Trend Galeri Trend Ekonomi SON DAKİKA: Altın ve gümüş sert düştü: Çeyrek altın, gram altın, Cumhuriyet altını kaç TL oldu?

Altın fiyatları Rick Rieder yerine Kevin Warsh'ın Federal Rezervin başına geçeceği beklentileri ile tarihi kayıplar yaşadı. Pazartesi günü spot piyasalarda yüzde 4'ten fazla değer kaybeden altın, ons başına 4 bin 660 seviyelerinde geziniyor. Gümüş fiyatları piyasalarda yaşanan hızlı geri çekilme hareketlerinden etkilenerek rekor düşüşler kaydetti. Çeyrek altın, gram altın, Cumhuriyet altını kaç TL oldu?

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.02.2026 07:09 Güncelleme Tarihi: 02.02.2026 07:34
FED başkanlık koltuğuna oturacak kişinin netleşmesi sonrası piyasalarda sert yükselişler kaydeden değerli metaller bu kez sert kayıplar yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda rekor üzerine rekor kıran altın fiyatları ve gümüş fiyatları Kevin Warsh adının telaffuz edilmesiyle derin bir değer kaybına uğradı. Peki, yurt içi piyasalarda gram altın ne kadar oldu? Gram gümüş kaç TL'ye kadar düştü?

ALTINDA YÜZDE 4'LÜK KAYIP

Ons altın pazartesi gününe yüzde 4'ten fazla kayıpla 4 bin 700 doların altına gerileyerek başladı. Altının 10 yıldan fazla süredir yaşadığı en derin değer kaybı olarak kayıtlara geçti. Cuma günü yaşanan aşağı yönlü harekette neden olan FED başkanlığı için daha şahin bir aday olan Kevin Warsh'ın ön plana çıkması. Altında kayıpların yaşanmasına rağmen kar alımları da geldi. Güçlü merkez bankası talebi ve yatırımcıların artan devlet borçlarına ilişkin endişeler nedeniyle para birimleri ve tahvillerden fiziki varlıklara talep değerli metali desteklemeye devam ediyor.

GÜMÜŞ REKOR DEĞER KAYBETTİ

Öte yandan altından daha fazla getiri sağlayan ve son dönemlerde çok hızlı yükselen ons gümüşte rekor seviyelerde değer kaybetti. Gümüş, Pazartesi günü ons başına yaklaşık 80 dolara gerileyerek %5'ten fazla düştü. Değerli metal Cuma %26'lık düşüş tarihteki en büyük günlük kayıp olarak kayıtlara geçti. Gümüş, Jeopolitik ve ekonomik belirsizliklerin etkisi ile güvenli liman olmaya devam ediyor.

GRAM GÜMÜŞ NE KADAR OLDU?

Gram gümüş, 107,38 liradan işlem görüyor. Değerli metal TL bazında 24 saat içerisinde %-8,15, son bir haftada %-29,29 oranında değer kaybetti.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 6.534,96
SATIŞ: 6.535,90

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 11.351,00
SATIŞ: 11.590,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 46.510,69
SATIŞ: 47.536,40

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 45.264,00
SATIŞ: 46.182,00