SON DAKİKA 2027 MEMUR ZAMMI | İlk enflasyon farkı ortaya çıktı! Polis, doktor, öğretmen ne kadar alacak? İşte meslek meslek maaş tablosu...

En düşük memur maaşı ve emekli aylığı ne kadar olacak?

Mevcut durumda 70 bin 224 TL olan en düşük memur maaşının, yüzde 6,27'lik artış hesabıyla yaklaşık 74 bin 627 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Memur emeklileri açısından da zam hesapları şekilleniyor. En düşük memur emekli aylığının mevcut 31 bin 527 TL seviyesinden yaklaşık 34 bin 58 TL'ye çıkabileceği öngörülüyor.