Trend Galeri Trend Ekonomi SON DAKİKA: Altın ve gümüş neden geriledi? Gram altın ve gram gümüş kaç TL oldu?

Altın fiyatları çarşamba gününe ons başına 4 bin 300 dolar seviyelerinden başladı. Yılbaşından bu yana yüzde 66 değer kazanan sarı metal, son 40 yılın rekorlarını kırdı. Benzer şekilde gümüş fiyatı da 45 yılın ardından büyük bir kırılma yaşayarak yılbaşındaki fiyatlarının neredeyse 2,5 katına çıktık. Altın ve gümüş son zamanların en hızlı yükselişlerini kaydederken yurt içi piyasalardaki fiyatlar serbest piyasalarda rekor seviyeleri gördü. Her iki metalde de geri çekilmeler gözleniyor. Gram altın ve gram gümüş kaç TL oldu? İşte son fiyatlar…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.12.2025 09:14 Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 09:39
Altın fiyatları ve gümüş fiyatları son 45 yılın en hızlı grafiğini çizdi. 2026 yılına girmeye kısa bir süre kala her iki metalde rekor seviyelerini korumaya devam ediyor. Altın ve gümüş için tablo yeşil kalmayı sürdürürken gram altın ile gram gümüş fiyatları yatırımcının gündeminde…. İşte detaylar….

ALTIN FİYATLARI KÜRESEL GELİŞMELERE BAĞLI

Altın fiyatları, yüksek meblağlı kazançları geride bırakarak 2026 yılına girmeye hazırlanıyor. 2025'in son çarşambasında ons altın 4 bin 360 dolar seviyelerine yükseldi. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler altının 40 yıldan fazla süredir en büyük yükselişine zemin hazırladı. Külçe altın bu yıl yüzde 66 değer kazandı. Bu artışlar ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerini uygulamaya koymasının ardından Nisan ayı sonlarında hız kazandı.

Altında devam eden rekor serisi ABD faiz indirimleri, güçlü merkez bankası alımları ve altın destekli ETF'lerdeki artan varlıklar tarafından desteklendi. Öte yandan FED üyeleri arasında yapılması planlanan faiz indirimlerine karşı görüş ayrılıkları son konusu.

Rusya-Ukrayna barış anlaşmasıyla ilgili belirsizlik, Orta Doğu'da süre gelen gerilim ABD ile Venezuela arasında esen sert rüzgarlar güvenli liman talebini desteklemeye devam ediyor.

GÜMÜŞ FİYATI GERİ ÇEKİLDİ

Öte yandan yatırımcıların hızlı yükselişler sonrasında karlarını nakde çevirmesi ile gümüş, çarşamba günü ons başına 72 dolara gerileyerek %5'ten fazla değer kaybetti. Gümüş, arz daralması ve düşük stoklar nedeniyle 2025 yılında rekor üzerine rekor kırarak 80 doları gördü.

Gümüş fiyatları yıl boyunca yüzde 162 değer kazandı. Gümüş bu yıl büyük borsa endeksleri ve pek çok para biriminden daha iyi bir performans sergiledi. Uzmanlar FED'in faiz kararlarında gevşemeye gitmesi ve güçlü endüstriyel taleple metalin desteklenmeye devam edeceğini ifade ediyorlar.

GRAM GÜMÜŞ KAÇ TL OLDU?

Gram gümüş Çarşamba günü yüzde 0,69 değer kaybederek 98,29 liraya geriledi. Gram gümüş 26 Aralık'ta 100 lirayı aşmıştı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 5.920,74
SATIŞ: 5.922,31

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 9.750,00
SATIŞ:10.004,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 39.800,28
SATIŞ: 40.593,59

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 38.979,00
SATIŞ:39.809,00