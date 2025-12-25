SON DAKİKA! Altın ve gümüş neden rekor kırıyor? İslam Memiş gram altın yorumu

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ?

A Haber canlı yayına katılan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yurt içi piyasalarda gram altın fiyatlarındaki artışın nedenini şu sözlerle anlattı: Ons altın 46 yılın zirvesi 4 bin 481 dolar seviyesinde. Yine Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyeleri görüldü iç piyasalarda: 6 bin 338 lira. Neden bu kadar yükseldi? Geçen hafta bir kilogram altında 400 dolar civarında işçilikler vardı. Ekim ayında 12 bin 500 dolar işçilik farkı 400 dolara kadar gerilemişti. Ama bu hafta yoğun bir talepten dolayı bu işçilik farkı bin 900 dolara yükseldi. Haliyle de gram altına direk yansıdı.

