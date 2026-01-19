Trend Galeri Trend Ekonomi SON DAKİKA: Altın ve gümüş rekor kırdı: Fiyatlar tarihi seviyelere ulaştı! İslam Memiş'ten altın yorumu...

SON DAKİKA: Altın ve gümüş rekor kırdı: Fiyatlar tarihi seviyelere ulaştı! İslam Memiş'ten altın yorumu...

Altın fiyatları yeni haftaya yüzde 1'den fazla değer kazanarak başladı. Ons altın yeniden rekor seviyelere yükselirken yurt içi piyasalarda gram altın fiyatı da değer kazandı. Sarı metal fiyatlarında yaşanan yukarı ivmelenmede ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland hakkında açıklamaları ve küresel ticarete yönelik endişeler etkili oldu. Gümüş fiyatı da haftanın ilk işlem gününe rekorlar başladı. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Gram altın, tam altın, Cumhuriyet altını, çeyrek altın ne kadar oldu?

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.01.2026 08:48 Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 09:16
SON DAKİKA: Altın ve gümüş rekor kırdı: Fiyatlar tarihi seviyelere ulaştı! İslam Memiş’ten altın yorumu...

Altın küresel siyasi arenada ardı arkası kesilmeyen gerilimlerle gücünü korumaya devam ediyor. ABD Başkan Donald Trump'ın Grönlad'ı ele geçirme planları değerli metalleri yeniden yukarı itti. Gram altın, tam altın, Cumhuriyet altını, gram gümüş ne kadar oldu? Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten altın yorumu…

SON DAKİKA: Altın ve gümüş rekor kırdı: Fiyatlar tarihi seviyelere ulaştı! İslam Memiş’ten altın yorumu...

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞE GEÇTİ

Altın fiyatları pazartesi günü yüzde 1'den fazla yükselişle başladı. Ons altın 4 bin 660 doları görürken gram altın 6 bin 497 lira seviyelerini görmeye devam etti. Trump'ın Avrupa ülkelerine yeni gümrük vergileri getirme kararı değerli metal piyasasını hareketlendirdi.

SON DAKİKA: Altın ve gümüş rekor kırdı: Fiyatlar tarihi seviyelere ulaştı! İslam Memiş’ten altın yorumu...

Trump, ABD'nin Grönland'ı kontrolü altına almasına karşı olan 8 Avrupa ülkesine yaptırım uygulayacağını açıkladı. Buna göre, sekiz Avrupa ülkesinden gelen mallara 1 Şubat'tan itibaren %10 gümrük vergisi uygulanacak. Bu açıklama Avrupa genelinde endişelere yol açtı ve Avrupalı liderlerin önümüzdeki günlerde olası misilleme önlemlerini görüşmek üzere acil bir toplantı yapması bekleniyor. Yaşanan gelişmelerin ardından gözler altın fiyatlarına çevrildi.

SON DAKİKA: Altın ve gümüş rekor kırdı: Fiyatlar tarihi seviyelere ulaştı! İslam Memiş’ten altın yorumu...

GÜMÜŞ YÜZDE 4'TEN FAZLA YÜKSELDİ

Gümüş, pazartesi günü ons başına 94 dolara doğru %4'ten fazla yükselerek yeni bir rekor seviyeye ulaştı. Gümüş fiyatları küresel gelişmelerin yanı sıra yeşil enerji teknolojileri ve elektronikteki kilit rolü nedeniyle sürekli değer kazanıyor.

SON DAKİKA: Altın ve gümüş rekor kırdı: Fiyatlar tarihi seviyelere ulaştı! İslam Memiş’ten altın yorumu...

2 BİN 580 LİRALIK FARK

İslam Memiş, altın yatırımcıları için değerlendirmelerle bulunarak acale edilmemesi gerektiğini ifade etti. Memiş, Uluslararası piyasalarda ons altının haftayı 4.581 dolar seviyesinden kapattığını hatırlatarak geçen hafta 4.640 dolara kadar yükselen fiyatların ardından yaklaşık 60 dolarlık, yani yaklaşık 2.580 TL'lik bir geri çekilme yaşandığını anlattı.

SON DAKİKA: Altın ve gümüş rekor kırdı: Fiyatlar tarihi seviyelere ulaştı! İslam Memiş’ten altın yorumu...

Memiş, Hem günlük hem haftalık bazda geniş bant aralığında dalgalanmanın sürdüğünü ifade ederek yılın ilk yarısı için 4.800-4.880 dolar bandını hedef olarak gördüğünü açıkladı. Memiş, "Ben kişisel olarak 4.000 dolar seviyesin üzerinde ons altın alıyor muyum? Almıyorum." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: Altın ve gümüş rekor kırdı: Fiyatlar tarihi seviyelere ulaştı! İslam Memiş’ten altın yorumu...

Memiş, "Yine beklemeye devam ediyorum. Herhangi bir acelem yok. O yüzden benim kendi tercihlerim beni bağladığı için ben kendime uygun gördüğüm pozisyonları beklemeye devam ediyorum. Daha çok Bitcoin'le ilgiliydim son bir aydır ve Bitcoin'le ilgilenmeye yine devam edeceğim" dedi.

SON DAKİKA: Altın ve gümüş rekor kırdı: Fiyatlar tarihi seviyelere ulaştı! İslam Memiş’ten altın yorumu...

Gram altın cephesine de değinen Memiş, gram altın TL fiyatının haftayı 6.532 lira seviyesinden kapattığını söyledi. Fiziki altından bahsettiğini özellikle belirtti. Gram altının ons altından destek aldığını ifade eden Memiş, ons tarafındaki yükselişlerin gram altın fiyatını da yukarı taşıdığını kaydetti.

SON DAKİKA: Altın ve gümüş rekor kırdı: Fiyatlar tarihi seviyelere ulaştı! İslam Memiş’ten altın yorumu...

Geçen hafta 6.547 lira seviyesinin görüldüğünü, ardından sınırlı bir geri çekilme yaşandığını belirten Memiş, haftalık bazda yaklaşık 100 liralık artış olduğunu söyledi. 6.500 liranın altına doğru sarkmaların mümkün olduğunu da ekledi.

SON DAKİKA: Altın ve gümüş rekor kırdı: Fiyatlar tarihi seviyelere ulaştı! İslam Memiş’ten altın yorumu...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış: 6.497,15

Satış: 6.497,98

SON DAKİKA: Altın ve gümüş rekor kırdı: Fiyatlar tarihi seviyelere ulaştı! İslam Memiş’ten altın yorumu...

ÇEYREK ALTIN

Alış: 10.738,00

Satış: 10.842,00

SON DAKİKA: Altın ve gümüş rekor kırdı: Fiyatlar tarihi seviyelere ulaştı! İslam Memiş’ten altın yorumu...

TAM ALTIN

Alış: 41.665,48

Satış: 42.484,89

SON DAKİKA: Altın ve gümüş rekor kırdı: Fiyatlar tarihi seviyelere ulaştı! İslam Memiş’ten altın yorumu...

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 42.821,00

Satış: 43.205,00