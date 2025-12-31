SON DAKİKA: Altın ve gümüş neden geriledi? Gram altın ve gram gümüş kaç TL oldu?

Altın fiyatları ve gümüş fiyatları son 45 yılın en hızlı grafiğini çizdi. 2026 yılına girmeye kısa bir süre kala her iki metalde rekor seviyelerini korumaya devam ediyor. Altın ve gümüş için tablo yeşil kalmayı sürdürürken gram altın ile gram gümüş fiyatları yatırımcının gündeminde…. İşte detaylar….