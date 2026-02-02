SON DAKİKA: Altın ve gümüş sert düştü: Çeyrek altın, gram altın, Cumhuriyet altını kaç TL oldu?

ALTINDA YÜZDE 4'LÜK KAYIP

Ons altın pazartesi gününe yüzde 4'ten fazla kayıpla 4 bin 700 doların altına gerileyerek başladı. Altının 10 yıldan fazla süredir yaşadığı en derin değer kaybı olarak kayıtlara geçti. Cuma günü yaşanan aşağı yönlü harekette neden olan FED başkanlığı için daha şahin bir aday olan Kevin Warsh'ın ön plana çıkması. Altında kayıpların yaşanmasına rağmen kar alımları da geldi. Güçlü merkez bankası talebi ve yatırımcıların artan devlet borçlarına ilişkin endişeler nedeniyle para birimleri ve tahvillerden fiziki varlıklara talep değerli metali desteklemeye devam ediyor.