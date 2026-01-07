Trend
SON DAKİKA: Altın ve gümüş düştü: Gram altın, gram gümüş, çeyrek altın, tam altın ne kadar oldu?
Altın fiyatları, iki günlük yükseliş sonrası yeni güne yavaş tempoda başladı. Gümüş fiyatları da altın gibi 80 doların üzerine çıktıktan sonra kar satışları ile geri çekildi. Jeopolitik risklerin yanı sıra ABD ekonomisinden gelecek istihdam raporu da değerli metallerde fiyatlanmalar üzerinde etkili olacak. Gram altın, gram gümüş, çeyrek altın, tam altın ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 07.01.2026 08:51