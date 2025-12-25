SON DAKİKA! Altın ve gümüş neden rekor kırıyor? İslam Memiş gram altın yorumu
Altın fiyatları yıl başından bu yana yüzde 70 değer kazanırken son günlerde yeniden hareketli bir grafik çizmeye başladı. Federal Rezerv'in 2026 yılında gevşeme sinyalleri vermesiyle ons altın 4 bin 500 dolar seviyelerine dayandı. Değerli metallerde yaşanan ralliden en çok yararlanan ise gümüş oldu. Gümüş ons ve gram bazında rekor üzerine rekor kırdı. Para Piyasaları ve Altın Uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarındaki hızlı yükselişin arkasındaki nedenleri anlattı. Gram altın, çeyrek altın, tam altın, gram gümüş ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 25.12.2025 11:01
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 11:29