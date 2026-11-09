Trend Galeri Trend Ekonomi SON DAKİKA! Akaryakıta zam ya da indirim var mı? İşte 9 Kasım güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

SON DAKİKA! Akaryakıta zam ya da indirim var mı? İşte 9 Kasım güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Akaryakıt fiyatları petrol piyasalarında yaşanan hareketliliğe göre değişiyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ilgili açıklamaları sonrası petrol fiyatları 100 doların altında kalmaya devam etti. Yurt içi piyasalarda benzin, motorin ve LPG'nin fiyatı ne kadar oldu? İşte 9 Kasım güncel akaryakıt fiyatları…

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SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.11.2026 07:33
SON DAKİKA! Akaryakıta zam ya da indirim var mı? İşte 9 Kasım güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Akaryakıt fiyatları, küresel petrol piyasalarında yaşanan gelişmelerden etkileniyor. Araç sahipleri yurt içinde akaryakıta zam gelip gelmediğini merak ediyor. Benzin, motorin ve LPG'nin fiyatı ne kadar oldu? İşte 9 Kasım güncel akaryakıt fiyatları…

SON DAKİKA! Akaryakıta zam ya da indirim var mı? İşte 9 Kasım güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

PETROL 100 DOLARIN ALTINDA

Brent petrol fiyatları pazartesi günü 100 doların altındaki seyrine devam ederek 98 dolar seviyelerinden yeni haftaya başladı. Petrol, geçtiğimiz hafta yüzde 13'ün üzerinde değer kaybetti.

SON DAKİKA! Akaryakıta zam ya da indirim var mı? İşte 9 Kasım güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Fiyatlardaki gerilemede Donald Trump'ın İran'ın nükleer programı ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda müzakerelerde önemli ilerleme kaydedilmesi halinde İran'a daha ılımlı yaklaşacağını açıklaması etkili oldu.

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SON DAKİKA! Akaryakıta zam ya da indirim var mı? İşte 9 Kasım güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

AKARYAKITA ZAM YA DA İNDİRİM VAR MI?

Öte yandan araç sahipleri benzin, motorin ve LPG'ye zam ya da indirim gelip gelmediğini merak ediyor.

SON DAKİKA! Akaryakıta zam ya da indirim var mı? İşte 9 Kasım güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Son olarak; 6 Kasım gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde benzine 6.08 TL indirim yapıldı. 7 Kasım gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde motorine 5.47 TL indirim yapıldı.

SON DAKİKA! Akaryakıta zam ya da indirim var mı? İşte 9 Kasım güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

9 KASIM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 74.60 TL
Motorin: 95.20 TL
LPG: 50.70 TL

SON DAKİKA! Akaryakıta zam ya da indirim var mı? İşte 9 Kasım güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 74.40 TL
Motorin: 95.00 TL
LPG: 50.10 TL

SON DAKİKA! Akaryakıta zam ya da indirim var mı? İşte 9 Kasım güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

ANKARA

Benzin: 75.60 TL
Motorin: 96.30 TL
LPG: 50.79 TL

SON DAKİKA! Akaryakıta zam ya da indirim var mı? İşte 9 Kasım güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

İZMİR

Benzin: 75.80 TL
Motorin 96.60 TL
LPG: 50.70 TL

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
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