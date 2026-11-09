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SON DAKİKA! Akaryakıta zam ya da indirim var mı? İşte 9 Kasım güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
SON DAKİKA! Akaryakıta zam ya da indirim var mı? İşte 9 Kasım güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Akaryakıt fiyatları petrol piyasalarında yaşanan hareketliliğe göre değişiyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ilgili açıklamaları sonrası petrol fiyatları 100 doların altında kalmaya devam etti. Yurt içi piyasalarda benzin, motorin ve LPG'nin fiyatı ne kadar oldu? İşte 9 Kasım güncel akaryakıt fiyatları…
Giriş Tarihi: 09.11.2026 07:33