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SON DAKİKA | 31 Aralık'ta süresi doluyor! 'Yarısı Bizden' kampanyasında son viraj: İmzayı atmadan önce bunlara dikkat!
SON DAKİKA | 31 Aralık'ta süresi doluyor! 'Yarısı Bizden' kampanyasında son viraj: İmzayı atmadan önce bunlara dikkat!
Son dakika haberi: 31 Aralık'ta sona erecek olan Yarısı Bizden kampanyasında uzmanlar doğru müteahhit seçimi konusunda uyarıyor. Sözleşmeden anahtar teslimine kadar dikkat edilmesi gereken kritik noktaları tek tek hazırladık.
Giriş Tarihi: 29.08.2026 08:04
Güncelleme Tarihi: 29.08.2026 08:06