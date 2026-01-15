Trend Galeri Trend Ekonomi SON DAKİKA | Altın ve gümüş zirveyi zorluyor: İşte güncel fiyatlar...

SON DAKİKA | Altın ve gümüş zirveyi zorluyor: İşte güncel fiyatlar...

Altın ve gümüş fiyatları, son üç işlem gününde görülen tarihi seviyelerin ardından yatırımcıların kâr satışına yönelmesiyle perşembe günü düşüşe geçti. Peki 15 Ocak Perşembe gününe altın ve gümüş fiyatları nasıl başladı? Yatırımcılar gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınının güncel değerlerini merak ederken, ons altının da uluslararası piyasalarda hangi seviyeden işlem gördüğü araştırılıyor. Aynı şekilde gümüş yatırımcıları da gram gümüşün fiyatını ve ons gümüşün güne kaç dolardan başladığını takip ediyor. İşte 15 Ocak itibarıyla altın ve gümüşte son fiyatlar…

Giriş Tarihi: 15.01.2026 07:32
Altın fiyatları, son üç işlem gününde görülen tarihi seviyelerin ardından yatırımcıların kâr satışına yönelmesiyle perşembe günü düşüşe geçti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın hem Fed Başkanı hem de İran konusunda daha ılımlı bir tutum sergilediği izlenimi de güvenli liman talebinin zayıflamasına neden oldu.

Spot altın %0,8 değer kaybederek ons başına 4 bin 584 dolar seviyesine indi. Altın, bir önceki seansta 4 bin 642 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Şubat vadeli ABD altın kontratları ise %1 düşüşle 4 bin 587 dolara geriledi.

Tastylive Küresel Makro Araştırma Başkanı Ilya Spivak, "Bugün altının hafif bir geri çekilme yaşadığını görüyoruz. Trump'ın İran'a askeri müdahalede bulunmayabileceğini söylemesi, kısa vadede güvenli liman talebini azalttı. Ancak altında uzun vadeli yükseliş beklentisini destekleyen temel faktörler hâlâ geçerli" değerlendirmesinde bulundu.

İran yönetimi, 1979'daki devrimden bu yana karşılaştığı en büyük toplumsal huzursuzlukla mücadele ederken, Trump'ın sık sık dile getirdiği askeri müdahale uyarılarına karşı ABD üslerini hedef alabilecekleri yönünde açıklamalar yapmıştı. Buna rağmen Trump, Beyaz Saray'daki son açıklamalarında krize ilişkin "bekle-gör" yaklaşımı benimsediğinin sinyalini verdi.

Trump ayrıca, Adalet Bakanlığı'nın Fed Başkanı Jerome Powell hakkında yürüttüğü cezai soruşturmaya rağmen Powell'ı görevden alma niyeti olmadığını, ancak ilerleyen süreçte ne karar vereceğini söylemek için henüz erken olduğunu belirtti.

Günün devamında piyasaların odağında, ABD'de açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvuruları yer alacak. Bu verilerin para politikasına ilişkin ipuçları sunması beklenirken, yatırımcılar Fed'den yıl içinde iki faiz indirimi beklentisini koruyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Peki, altın fiyatları 15 Ocak Perşembe gününe nasıl başladı? Gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? ONS altın kaç dolardan işlem görüyor? İşte 15 Ocak güncel altın fiyatları

Gram altın: 6 bin 504 TL

Çeyrek altın: 10 bin 618 TL

Yarım altın: 21 bin 215 TL

Cumhuriyet altını: 43 bin 435 TL

ONS Altın: 4 bin 593 dolar

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE DE GERİ ÇEKİLME GÖRÜLDÜ

Spot platin, 29 Aralık'ta ulaştığı 2.478,50 dolarlık rekor seviyenin ardından %4,3 kayıpla 2.282,90 dolara düştü.

Paladyum ise %3,3 değer kaybederek 1.766,25 dolara indi ve bir haftanın en düşük seviyesine yakın seyretmeye devam etti.

Peki, gümüş fiyatları 15 Ocak Perşembe gününe nasıl başladı? Gram gümüş ne kadar oldu? ONS gümüş kaç dolardan işlem görüyor? İşte güncel gümüş fiyatları

15 Ocak GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI

Gram Gümüş: 122,23 TL

ONS Gümüş: 87,97 Dolar