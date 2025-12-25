Trend Galeri Trend Ekonomi SON DAKİKA! Altın ve gümüş neden rekor kırıyor? İslam Memiş gram altın yorumu

Altın fiyatları yıl başından bu yana yüzde 70 değer kazanırken son günlerde yeniden hareketli bir grafik çizmeye başladı. Federal Rezerv'in 2026 yılında gevşeme sinyalleri vermesiyle ons altın 4 bin 500 dolar seviyelerine dayandı. Değerli metallerde yaşanan ralliden en çok yararlanan ise gümüş oldu. Gümüş ons ve gram bazında rekor üzerine rekor kırdı. Para Piyasaları ve Altın Uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarındaki hızlı yükselişin arkasındaki nedenleri anlattı. Gram altın, çeyrek altın, tam altın, gram gümüş ne kadar oldu?

Giriş Tarihi: 25.12.2025 11:01 Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 11:29
Altın fiyatları ABD ekonomisinde yaşanan gelişmeler ve küresel risklerin artmasına bağlı olarak rekor seviyelerdeki seyrine devam ediyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten altın yorumu geldi. Yükselen fiyatlar sonrası gram altın, çeyrek altın, tam altın, gram gümüş ne kadar oldu? Altın neden yükseliyor? İşte altın ve gümüş için tüm merak edilenler…

ALTIN FİYATLARI REKOR KIRIYOR

Ons altın çarşamba günü 4 bin 500 TL seviyelerine kadar yükseldi. Fiyatlardaki hızlı artışta Federal Rezerv'in daha fazla gevşeme politikası izleyeceği beklentisi ve artan jeopolitik gerilimler etkili oldu. ABD ekonomisi yüksek faiz oranlarına rağmen büyümeye devam etti. İşgücü piyasasından elde edilen verilerle piyasalar 2026'da iki faiz indirimini fiyatlayacaklar.

Öte yandan ABD'nin petrol tankerlerini abluka altına aldığı Venezuela ile ilgili gerilimler, altında güvenli liman talebini destekledi. Altın, bu yıl yaklaşık %70 artış gösterirken sarı metal 1979'dan bu yana en güçlü yıllık kazancına doğru ilerliyor.

GÜMÜŞ 72 DOLARI AŞTI
Ons gümüş, çarşamba günü 72 doları aşarak yeniden rekor seviyeleri test etti. Ons gümüş ABD faiz indirimleri beklentilerinden ve güvenli liman talebinden aldığı destekle üst üste dördüncü seansında zirveye çıktı. ABD'de Üçüncü çeyrek GSYİH'si yıllık bazda güçlü bir şekilde %4,3 oranında büyüdü. Buna rağmen tüketici güvenine ilişkin veriler faiz indirimlerine kapı aralayacak.
Ayrıca, gümüşteki arz açığı güçlü endüstriyel talep ve son zamanlarda ABD için kritik bir mineral olarak belirlenmesi yılbaşından bu yana gümüşün yüzde 149 değer kazanmasını sağladı.

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ?

A Haber canlı yayına katılan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yurt içi piyasalarda gram altın fiyatlarındaki artışın nedenini şu sözlerle anlattı: Ons altın 46 yılın zirvesi 4 bin 481 dolar seviyesinde. Yine Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyeleri görüldü iç piyasalarda: 6 bin 338 lira. Neden bu kadar yükseldi? Geçen hafta bir kilogram altında 400 dolar civarında işçilikler vardı. Ekim ayında 12 bin 500 dolar işçilik farkı 400 dolara kadar gerilemişti. Ama bu hafta yoğun bir talepten dolayı bu işçilik farkı bin 900 dolara yükseldi. Haliyle de gram altına direk yansıdı.

Trende odaklanmak lazım. Eğer aylık bazda haftalık bazda dalgalanmalara bakarsa çok yanılıp çokta zarar ederler. 4 bin 800- 4 bin 880 dolar seviyesi ons altın tarafında gram altın tarafında 8 bin lira yine radarımızda olacak.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 6.165,58
SATIŞ: 6.166,51

TAM ALTIN

ALIŞ: 40.057,11
SATIŞ: 40.855,32

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 40.003,00
SATIŞ: 40.819,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 10.004,00
SATIŞ: 10.255,00