Trend Galeri Trend Ekonomi SON DAKİKA: Altın ve gümüş düştü: Gram altın, gram gümüş, çeyrek altın, tam altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları, iki günlük yükseliş sonrası yeni güne yavaş tempoda başladı. Gümüş fiyatları da altın gibi 80 doların üzerine çıktıktan sonra kar satışları ile geri çekildi. Jeopolitik risklerin yanı sıra ABD ekonomisinden gelecek istihdam raporu da değerli metallerde fiyatlanmalar üzerinde etkili olacak. Gram altın, gram gümüş, çeyrek altın, tam altın ne kadar oldu?

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.01.2026 08:51
Altın fiyatları, iki günlük yükseliş hareketini sonlandırdı. Benzer bir hareket 3 gündür üst üste değer kazanan gümüş fiyatlarında da kendini gösterdi. ABD ekonomisinden gelecek olan veriler metal fiyatları üzerinde etkili olacak. Gram altın, gram gümüş, çeyrek altın, tam altın ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI YATAY SEYİRE GEÇTİ

Altın fiyatı ons başına 4 bin 480 dolar seviyelerini gördü. İki gündür devam eden yükseliş hareketleri bugün yavaşladı. Küresel risklerin artmaya başlamasının yanı sıra ABD ekonomisinden gelen veriler bekleniyor. Federal Rezerv'in para politikası kararlarını etkileyecek olan tarım dışı istihdam verisi cuma günü belli olacak.

FOMC üyesi Neel Kashkari, artan işsizliğin faiz indirim olasılığını daha da artırabileceğini belirtti. Piyasalar ise bu yıl iki faiz indirimine odaklandı. Küresel cephede ise ABD güçlerinin Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'yu yakalaması, Beyaz Saray'ın Grönland ile ilgili senaryoları takip edildi.

GÜMÜŞ YÜKSELİŞE GEÇTİ

Gümüş, çarşamba günü ons başına 80 doların altına düştü. Böylece 3 gündür devam eden yükseliş son buldu. Fiyatların düşmesinde kar satışları etkili oldu.

GRAM GÜMÜŞ KAÇ TL?

Gram gümüş yaşanan gelişmelerin ardından 110,67 TL oldu.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 6.162,03
SATIŞ: 6.162,81

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 10.279,00
SATIŞ: 10.370,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 40.636,92
SATIŞ: 41.436,72

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 40.988,00
SATIŞ: 41.323,00