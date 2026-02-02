Trend
SON DAKİKA: Altın ve gümüş sert düştü: Çeyrek altın, gram altın, Cumhuriyet altını kaç TL oldu?
Altın fiyatları Rick Rieder yerine Kevin Warsh'ın Federal Rezervin başına geçeceği beklentileri ile tarihi kayıplar yaşadı. Pazartesi günü spot piyasalarda yüzde 4'ten fazla değer kaybeden altın, ons başına 4 bin 660 seviyelerinde geziniyor. Gümüş fiyatları piyasalarda yaşanan hızlı geri çekilme hareketlerinden etkilenerek rekor düşüşler kaydetti. Çeyrek altın, gram altın, Cumhuriyet altını kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 02.02.2026 07:09
Güncelleme Tarihi: 02.02.2026 07:34