SON DAKİKA | 31 Aralık’ta süresi doluyor! ’Yarısı Bizden’ kampanyasında son viraj: İmzayı atmadan önce bunlara dikkat!

EN KRİTİĞİ MÜTEAHHİT



Dönüşümde vatandaşların en fazla dikkat etmesi gereken konulardan biri de müteahhit seçimi. Firmanın yalnızca daha önce yaptığı projelere bakmak yeterli değil. Teknik yeterlilik ve mali güç de araştırılmalı.

Firmanın müteahhitlik yeterliliği ve inşaat geçmişi incelenmeli.

Daha önce tamamladığı projeler yerinde görülmeli.

Bu projelerden konut alanlarla veya arsa sahipleriyle mümkünse görüşülmeli.



