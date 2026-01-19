Trend
Galeri
Trend Ekonomi
SON DAKİKA: Altın ve gümüş rekor kırdı: Fiyatlar tarihi seviyelere ulaştı! İslam Memiş'ten altın yorumu...
SON DAKİKA: Altın ve gümüş rekor kırdı: Fiyatlar tarihi seviyelere ulaştı! İslam Memiş'ten altın yorumu...
Altın fiyatları yeni haftaya yüzde 1'den fazla değer kazanarak başladı. Ons altın yeniden rekor seviyelere yükselirken yurt içi piyasalarda gram altın fiyatı da değer kazandı. Sarı metal fiyatlarında yaşanan yukarı ivmelenmede ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland hakkında açıklamaları ve küresel ticarete yönelik endişeler etkili oldu. Gümüş fiyatı da haftanın ilk işlem gününe rekorlar başladı. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Gram altın, tam altın, Cumhuriyet altını, çeyrek altın ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 19.01.2026 08:48
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 09:16