÜCRET SİSTEMİ DE DEĞİŞEBİLİR

Öte yandan 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda kamu personelinin ücret sisteminin yeniden ele alınmasına yönelik hedefler de yer aldı. Buna göre farklı statülerde görev yapan kamu çalışanlarının ücretlendirme yapılarının analiz edilerek daha sade ve bütüncül bir sisteme dönüştürülmesi planlanıyor.

SON DAKİKA 2027 MEMUR ZAMMI | İlk enflasyon farkı ortaya çıktı! Polis, doktor, öğretmen ne kadar alacak? İşte meslek meslek maaş tablosu...
SON DAKİKA 2027 MEMUR ZAMMI | İlk enflasyon farkı ortaya çıktı! Polis, doktor, öğretmen ne kadar alacak? İşte meslek meslek maaş tablosu...

Yeni yaklaşımda kadrolu memurlar, sözleşmeli personel ve kamu işçilerinin ücret sistemlerinin görev ve sorumluluk esasına göre değerlendirilmesi hedefleniyor. Ancak olası maaş düzenlemesinin kapsamı, artış miktarı ve yürürlük tarihi konusunda henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TÜİK #MEMUR #MEMUR ZAMMI #ENFLASYON FARKI