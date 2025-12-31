SON DAKİKA: Altın ve gümüş neden geriledi? Gram altın ve gram gümüş kaç TL oldu?
Altın fiyatları çarşamba gününe ons başına 4 bin 300 dolar seviyelerinden başladı. Yılbaşından bu yana yüzde 66 değer kazanan sarı metal, son 40 yılın rekorlarını kırdı. Benzer şekilde gümüş fiyatı da 45 yılın ardından büyük bir kırılma yaşayarak yılbaşındaki fiyatlarının neredeyse 2,5 katına çıktık. Altın ve gümüş son zamanların en hızlı yükselişlerini kaydederken yurt içi piyasalardaki fiyatlar serbest piyasalarda rekor seviyeleri gördü. Her iki metalde de geri çekilmeler gözleniyor. Gram altın ve gram gümüş kaç TL oldu? İşte son fiyatlar…
Giriş Tarihi: 31.12.2025 09:14
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 09:39