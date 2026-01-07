SON DAKİKA: Altın ve gümüş düştü: Gram altın, gram gümüş, çeyrek altın, tam altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları, iki günlük yükseliş hareketini sonlandırdı. Benzer bir hareket 3 gündür üst üste değer kazanan gümüş fiyatlarında da kendini gösterdi. ABD ekonomisinden gelecek olan veriler metal fiyatları üzerinde etkili olacak. Gram altın, gram gümüş, çeyrek altın, tam altın ne kadar oldu?